16:52, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Mısır'da çok sayıda mumya mezarı bulundu





Mısır'da yapılan arkeolojik çalışmalarda, 3500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir mezarda, mumya, lahit ve çok sayıda heykel bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'ın Minye kentindeki Tuna el-Gebel bölgesinde içinde çok sayıda mumya ve tarihi eserin bulunduğu bir mezarlık bulundu. Bulunan yeni mezarlık, basın mensuplarına tanıtıldı.

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