18:10, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Çin'den Suriyeli mülteci çocuklara yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin hükümeti Lübnan'daki Suriyeli mülteci çocuklarının daha iyi bir eğitim almasına yardımcı olmak amacıyla UNICEF'e 1 milyon ABD doları tutarında nakit yardım sağladı.

Çin'in Lübnan Büyükelçisi Wang Kejian Lübnan'ın doğusundaki Beqaa Vadisi'nde bulunan bir okulda düzenlenen yardım malzemelerinin dağıtım faaliyetine katıldı.

Wang yaptığı konuşmada, Geçen Eylül'de düzenlenen BM mülteci toplantısında Çin hükümetinin ilgili ülke ve uluslararası örgütlere 100 milyon dolar insani yardım taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Wang, 1 milyon doların Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) verileceğini ve Suriyeli mültecilerin şu anki zorlukları aşmasına yardım etmeyi amaçladığını kaydetti.

Wang, UNICEF'in önerisiyle söz konusu yardımın Lübnan'daki Suriyeli mülteci çocuklara öğrenim araç ve gereçleri sağlamak için kullanılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

UNICEF'in Lübnan Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, ülkenin çeşitli bölgelerindeki okullarda toplam 200 bin Suriyeli mülteci çocuk bulunduğunu ve Çin'in söz konusu yardımının bu rakamın yarısına ulaşacağını söyledi.