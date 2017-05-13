16:22, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

İsrail Filistinli bir genci öldürdü





İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci vurarak öldürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bir polisi bıçaklayarak yaraladığı" iddiasıyla Filistinli bir genci vurarak öldürdüğü bildirildi. İsrail polisi sözcüsü Luba es-Semri, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün eski belde bölgesinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" öne sürülen bir Filistinlinin vurularak, öldürüldüğünü belirtti. Öldürülen Filistinlinin kimliğine dair açıklama yapılmadı. Son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkati çekiyor. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" veya "araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor. İnsan hakları örgütleri, İsrail'i, saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor.

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