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18:56, 13 Mayıs 2017 Cumartesi
Avrupa
16:40, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

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İskoçya'da Vikinglere ait tarihi eser bulundu
İskoçya'da Vikinglere ait tarihi eser bulundu

İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.

Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.

BBC'de yer alan habere göre Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.

Bulunan eserlerin İskoçya'daki Ulusal Müze'de sergileneceği belirtiliyor.

Ülkedeki sahipsiz hazinelerle ilgilenen kurumunun direktörü David Harvie, 'bunun, şimdiye kadar İskoçya'daki en önemli keşiflerden biri olduğunu belirtti.



İlgili Konular iskoçya viking tarihi eser
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