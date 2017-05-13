Engelli kÄ±zÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±yarak 'hayata' baÄŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gaziantep'te yaÅŸayan Aysel Karakuzulu, bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen doÄŸuÅŸtan bedensel engelli kÄ±zÄ± Merve Karakuzulu'yu asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinin ikinci katÄ±na sÄ±rtÄ±nda Ã§Ä±karÄ±yor.
HoÅŸgÃ¶r Mahallesi'nde iki katlÄ± kiralÄ±k mÃ¼stakil bir evde yaÅŸayan 24 yaÅŸÄ±ndaki Merve Karakuzulu'nun, doÄŸum esnasÄ±nda beynine oksijen gitmemesi nedeniyle belinden aÅŸaÄŸÄ±sÄ± tutmuyor. Kuzulu, ayrÄ±ca duyma zorluÄŸu yaÅŸÄ±yor.
Bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± bulunan 51 yaÅŸÄ±ndaki anne Aysel Karakuzulu ise kÄ±zÄ±nÄ±, evde boÅŸ boÅŸ durmamasÄ±, gezmesi, dolaÅŸmasÄ±, sosyal becerilerde yer almasÄ± iÃ§in asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinden aÅŸaÄŸÄ±ya indirerek, tekerlekli sandalyeye bindiriyor. RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kÄ±zÄ±nÄ± taÅŸÄ±makta zorlanan anne Karakuzulu'nun en bÃ¼yÃ¼k hayali, asansÃ¶rÃ¼ bulunan bir ev sahibi olabilmek.
Bedensel engelli Merve Karakuzulu, annesinin daima yanÄ±nda bulunduÄŸunu, her istediÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Allah, annemi baÅŸÄ±mdan eksik etmesin. Annem beni sÃ¼rekli indirip kaldÄ±rÄ±yor. Her ÅŸeyimde bana yardÄ±mcÄ± oluyor. Annem, beni gezmelere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Karakuzulu, annesiyle Ã§ok gÃ¼zel anÄ±larÄ± bulunduÄŸunu belirterek, "Annem Ã¶mÃ¼r boyu yanÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±n, ben annesiz yapamam. PikniÄŸe, gezmeye ya da Ã§arÅŸÄ±ya gitmek istediÄŸimde hemen beni gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Her zaman bana destek oluyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Anne Aysel Karakuzulu ise tÃ¼m evlatlarÄ±nÄ±n engelli ablalarÄ±na sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Åžu an bile Merve bir ÅŸey istesin anÄ±nda yerine getirmemiz gerekiyor. KÄ±zÄ±m, el beceri kursuna gidiyor, derneÄŸe Ã§ok fazla gidiyor. KÄ±zÄ±m giyinmeyi ve makyaj yapmayÄ± Ã§ok seviyor.Bende bel ve oyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± var. Bu yÃ¼zden evden indirip, eve Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mda zorlanÄ±yorum. KÄ±zÄ±m bir bardak suyu bile alamaz. Bir yere gidip geleyim, gÃ¼n boyunca aÃ§ oturur. Merve, benim iÃ§in Ã§ok deÄŸerli. 10-20 Ã§ocuÄŸum olsa da Merve'nin yeri ayrÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Gaziantep Fiziksel Engelliler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim OÄŸul da "KÄ±zÄ± iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi bu fedakarlÄ±ktan dolarÄ± dernek olarak Aysel Karakuzulu'yu yÄ±lÄ±n annesi seÃ§tik. YÄ±lÄ±n annesi olan Aysel hanÄ±mÄ± tebrik ediyoruz." diye konuÅŸtu.
Â
Gaziantep'te yaÅŸayan Aysel Karakuzulu, bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen doÄŸuÅŸtan bedensel engelli kÄ±zÄ± Merve Karakuzulu'yu asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinin ikinci katÄ±na sÄ±rtÄ±nda Ã§Ä±karÄ±yor.
Kentin farklÄ± noktalarÄ±ndaki metruk binalar ve diÄŸer alanlarda arama yapÄ±ldÄ±
Ä°RAM BaÅŸkanÄ± Uysal, "Bu bÃ¶lgenin aslÄ±nda OsmanlÄ±'dan sonra kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmasÄ±na mÃ¼saade edilmediÄŸini gÃ¶rÃ¼yorum" dedi
23 milyon 500 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n 3 milyon 500 bini TÃ¼rkiye'de bulunuyor
Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde 9 milyon euro yatÄ±rÄ±mla inÅŸa edilen ve haziran ayÄ±nda hizmete baÅŸlamasÄ± planlanan teleferikle yÄ±lda 1 milyon kiÅŸinin taÅŸÄ±nmasÄ± hedefleniyor.
Uganda'ya giden YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± ekibi, iÃ§erisinde kadÄ±n doÄŸum, genel cerrahi ve anestezi uzmanlarÄ± ile 10 gÃ¼nlÃ¼k kamp yapacak
Edirne merkezli FETÃ–/PDY'nin TÃ¼rki SilahlarÄ± Kuvvetleri'nde gÃ¶revli astsubaylarÄ±n 'mahrem' yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 14 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 50 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Denizli'de vatani gÃ¶revlerini yerine getiren 10 askerin annesi, Merkezefendi Belediyesi ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n organizasyonuyla Ã§ocuklarÄ±na Anneler GÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi yaptÄ±
SURÄ°YE sÄ±nÄ±rÄ±ndan kontrolsÃ¼z geÃ§iÅŸlerin Ã¶nlenmesi iÃ§in Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± protokol Ã§erÃ§evesinde 688 kilometre uzunluÄŸunda duvar inÅŸa eden TOKÄ°, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda yapacaÄŸÄ± 144 kilometrelik duvarÄ±n ihalelerini tamamladÄ±.
Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, 13 MayÄ±s 2014'te Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeki maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden 301 madenciyi andÄ±
Marmaris'te yolcu minibÃ¼sÃ¼ devrildi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi'nde PKK/KCK operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 kiÅŸiden 3'Ã¼ emniyette, 3'Ã¼ de adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 2 kiÅŸi ise Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
DerekÃ¶y SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± yakÄ±nÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 38 kiÅŸi yakalandÄ±
Piyanist UÄŸurlu, "KudÃ¼s daha doÄŸrusu Filistin problemi dÃ¼nyanÄ±n odak noktasÄ± yani dÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ±n fitilini ateÅŸleyebilecek bir potansiyele sahip. Onun iÃ§in bizler bugÃ¼n buradan, dÃ¼nya baÅŸkenti Ä°stanbul'dan sevginin barÄ±ÅŸÄ±n kardeÅŸliÄŸin mesajlarÄ±nÄ± vereceÄŸiz" dedi
Amanoslar'daki operasyonlar sÄ±rasÄ±nda jandarma ve Ã¶zel harekat polisi yanlÄ±ÅŸlÄ±kla birbiriyle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±, bir asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸi (AGD) ve Milli GenÃ§lik VakfÄ± (MGV) tarafÄ±ndan Ä°stanbul'un fethinin 564. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ayasofyaâ€™nÄ±n camiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ayasofya MeydanÄ±â€™nda "Fetih NamazÄ±" etkinliÄŸi yapÄ±ldÄ±.