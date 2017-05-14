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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:20, 14 MayÄ±s 2017 Pazar
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:32, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 14 MayÄ±s 2017
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 14 MayÄ±s 2017

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KusÌ§ak ve Yol Forumu kapsamÄ±nda BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisi'nde verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KusÌ§ak ve Yol ForumuÂ kapsamÄ±nda BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisi'nde verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.

(Pekin)

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Gezi ParkÄ± odaklÄ± olaylar sÄ±rasÄ±nda bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaybeden HÃ¼lya Arslan'Ä±n nikahÄ±nda bulunacak.

(Ä°stanbul/13.00)Â 

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, BÃ¼yÃ¼k Edirne Sinagogu'nda kontrtenor David D'or'un konserine katÄ±lacak.

(Edirne/18.00)Â 

2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, BatÄ± Trakya TÃ¼rkleri DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸinin 55. OlaÄŸan Genel Kuruluna iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/11.00)Â 

3- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Samsun/15.00)

4- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Åžuhut ilÃ§esinde YatÄ±lÄ± Erkek Kur'an Kursu HafÄ±zlÄ±k tÃ¶renine katÄ±lacak, Kulak ve Dadak kÃ¶ylerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00-15.15)Â 

5- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, 14 MayÄ±s EczacÄ±lÄ±k GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lacak, Erzurum Anneleri Bahar ÅženliÄŸine iÅŸtirak edecek, KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi Erzurum Åžubesini ziyaret edecek.

(Erzurum/10.00/14.30/17.00)Â 

DIÅž DÄ°PLOMASÄ°

1-Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Emmanuel Macron, gÃ¶revi CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'dan devralacak.

(Paris)Â 

2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â 

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â 

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam-Idlib-Halep-Haseke)Â 

GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Mevlana KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Sema Salonu'nda dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± Ä°lahiyat ProgramÄ± Ã–ÄŸrencileri Mezuniyet tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Konya/14.00)Â 

2- MuÄŸla'da 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(MuÄŸla/Ä°zmir)Â 

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SPOR

1- Voleybolda FIVB KadÄ±nlar DÃ¼nya KulÃ¼pler ÅžampiyonasÄ± finalinde TÃ¼rkiye temsilcisi VakÄ±fBank ile Brezilya'nÄ±n Rexona Sesc takÄ±mÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Kobe/13.10)Â 

2- DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ± takip ediliyor

(BakÃ¼)

3- Etnospor KÃ¼ltÃ¼r Festivali, YenikapÄ± etkinlik alanÄ±nda sona erecek.

(Ä°stanbul/10.00)Â 

4- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 31. haftaya, OsmanlÄ±spor-Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor-Kardemir KarabÃ¼kspor, Gaziantepspor-Galatasaray maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(Ankara/16.00/Antalya/Gaziantep/19.00)Â 

5- TFF 1. Lig'de 33. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

- Lider Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Boluspor'u, takipÃ§isi Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor'u yenmesi durumunda, bitime bir hafta kala SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmayÄ± garantileyecek.

(Malatya/Adana/17.00)Â 

6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi play-off final serisinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Metro Enerji Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/15.00)

7- Spor Toto 3. Lig play-off finallerinde 1. Grup'ta Altay ile Kocaelispor Antalya StadÄ±'nda, 3. Grup'ta ise Sakaryaspor ile Diyarbekirspor AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.Â 

(Antalya/19.00/Ä°stanbul/15.00)Â 

8- Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 5. yarÄ±ÅŸÄ± Ä°spanya Grand Prix'si koÅŸulacak.

(Barcelona/15.00)Â 

9- Milli motosikletÃ§i Kenan SofuoÄŸlu'nun da mÃ¼cadele ettiÄŸi DÃ¼nya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 5. etabÄ±nda yarÄ±ÅŸlar yapÄ±lacak.

(Bologna/12.30)Â 

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Ã–ZEL HABER

1- Hazineden dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ± iÃ§in kritik dÃ¼zenleme

- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek:

- "YapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni dÃ¼zenlemeyle dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ± daha etkin denetlenecek, ÅŸeffaflÄ±klarÄ±, mali altyapÄ± ve gÃ¼venilirlikleri artÄ±rÄ±lacak. Piyasa verileri de Ã¶zel bilgi sistemleri ile daha yakÄ±ndan takip edilecek"

- "DÃ¶viz bÃ¼rolarÄ±nÄ± A ve B gruplarÄ± olmak Ã¼zere iki grupa ayÄ±racaÄŸÄ±z. A grubu dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ±, B grubunun yapabildiÄŸi iÅŸlemlerin yanÄ± sÄ±ra banka transferi yoluyla yabancÄ± para alÄ±m satÄ±m iÅŸlemi, elektronik para kuruluÅŸu ve Ã¶deme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n acenteliÄŸi faaliyeti de yapabilecek"

- "Ä°ki grup dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ± iÃ§in farklÄ± ve mevcut dÃ¼zenlemelerde yer alandan daha yÃ¼ksek miktarlarda sermaye yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getirilecek"

- "Yetkisiz olarak faaliyet gÃ¶steren iÅŸletmeler iÃ§in caydÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik mevzuat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da en kÄ±sa sÃ¼rede tamamlayacaÄŸÄ±z"

2 -Ä°dari para cezalarÄ±nda "e-Tebligat" dÃ¶nemi baÅŸlÄ±yor

- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal:

- "Trafik ve HGS cezalarÄ± gibi birÃ§ok idari para cezasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za artÄ±k elektronik ortamda gÃ¶ndereceÄŸiz"

- "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bir yÄ±ldÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z e-Tebligat Sistemiâ€™ni diÄŸer kamu kurumlarÄ±nÄ±n da kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±yoruz"

- "Meclis Genel Kuruluna gelecek teklifin yasalaÅŸmasÄ± halinde baÅŸta GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olmak Ã¼zere ilk etapta Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve diÄŸer bazÄ± kamu kurumlarÄ±, idari para cezalarÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za e-Tebligat sistemi Ã¼zerinden ulaÅŸtÄ±racak"

- "BÃ¶ylece hem vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde tebligatlarÄ±nÄ± alabilecek, maÄŸduriyetler ortadan kalkacak hem de kamu idareleri posta masraflarÄ±ndan kurtulacak, 100 milyonlarca lira tasarruf edilecek"

3- Zeybekci "booking.com" yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci:

- "(booking.com) GÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz oldu, ÅŸimdi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor"

- "Biz Ã§Ã¶zÃ¼m makamÄ±yÄ±z, konuyu bir ÅŸekilde halletmemiz gerekiyor. BunlarÄ±n istemiÅŸ olduklarÄ± veya beklentilerini karÅŸÄ±layacak o cazibeyi ortaya Ã§Ä±kararak bir noktaya geleceÄŸiz"

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