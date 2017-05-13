GÃ¼ncelleme: 02:03, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Engelli kÄ±zÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±yarak 'hayata' baÄŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep'te yaÅŸayan Aysel Karakuzulu, bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen doÄŸuÅŸtan bedensel engelli kÄ±zÄ± Merve Karakuzulu'yu asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinin ikinci katÄ±na sÄ±rtÄ±nda Ã§Ä±karÄ±yor.

HoÅŸgÃ¶r Mahallesi'nde iki katlÄ± kiralÄ±k mÃ¼stakil bir evde yaÅŸayan 24 yaÅŸÄ±ndaki Merve Karakuzulu'nun, doÄŸum esnasÄ±nda beynine oksijen gitmemesi nedeniyle belinden aÅŸaÄŸÄ±sÄ± tutmuyor. Kuzulu, ayrÄ±ca duyma zorluÄŸu yaÅŸÄ±yor.

Bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± bulunan 51 yaÅŸÄ±ndaki anne Aysel Karakuzulu ise kÄ±zÄ±nÄ±, evde boÅŸ boÅŸ durmamasÄ±, gezmesi, dolaÅŸmasÄ±, sosyal becerilerde yer almasÄ± iÃ§in asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinden aÅŸaÄŸÄ±ya indirerek, tekerlekli sandalyeye bindiriyor. RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kÄ±zÄ±nÄ± taÅŸÄ±makta zorlanan anne Karakuzulu'nun en bÃ¼yÃ¼k hayali, asansÃ¶rÃ¼ bulunan bir ev sahibi olabilmek.

Bedensel engelli Merve Karakuzulu, annesinin daima yanÄ±nda bulunduÄŸunu, her istediÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Allah, annemi baÅŸÄ±mdan eksik etmesin. Annem beni sÃ¼rekli indirip kaldÄ±rÄ±yor. Her ÅŸeyimde bana yardÄ±mcÄ± oluyor. Annem, beni gezmelere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor." dedi.

Karakuzulu, annesiyle Ã§ok gÃ¼zel anÄ±larÄ± bulunduÄŸunu belirterek, "Annem Ã¶mÃ¼r boyu yanÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±n, ben annesiz yapamam. PikniÄŸe, gezmeye ya da Ã§arÅŸÄ±ya gitmek istediÄŸimde hemen beni gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Her zaman bana destek oluyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Anne Aysel Karakuzulu ise tÃ¼m evlatlarÄ±nÄ±n engelli ablalarÄ±na sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Åžu an bile Merve bir ÅŸey istesin anÄ±nda yerine getirmemiz gerekiyor. KÄ±zÄ±m, el beceri kursuna gidiyor, derneÄŸe Ã§ok fazla gidiyor. KÄ±zÄ±m giyinmeyi ve makyaj yapmayÄ± Ã§ok seviyor.Bende bel ve oyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± var. Bu yÃ¼zden evden indirip, eve Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mda zorlanÄ±yorum. KÄ±zÄ±m bir bardak suyu bile alamaz. Bir yere gidip geleyim, gÃ¼n boyunca aÃ§ oturur. Merve, benim iÃ§in Ã§ok deÄŸerli. 10-20 Ã§ocuÄŸum olsa da Merve'nin yeri ayrÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Gaziantep Fiziksel Engelliler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim OÄŸul da "KÄ±zÄ± iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi bu fedakarlÄ±ktan dolarÄ± dernek olarak Aysel Karakuzulu'yu yÄ±lÄ±n annesi seÃ§tik. YÄ±lÄ±n annesi olan Aysel hanÄ±mÄ± tebrik ediyoruz." diye konuÅŸtu.

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