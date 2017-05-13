Afganistan'da silahlı saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Ruyi Du Ab ilçesine Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü bildirildi.
Samangan Valisi Abdukerim Haddam yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırının ardından çıkan çatışmada ilçedeki komutan Habibullah Andarabi ile 8 Taliban'nın öldüğünü ifade eden Haddam, öldürülen teröristlerin arasında Taliban'ın sözde gölge vali yardımcısı Molla Celal'ın da bulunduğunu söyledi.
Haddam, çatışma sonucu 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve takviye birliklerin ilçeye ulaşmasıyla Taliban güçlerinin geri çekildiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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