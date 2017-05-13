Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:24, 14 Mayıs 2017 Pazar
Amerika
Güncelleme: 03:00, 14 Mayıs 2017 Pazar

  • Paylaş
ABD’de İslam karşıtlığı zirvede
ABD’de İslam karşıtlığı zirvede

ABD'nin yeni başkanı Trump’tan sonra ülkede islamofobinin yaygınlaştığı görüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Müslüman grupların açıkladığı raporlar 2016 yılında Amerika’da Müslüman karşıtı olaylarda ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Amerikan-İslam İlişkiler Konseyi tarafından yayınlanan rapora göre geçen yıl 2 bin 2013 Müslüman karşıtı olay yaşandı.

Raporda Donald Trump’ın başkanlık seçimi için düzenlediği kampanya ve Kasım ayındaki zaferi sonrası Müslüman karşıtı olaylarda ve söylemlerde artış olduğu, 2016 yılındaki olayların 2015’e göre yüzde 57 artış gösterdiği vurgulandı.

Rhode Island eyaletinin en eski camisi sadece tehdit mektubu alırken Florida ve Texas’ta çok sayıda cami kundaklandı. El-Ekrem Camii yöneticisi Faysal Elansari saldırılarla ilgili yapılan bilgilendirmeleri yetersiz bulduklarını söylerken “Yaşadıklarımızla bize söylenen şeyler aynı değil. Kesinlikle çok tuhaf bir his.” ifadelerini kullandı.

Amerikan-İslam İlişkiler Konseyi yetkilileri Avrupa ve Amerika’daki (DEAŞ) IŞİD saldırılarının ardından 2014 yılının Eylül ayından bu yana üçer aylık raporlar yayınlamaya başladı.

Konsey’in İslamofobi İzleme Direktörü Corey Saylor, “ABD yönetiminin 11 Eylül saldırıları sonrası Müslüman karşıtı bir düşünce ile hareket edeceğine dair yaygın bir anlayış vardı. Bu durum karşısında ortaya bir somut bir şeyler koymayı hedefliyorduk.” dedi.

Yapılan çalışma Müslüman karşıtı sokak gösterileri, istihdam ayrımcılığı ve bireylere direkt saldırılara karşı FBI’ın yeterli mücadeleyi göstermediğini ortaya koyuyor.

Amerika’da Müslüman karşıtı nefret suçları 2015 yılındaki 180 iken 2016 yılında bu sayı yüzde 44 artışla 260’a ulaştı.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE VİZE YASAĞI

Donald Trump seçim kampanyası sırasında ABD’ye gelecek Müslümanlara yasak koyacağını söylemiş bunun da terör saldırılarını önlemekte başarılı olacağını iddia etmişti. Trump bu kapsamda 27 Ocak Cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı koymuştu.

Ancak kararın uygulaması Washington eyaletinde görevli yargıç James Robart'ın kararı ile durdurulmuştu. Buna rağmen ABD’ye girişlerde Müslüman vatandaşlara yönelik zorluklar sürüyor.

Trump yönetimi dinsel ayrımcılık niyeti taşıdığını reddettikleri yasak kararının ulusal güvenlik önlemleri çerçevesinde alındığını savunmuşlardı.

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği raporunda İslamofobi söylemlerinin artmasında 2016 başkanlık seçimlerindeki siyasi atmosferin etkisi olduğu ortaya konuyor.



İlgili Konular islamofobi Amerika
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
ABD de İslam karşıtlığı zirvede
ABD’de İslam karşıtlığı zirvede

ABD'nin yeni başkanı Trump’tan sonra ülkede islamofobinin yaygınlaştığı görüldü
Suriye'nin gözü yaşlı anneleri
Suriye'nin gözü yaşlı anneleri

Suriye'deki iç savaşta çocuklarını kaybeden annelerin acısı dinmiyor. Türkiye'deki kamplarda misafir edilen anneler, evlatlarına hasretlerini geride kalan fotoğraflarla gidermeye gayret ediyor.
Papa Franciscus Fatima'da
Papa Franciscus Fatima'da

Papa Franciscus'un Katolik dini inancının kutsal mekanlarından olan Portekiz'in Fatima Tapınağı'nı ziyaret etti
Çin'den Suriyeli mülteci çocuklara yardım
Çin'den Suriyeli mülteci çocuklara yardım

Çin, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) 1 milyon dolar verileceğini açıkladı
Kırım Tatar Sürgünü matem mitingi düzenlendi
Kırım Tatar Sürgünü matem mitingi düzenlendi

Kırım Tatarlarının 1944'te vatanlarından sürgün edilmesi sırasında hayatını kaybedenler, başkentte düzenlenen mitingle anıldı
Afganistan'da silahlı saldırı
Afganistan'da silahlı saldırı

Samangan vilayetinde düzenlenen saldırı ardından çıkan çatışmada bir komutan hayatını kaybederken, 8 Taliban üyesi öldürüldü
Mısır'da çok sayıda mumya mezarı bulundu
Mısır'da çok sayıda mumya mezarı bulundu

Mısır'da yapılan arkeolojik çalışmalarda, 3500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir mezarda, mumya, lahit ve çok sayıda heykel bulundu.
İskoçya'da Vikinglere ait tarihi eser bulundu
İskoçya'da Vikinglere ait tarihi eser bulundu

İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci vurarak öldürdü
Pakistan'da işçilere silahlı saldırı 10 ölü
Pakistan'da işçilere silahlı saldırı, 10 ölü

Pakistan'da işçilere yapılan silahlı saldırıda 10 işçi hayatını kaybetti
Kırımlıların zorunlu göçüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kırımlıların zorunlu göçüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Rus yönetimin işgal ettiği Kırım’daki sakinlerini yarımadanın dışına göç etmeye zorlaması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Nuceyfi'den PKK'yı bölgeden çıkaranlara destek
Nuceyfi'den PKK'yı bölgeden çıkaranlara destek

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, "PKK'yı Irak'tan çıkartmak için tüm tarafların sarf ettiği çabayı destekliyoruz" açıklaması yaptı
Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliyeler
Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliyeler

Suriye'de Şam'ın doğusunda, rejim kuşatmasındaki Berze ve Tişrin'den sivil ve askeri muhaliflerden oluşan bin 266 kişiyi taşıyan ikinci tahliye konvoyu İdlib'e ulaştı
Çin'in quot Kuşak ve Yol Forumu quot yarın başlayacak
Çin'in "Kuşak ve Yol Forumu" yarın başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 29 ülke devlet ve hükümet başkanının katılımıyla yapılacak "Kuşak ve Yol Forumu"nu 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancı basın mensubu izleyecek. Büyük çaplı ekonomik iş birliği konularının masaya yatırılacağı forumda, katılımcı ülkeler arasında yaklaşık 2 trilyon dolarlık anlaşma imzalanması bekleniyor
74 ülkeye siber saldırı düzenlendi
74 ülkeye siber saldırı düzenlendi

Aralarında Türkiye ve Almanya’nın da bulunduğu 70’den fazla ülkeye siber saldırı düzenlendi. Uzmanlar, saldırıda virüs koruma programlarının etkileyemediği “Wanna Cry” adlı zararlı yazılımın kullanıldığını belirtiyor.
Venezuela'da yaşlılar sokağa döküldü
Venezuela'da yaşlılar sokağa döküldü

Caracas'ta binlerce yaşlı Devlet Başkanı Maduro'yu protesto etti

Haberler

Trump-Merkel görüşmesinde 'tokalaşma' krizi
Trump-Merkel görüşmesinde 'tokalaşma' krizi

Trump ile ABD medyası arasında 'iktidar' kavgası | ANALİZ
Trump ile ABD medyası arasında 'iktidar' kavgası ANALİZ

Trump: Merkel feci bir hata yaptı
Trump Merkel feci bir hata yaptı

Amerikasız Ortadoğu
Amerikasız Ortadoğu

Erkeklerin daha sık kanser olmasının nedeni genlerdir iddiası
Erkeklerin daha sık kanser olmasının nedeni genlerdir iddiası

Amerikalı ırkçılardan 'domuz yağlı mermi' provokasyonu
Amerikalı ırkçılardan 'domuz yağlı mermi' provokasyonu

Kanada mültecileri 'seçerek' almayı sürdürüyor
Kanada mültecileri 'seçerek' almayı sürdürüyor

Çin ve ABD askerleri diyalog masasında
Çin ve ABD askerleri diyalog masasında






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 