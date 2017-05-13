Alanya Teleferik haziranda hizmete açılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, kasım ayında yapımına başlanan Alanya Teleferik'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumbul, Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında çalışacak 900 metre uzunluğa sahip teleferikle yılda 1 milyon kişiyi taşımayı planladıklarını belirtti.
Alanya Teleferik'in Türkiye ve komşu ülkelerde yaptıkları 56. teleferik olacağını ifade eden Cumbul, "Kendi işlettiğimiz de ikincisi. Türkiye'nin önemli yerlerinden Alanya Kalesi'nde bu teleferiği yapmaktan gurur duyuyoruz." dedi.
9 milyon euroya mal olan tesisi haziran ayında hizmete açacaklarını dile getiren Cumbul, Alanya Teleferik'in 900 metre hat uzunluğuna sahip olduğunu ve 17 kabinle hizmet vereceğini anlattı.
Cumbul, şöyle konuştu:
"900 metre uzunluktaki teleferikle yılda 1 milyon kişiyi taşımayı planlıyoruz. Alanya Teleferik Projesi'nde doğal yaşamı koruduk. Teleferiğin gondollarını taşıyan 2 dev direk ile istasyonun tüm malzemeleri, Alanya Kalesi'nde doğayı tahrip etmemek için Rusya'dan getirdiğimiz özel helikopterle dikildi. İsviçre, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Avusturya'dan gelen uzmanlarla yaklaşık 40 kişilik ekip, teleferiğin direk ve ekipmanlarının monte edilmesinde çalıştı."
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de teleferiğin inşa sürecinde hem tarihi hem de kültürel dokunun korunması için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında çalışacak teleferik ve ahşap yürüme bandı projesinde sona yaklaştıklarını belirten Yücel, "Alanya Kalesi'nin tarihi dokusunu koruyarak kültürel varlıklarımızı daha iyi tanıtacak Teleferik Projesi'nde son noktaya geldik. Halatlar çekilecek ve 17 kabinimiz yerleşecek. Saatte bin 130 kişi taşıyacak teleferiğimiz, haziran sonunda devreye girecek." dedi.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 milyon euro yatırımla inşa edilen ve haziran ayında hizmete başlaması planlanan teleferikle yılda 1 milyon kişinin taşınması hedefleniyor.
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