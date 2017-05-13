GÃ¼ncelleme: 23:15, 13 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Siirt'te "huzur" uygulamasÄ±





Kentin farklÄ± noktalarÄ±ndaki metruk binalar ve diÄŸer alanlarda arama yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Siirt Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince "huzur" uygulamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Kentin huzur ve asayiÅŸini saÄŸlamak iÃ§in yapÄ±lan uygulamada yer alan yaklaÅŸÄ±k 200 personel, 50 ekip halinde kentin farklÄ± noktalarÄ±ndaki metruk binalar ve diÄŸer alanlarda arama yaptÄ±, ÅŸÃ¼phelilerin kimliklerini sorguladÄ±. UygulamayÄ± yÃ¶neten ve polis ekipleriyle uygulamaya katÄ±lan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Tokyay, BarÄ±ÅŸ Mahallesi'ndeki bazÄ± hastalarÄ±n durumunu ve polisten bir taleplerinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Tokyay, top satarak ailelerinin geÃ§imine katkÄ±da bulunan iki Ã§ocuktan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± toplarÄ± mahalledeki Ã§ocuklara hediye etti. TandÄ±rda ekmek piÅŸiren kadÄ±nlarÄ±n tandÄ±r ekmeÄŸi ikram ettiÄŸi Tokyay, kentin huzur ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in uygulamalarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini kaydetti.

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