ABD’de İslam karşıtlığı zirvede

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Müslüman grupların açıkladığı raporlar 2016 yılında Amerika’da Müslüman karşıtı olaylarda ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Amerikan-İslam İlişkiler Konseyi tarafından yayınlanan rapora göre geçen yıl 2 bin 2013 Müslüman karşıtı olay yaşandı.
Raporda Donald Trump’ın başkanlık seçimi için düzenlediği kampanya ve Kasım ayındaki zaferi sonrası Müslüman karşıtı olaylarda ve söylemlerde artış olduğu, 2016 yılındaki olayların 2015’e göre yüzde 57 artış gösterdiği vurgulandı.
Rhode Island eyaletinin en eski camisi sadece tehdit mektubu alırken Florida ve Texas’ta çok sayıda cami kundaklandı. El-Ekrem Camii yöneticisi Faysal Elansari saldırılarla ilgili yapılan bilgilendirmeleri yetersiz bulduklarını söylerken “Yaşadıklarımızla bize söylenen şeyler aynı değil. Kesinlikle çok tuhaf bir his.” ifadelerini kullandı.
Amerikan-İslam İlişkiler Konseyi yetkilileri Avrupa ve Amerika’daki (DEAŞ) IŞİD saldırılarının ardından 2014 yılının Eylül ayından bu yana üçer aylık raporlar yayınlamaya başladı.
Konsey’in İslamofobi İzleme Direktörü Corey Saylor, “ABD yönetiminin 11 Eylül saldırıları sonrası Müslüman karşıtı bir düşünce ile hareket edeceğine dair yaygın bir anlayış vardı. Bu durum karşısında ortaya bir somut bir şeyler koymayı hedefliyorduk.” dedi.
Yapılan çalışma Müslüman karşıtı sokak gösterileri, istihdam ayrımcılığı ve bireylere direkt saldırılara karşı FBI’ın yeterli mücadeleyi göstermediğini ortaya koyuyor.
Amerika’da Müslüman karşıtı nefret suçları 2015 yılındaki 180 iken 2016 yılında bu sayı yüzde 44 artışla 260’a ulaştı.
MÜSLÜMAN ÜLKELERE VİZE YASAĞI
Donald Trump seçim kampanyası sırasında ABD’ye gelecek Müslümanlara yasak koyacağını söylemiş bunun da terör saldırılarını önlemekte başarılı olacağını iddia etmişti. Trump bu kapsamda 27 Ocak Cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı koymuştu.
Ancak kararın uygulaması Washington eyaletinde görevli yargıç James Robart'ın kararı ile durdurulmuştu. Buna rağmen ABD’ye girişlerde Müslüman vatandaşlara yönelik zorluklar sürüyor.
Trump yönetimi dinsel ayrımcılık niyeti taşıdığını reddettikleri yasak kararının ulusal güvenlik önlemleri çerçevesinde alındığını savunmuşlardı.
İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği raporunda İslamofobi söylemlerinin artmasında 2016 başkanlık seçimlerindeki siyasi atmosferin etkisi olduğu ortaya konuyor.
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