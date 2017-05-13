Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:56, 13 Mayıs 2017 Cumartesi
Avrupa
17:53, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Kırım Tatar Sürgünü matem mitingi düzenlendi
Kırım Tatar Sürgünü matem mitingi düzenlendi

Kırım Tatarlarının 1944'te vatanlarından sürgün edilmesi sırasında hayatını kaybedenler, başkentte düzenlenen mitingle anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırım Tatarlarının 1944'te vatanlarından sürgün edilmesi sırasında hayatını kaybedenler, başkentte düzenlenen mitingle anıldı.

Kırım Tatarlarının vatanlarından sürgün edilişinin 73. yılı nedeniyle Anadolu Meydanı'nda "Kırım Tatar Sürgünü Matem Mitingi" düzenlendi.

Mitinge, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin ve Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Alana kurulan platforma, Kırım Tatarı fikir adamı İsmail Gaspıralı'nın fotoğrafı asıldı. Alandakiler de ellerinde Kırım Tatar bayrakları taşıdı. Ayrıca sahnenin önünde Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun "Seninleyiz" yazılı posteri yer aldı.

Mitinge gelenler, "Millet, vatan, Kırım" sloganları attı. Sürgün sırasında hayatını kaybedenler için dua edildi. Aksaray Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi Sena Kara kendi yazdığı "Kırım" isimli şiiri okudu.

Mitingde konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, 73 yıl önce Sovyet İmparatorluğunca kurban edilen insanları anmak için bir araya geldiklerini belirterek yaşananları trajedi olarak değerlendirdi.

Kırım Tatar halkı ile Ukrayna halkının omuz omuza Rus İmparatorluğu, komünist rejim ve şu anki Rus yönetimine karşı zor sınav verdiğini ifade eden Sybiha, Ukrayna olarak tüm dünyada Kırım Tatar halkının sürgününün soykırım olarak tanınması yönünde her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Sybiha, Ukrayna'da Anayasal değişiklikler paketi üzerinde çalışmaların devam ettiğini anımsatarak bu değişikliklerden birisinin de Kırım Cumhuriyeti'nin özerklik statüsüne sahip olmasını kapsadığını anlattı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Şahin ise Balkanlar ve Anadolu'ya göç eden atalarının birçoğunun mezarlarının bile olmadığını aktararak şöyle konuştu:

"Kırım'da kalan kardeşlerimiz 1917'de kurultaylarını toplayarak milli devletlerini kurma mücadelesine girdiler. Bize özgürlük ruhunu ve milli marşımızı verdiler. Ancak halkımız 1921'de ve 1929'da büyük felaketler yaşadı. 1937'de, 1938'de aydınlarımızın, ziyalılarımızın katledildiğini, kurşuna dizildiğini, hapislerde ve sürgünlerde çürütüldüğünü gördük."

Şahin, 18 Mayıs 1944'te bir milletin tamamen yok edilmek üzere hayvan vagonlarında Ural Dağları'na, Orta Asya çöllerine sürgüne gönderildiğine dikkati çekerek bu sürgünde ve devam eden bir yıl içerisinde nüfusun yüzde 47'sinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



İlgili Konular kırım tatar sürgünü
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Çin'den Suriyeli mülteci çocuklara yardım
Çin'den Suriyeli mülteci çocuklara yardım

Çin, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) 1 milyon dolar verileceğini açıkladı
Kırım Tatar Sürgünü matem mitingi düzenlendi
Kırım Tatar Sürgünü matem mitingi düzenlendi

Kırım Tatarlarının 1944'te vatanlarından sürgün edilmesi sırasında hayatını kaybedenler, başkentte düzenlenen mitingle anıldı
Afganistan'da silahlı saldırı
Afganistan'da silahlı saldırı

Samangan vilayetinde düzenlenen saldırı ardından çıkan çatışmada bir komutan hayatını kaybederken, 8 Taliban üyesi öldürüldü
Mısır'da çok sayıda mumya mezarı bulundu
Mısır'da çok sayıda mumya mezarı bulundu

Mısır'da yapılan arkeolojik çalışmalarda, 3500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir mezarda, mumya, lahit ve çok sayıda heykel bulundu.
İskoçya'da Vikinglere ait tarihi eser bulundu
İskoçya'da Vikinglere ait tarihi eser bulundu

İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci vurarak öldürdü
Pakistan'da işçilere silahlı saldırı 10 ölü
Pakistan'da işçilere silahlı saldırı, 10 ölü

Pakistan'da işçilere yapılan silahlı saldırıda 10 işçi hayatını kaybetti
Kırımlıların zorunlu göçüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kırımlıların zorunlu göçüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Rus yönetimin işgal ettiği Kırım’daki sakinlerini yarımadanın dışına göç etmeye zorlaması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Nuceyfi'den PKK'yı bölgeden çıkaranlara destek
Nuceyfi'den PKK'yı bölgeden çıkaranlara destek

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, "PKK'yı Irak'tan çıkartmak için tüm tarafların sarf ettiği çabayı destekliyoruz" açıklaması yaptı
Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliyeler
Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliyeler

Suriye'de Şam'ın doğusunda, rejim kuşatmasındaki Berze ve Tişrin'den sivil ve askeri muhaliflerden oluşan bin 266 kişiyi taşıyan ikinci tahliye konvoyu İdlib'e ulaştı
Çin'in quot Kuşak ve Yol Forumu quot yarın başlayacak
Çin'in "Kuşak ve Yol Forumu" yarın başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 29 ülke devlet ve hükümet başkanının katılımıyla yapılacak "Kuşak ve Yol Forumu"nu 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancı basın mensubu izleyecek. Büyük çaplı ekonomik iş birliği konularının masaya yatırılacağı forumda, katılımcı ülkeler arasında yaklaşık 2 trilyon dolarlık anlaşma imzalanması bekleniyor
74 ülkeye siber saldırı düzenlendi
74 ülkeye siber saldırı düzenlendi

Aralarında Türkiye ve Almanya’nın da bulunduğu 70’den fazla ülkeye siber saldırı düzenlendi. Uzmanlar, saldırıda virüs koruma programlarının etkileyemediği “Wanna Cry” adlı zararlı yazılımın kullanıldığını belirtiyor.
Venezuela'da yaşlılar sokağa döküldü
Venezuela'da yaşlılar sokağa döküldü

Caracas'ta binlerce yaşlı Devlet Başkanı Maduro'yu protesto etti
Renault grubuna siber saldırı
Renault grubuna siber saldırı

Fransız otomobil üreticisi Renault, siber saldırıya hedef olduğunu açıkladı
Suriye'nin Halep kırsalında at yarışları düzenlendi
Suriye'nin Halep kırsalında at yarışları düzenlendi

Muhaliflerin kontrolündeki Buveydir köyünde düzenlenen "Çöl Festivali" kapsamındaki yarışlarda 30 binici kıyasıya mücadele etti
Güney Afrika üniversitesinde Nazi posterleri
Güney Afrika üniversitesinde Nazi posterleri

Güney Afrika'daki Stellenbosch üniversitesi kampüsüne Nazi posterleri asılması tepkilere sebep oldu

Haberler

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ukrayna'da Kırım Tatar sürgünü anılıyor
Ukrayna'da Kırım Tatar sürgünü anılıyor

Fransa Büyükelçiliği'nden Kırım'a destek
Fransa Büyükelçiliği'nden Kırım'a destek

Tatar sürgününün 72. yılında da Kırım işgal altında
Tatar sürgününün 72 yılında da Kırım işgal altında

Kırım Tatarları sürgünü andı
Kırım Tatarları sürgünü andı

Kırım Tatarları Ankara'da anıldı
Kırım Tatarları Ankara'da anıldı

Ruslar 'Kırım sürgünü' anmalarını yasakladı
Ruslar 'Kırım sürgünü' anmalarını yasakladı

Kırım Tatar sürgünü 71. yılında
Kırım Tatar sürgünü 71 yılında






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 