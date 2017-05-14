TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 14 MayÄ±s 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KusÌ§ak ve Yol ForumuÂ kapsamÄ±nda BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisi'nde verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.
(Pekin)
2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Gezi ParkÄ± odaklÄ± olaylar sÄ±rasÄ±nda bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaybeden HÃ¼lya Arslan'Ä±n nikahÄ±nda bulunacak.
(Ä°stanbul/13.00)Â
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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, BÃ¼yÃ¼k Edirne Sinagogu'nda kontrtenor David D'or'un konserine katÄ±lacak.
(Edirne/18.00)Â
2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, BatÄ± Trakya TÃ¼rkleri DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸinin 55. OlaÄŸan Genel Kuruluna iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/11.00)Â
3- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Samsun/15.00)
4- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Åžuhut ilÃ§esinde YatÄ±lÄ± Erkek Kur'an Kursu HafÄ±zlÄ±k tÃ¶renine katÄ±lacak, Kulak ve Dadak kÃ¶ylerinde ziyaretlerde bulunacak.
(Afyonkarahisar/10.00-15.15)Â
5- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, 14 MayÄ±s EczacÄ±lÄ±k GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lacak, Erzurum Anneleri Bahar ÅženliÄŸine iÅŸtirak edecek, KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi Erzurum Åžubesini ziyaret edecek.
(Erzurum/10.00/14.30/17.00)Â
DIÅž DÄ°PLOMASÄ°
1-Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Emmanuel Macron, gÃ¶revi CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'dan devralacak.
(Paris)Â
2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.
(Musul)Â
3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
(Sana)Â
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam-Idlib-Halep-Haseke)Â
GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Mevlana KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Sema Salonu'nda dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± Ä°lahiyat ProgramÄ± Ã–ÄŸrencileri Mezuniyet tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
(Konya/14.00)Â
2- MuÄŸla'da 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(MuÄŸla/Ä°zmir)Â
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SPOR
1- Voleybolda FIVB KadÄ±nlar DÃ¼nya KulÃ¼pler ÅžampiyonasÄ± finalinde TÃ¼rkiye temsilcisi VakÄ±fBank ile Brezilya'nÄ±n Rexona Sesc takÄ±mÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Kobe/13.10)Â
2- DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ± takip ediliyor
(BakÃ¼)
3- Etnospor KÃ¼ltÃ¼r Festivali, YenikapÄ± etkinlik alanÄ±nda sona erecek.
(Ä°stanbul/10.00)Â
4- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 31. haftaya, OsmanlÄ±spor-Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor-Kardemir KarabÃ¼kspor, Gaziantepspor-Galatasaray maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(Ankara/16.00/Antalya/Gaziantep/19.00)Â
5- TFF 1. Lig'de 33. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
- Lider Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Boluspor'u, takipÃ§isi Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor'u yenmesi durumunda, bitime bir hafta kala SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmayÄ± garantileyecek.
(Malatya/Adana/17.00)Â
6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi play-off final serisinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Metro Enerji Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/15.00)
7- Spor Toto 3. Lig play-off finallerinde 1. Grup'ta Altay ile Kocaelispor Antalya StadÄ±'nda, 3. Grup'ta ise Sakaryaspor ile Diyarbekirspor AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.Â
(Antalya/19.00/Ä°stanbul/15.00)Â
8- Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 5. yarÄ±ÅŸÄ± Ä°spanya Grand Prix'si koÅŸulacak.
(Barcelona/15.00)Â
9- Milli motosikletÃ§i Kenan SofuoÄŸlu'nun da mÃ¼cadele ettiÄŸi DÃ¼nya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 5. etabÄ±nda yarÄ±ÅŸlar yapÄ±lacak.
(Bologna/12.30)Â
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Ã–ZEL HABER
1- Hazineden dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ± iÃ§in kritik dÃ¼zenleme
- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek:
- "YapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni dÃ¼zenlemeyle dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ± daha etkin denetlenecek, ÅŸeffaflÄ±klarÄ±, mali altyapÄ± ve gÃ¼venilirlikleri artÄ±rÄ±lacak. Piyasa verileri de Ã¶zel bilgi sistemleri ile daha yakÄ±ndan takip edilecek"
- "DÃ¶viz bÃ¼rolarÄ±nÄ± A ve B gruplarÄ± olmak Ã¼zere iki grupa ayÄ±racaÄŸÄ±z. A grubu dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ±, B grubunun yapabildiÄŸi iÅŸlemlerin yanÄ± sÄ±ra banka transferi yoluyla yabancÄ± para alÄ±m satÄ±m iÅŸlemi, elektronik para kuruluÅŸu ve Ã¶deme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n acenteliÄŸi faaliyeti de yapabilecek"
- "Ä°ki grup dÃ¶viz bÃ¼rolarÄ± iÃ§in farklÄ± ve mevcut dÃ¼zenlemelerde yer alandan daha yÃ¼ksek miktarlarda sermaye yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getirilecek"
- "Yetkisiz olarak faaliyet gÃ¶steren iÅŸletmeler iÃ§in caydÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik mevzuat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da en kÄ±sa sÃ¼rede tamamlayacaÄŸÄ±z"
2 -Ä°dari para cezalarÄ±nda "e-Tebligat" dÃ¶nemi baÅŸlÄ±yor
- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal:
- "Trafik ve HGS cezalarÄ± gibi birÃ§ok idari para cezasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za artÄ±k elektronik ortamda gÃ¶ndereceÄŸiz"
- "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bir yÄ±ldÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z e-Tebligat Sistemiâ€™ni diÄŸer kamu kurumlarÄ±nÄ±n da kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±yoruz"
- "Meclis Genel Kuruluna gelecek teklifin yasalaÅŸmasÄ± halinde baÅŸta GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olmak Ã¼zere ilk etapta Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve diÄŸer bazÄ± kamu kurumlarÄ±, idari para cezalarÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za e-Tebligat sistemi Ã¼zerinden ulaÅŸtÄ±racak"
- "BÃ¶ylece hem vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde tebligatlarÄ±nÄ± alabilecek, maÄŸduriyetler ortadan kalkacak hem de kamu idareleri posta masraflarÄ±ndan kurtulacak, 100 milyonlarca lira tasarruf edilecek"
3- Zeybekci "booking.com" yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci:
- "(booking.com) GÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz oldu, ÅŸimdi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor"
- "Biz Ã§Ã¶zÃ¼m makamÄ±yÄ±z, konuyu bir ÅŸekilde halletmemiz gerekiyor. BunlarÄ±n istemiÅŸ olduklarÄ± veya beklentilerini karÅŸÄ±layacak o cazibeyi ortaya Ã§Ä±kararak bir noktaya geleceÄŸiz"
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KusÌ§ak ve Yol Forumu kapsamÄ±nda BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisi'nde verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Pekin'de ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak ve BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisinde, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu ziyaret edecek.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri Ã§erÃ§evesinde ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Somali" konulu yÃ¼ksek dÃ¼zeyli konferansa katÄ±lmak Ã¼zere EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya hareket edecek.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir araya gelecek.
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Moldova'nÄ±n baÅŸkenti KiÅŸinev'e hareket edecek.
ErdoÄŸan, YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne katÄ±lacak.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye olacak. ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Anadolu (TandoÄŸan) MeydanÄ±'nda; DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB ile diÄŸer kuruluÅŸlar BakÄ±rkÃ¶y Halk PazarÄ±'nda kutlamalar yapÄ±lacak
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi