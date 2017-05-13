17:15, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Yeryüzü Doktorları, Uganda'ya hareket etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yeryüzü Doktorları ekibi, Uganda’nın sağlık hizmet kapasitesini artırmaya yönelik düzenlenen kampa katılmak için Uganda'ya gitti.

Gönüllü sağlık çalışanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde başkent Kampala’nın güney batısında yer alan Masaka bölgesinde kurulan kampa hareket için Atatürk Havalimanı'ndan toplandı.

Kafilede bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı Dr. Yahyahan Güney, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sivil inisiyatifle dünyanın mağdur olan bölgelerine ulaşmak ve sağlık hizmeti götürmek için çalıştıklarını söyledi.

Güney, tüm gönüllülerle Türkiye'nin imkanlarını Afrika'ya taşımayı ve oradakilere destek olmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Onları sevgiyle ve kardeşçe kucaklamaya çalışıyoruz. Bu nedenle düzenli olarak Afrika faaliyetlerine devam ediyoruz. Birçok gönüllü sağlık ekiplerimiz ve faaliyetlerimiz var." dedi.

Uganda ile yıllardan beri çalıştıklarını dile getiren Güney, bu ülkedeki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber sağlık yardımlarına ve çeşitli hizmetlere katıldıklarını belirtti.

Güney, bölgedeki tıp fakültelerini de desteklediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"İçerisinde kadın doğum, genel cerrahi ve anestezi uzmanlarının, mesleğinde başarılı arkadaşımızın olduğu bir gönüllü grubuyla yaklaşık 10 gün kamp yapacağız. İnşallah çok faydalı olacak. Oradan da büyük bir umutla ve hasretle bizi bekliyorlar. Zannediyorum 600 civarında bir muayene ve 40 ila 60 arası operasyon hedefliyoruz. Birtakım hazırlıklar yapıldı. Ancak takdir edersiniz ki bunu öngörmek çok kolay değil."