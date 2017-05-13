Güncelleme: 19:19, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Papa Franciscus Fatima'da





Papa Franciscus'un Katolik dini inancının kutsal mekanlarından olan Portekiz'in Fatima Tapınağı'nı ziyaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Papa Franciscus'un Katolik dini inancının kutsal mekanlarından olan Portekiz'in Fatima kasabasındaki Fatima Tapınağı'nı ziyaret etti. Papa Franciscus burada gerçekleştirilen dini törene katıldı.

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