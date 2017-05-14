09:53, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

ErdoÄŸan: 'Yeni Ä°pek Yolu' terÃ¶rÃ¼ yerle yeksan edecek bir giriÅŸim olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Pekin Olimpiyat Merkezindeki Ã‡in Ulusal Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen, "KusÌ§ak ve Yol Forumu"nun acÌ§Ä±lÄ±sÌ§ toÌˆrenindeki konuÅŸmasÄ±na, "Yeni Ä°pek Yolu' olarak da adlandÄ±rÄ±lan bu giriÅŸimi Asya'yÄ±, Avrupa'yÄ±, Afrika'yÄ± ve hatta GÃ¼ney Amerika'yÄ± birbirine baÄŸlama hedefiyle geleceÄŸe damga vuracaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." diyerek baÅŸladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kuÅŸak ve yol gÃ¼zergahÄ±ndaki Ã¼lkelerin altyapÄ± planlarÄ±nÄ±n ve teknik standartlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesinin, kÄ±talararasÄ± Ã¶lÃ§ekte Ã¶zellikle kara, deniz ve hava yolu koridorlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Projenin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n, gÃ¼zergah Ã¼lkelerinin ticareti kolaylaÅŸtÄ±rmalarÄ±na, gÃ¼mrÃ¼k alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸine gitmelerine, tarife dÄ±ÅŸÄ± engelleri kaldÄ±rmalarÄ±na ve yatÄ±rÄ±mlarÄ± teÅŸvik etmelerine baÄŸlÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, Ä°pek Yolu fonu yanÄ±nda gÃ¼zergah Ã¼lkelerinin milli fonlarÄ±nÄ±n devreye alÄ±nmasÄ±nÄ±n, projenin finansal entegrasyonunu derinleÅŸtireceÄŸini sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± iÅŸbirliÄŸinin teÅŸvik edilmesinin ise siyasi alanda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir dayanÄ±ÅŸma ikliminin yeÅŸermesine imkan tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"ORTAK FÄ°NANS MEKANÄ°ZMALARININ HAYATA GEÃ‡Ä°RÄ°LMESÄ°DÄ°R"

AynÄ± ÅŸekilde turizm, bilim, teknoloji ve medya alanlarÄ±nda kapsamlÄ± kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸbirliÄŸine gidilmesinin, Ã¶ÄŸrenci ve personel deÄŸiÅŸiminin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hedefe ulaÅŸÄ±lmasÄ±na hizmet edeceÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DÃ¼nya genelinde 60'dan fazla Ã¼lkeyi kapsayan Yeni Ä°pek Yolu giriÅŸimi yaklaÅŸÄ±k 40 milyon kilometre karelik bir alanÄ± ve dÃ¼nya nÃ¼fusunun 4,5 milyarÄ±nÄ± ifade eden Ã§ok Ã¶nemli bir proje. Ä°kili, Ã§ok taraflÄ± ve bÃ¶lgesel iÅŸbirliklerinden istifade edecek bu giriÅŸimin, kazan-kazan anlayÄ±ÅŸÄ±yla hayata geÃ§irilmesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor.

Siyasi ve ekonomik alanda birbiriyle uyumlu bir sistemin tesisi, bÃ¶lgemizde istikrar ve refah temelli yeni bir dÃ¶nemin de kapÄ±larÄ±nÄ± aralayacaktÄ±r. HÄ±zlÄ± kalkÄ±nmakta olan Asya'nÄ±n bÃ¼yÃ¼me, yoksullukla mÃ¼cadele, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± gereken tedbirleri almak gibi konular iÃ§in 2030 yÄ±lÄ±na kadar yÄ±lda ortalama 1,7 trilyon dolar yatÄ±rÄ±ma ihtiyaÃ§ duyduÄŸu hesaplanÄ±yor. Bu boyutta bir Ã§alÄ±ÅŸma, rekabetten ziyade iÅŸbirliÄŸi anlayÄ±ÅŸÄ±yla hareket edilmesini gerektiriyor."

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye olarak kurucularÄ± arasÄ±nda bulunulan Asya AltyapÄ± YatÄ±rÄ±m BankasÄ±nda 2,6 milyar dolar sermayeye katkÄ± payÄ± ve yÃ¼zde 2,48 oy hakkÄ± ile yer alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "AmacÄ±mÄ±z hepimizin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu kalkÄ±nma hamlelerini yapabilmek iÃ§in ortak finansman mekanizmalarÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmesidir." dedi.

"Ã‡Ä°N VE DÄ°ÄžER GÃœZERGAH ÃœLKELERÄ°YLE HAREKET ETMEK Ä°STÄ°YORUZ"

Asya ile Avrupa arasÄ±ndaki ekonomik ve ticari iliÅŸkilerin sÃ¼ratle geliÅŸtiÄŸi ve derinleÅŸtiÄŸi bir dÃ¶nemden geÃ§ildiÄŸini belirten ErdoÄŸan, dÃ¼nya ekonomisinin aÄŸÄ±rlÄ±k merkezinin kimilerine gÃ¶re senede 60, kimilerine gÃ¶re ise senede 120 kilometre hÄ±zla doÄŸuya doÄŸru kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

ErdoÄŸan, sadece Avrupa ile Ã‡in arasÄ±ndaki ticaret hacminin 600 milyar dolara ulaÅŸmasÄ±nÄ±n dahi, bu deÄŸerlendirmeyi teyit ettiÄŸini kaydetti.

Asya ve Avrupa'nÄ±n kesiÅŸme noktasÄ±nda bulunan TÃ¼rkiye'nin, Ã¶zel coÄŸrafi konumuyla Ä°pek Yolu coÄŸrafyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen Ã¼lkelerinden birisi olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã‡in'in,Â Ä°pek YoluÂ ekonomik koridoru giriÅŸimi, Ã¼lkemizin Avrupa'nÄ±n Anadolu Ã¼zerinden Orta Asyaâ€™ya ve oradan da Ã‡inâ€™e baÄŸlanmasÄ±nÄ± hedefleyen Orta Koridor Projesiyle bÃ¼tÃ¼nleÅŸiyor. BilindiÄŸi gibi Orta Koridor, TÃ¼rkiyeâ€™den GÃ¼rcistan ve Azerbaycanâ€™a yÃ¶nelen oradan Hazar denizini aÅŸarak, TÃ¼rkmenistan, Kazakistan, Ã–zbekistanâ€™Ä± geÃ§en, Afganistan ve PakistanÄ± da kapsayacak ÅŸekilde Ã‡in'de nihayet bulan bir ticaret yolu projesidir. Biz bu Ã§erÃ§evede Ã‡in'le ve diÄŸer gÃ¼zergah Ã¼lkeleriyle birlikte hareket etmek istiyoruz.

2015 yÄ±lÄ±ndaki G20 Antalya zirvesi sÄ±rasÄ±nda Ã‡in ile imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mutabakat zaptÄ±, Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki ikili iÅŸbirliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir adÄ±m olmuÅŸtur. KuÅŸak ve Yol'un ana ve tamamlayÄ±cÄ± unsurlarÄ±ndan biri olmasÄ±nÄ± hedeflediÄŸimiz Ortak Koridor'u, Ã¼lkemizde ve bÃ¶lgemizde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§eÅŸitli projelerle hayata geÃ§irme yolunda ilerliyoruz."

"BU TARÄ°HÄ° PROJEYÄ°, Ã‡Ä°NLÄ°LERLE GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RMEKTEN MEMNUNÄ°YET DUYUYORUZ"

ErdoÄŸan, BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin birkaÃ§ ayda faaliyete geÃ§mesiyle Orta Koridor'un Ã¶nemli bir ayaÄŸÄ±nÄ±n tamamlanmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

GÃ¼mrÃ¼kler arasÄ± iÅŸbirliÄŸine yÃ¶nelik geliÅŸtirdikleri Kervansaray Projesi'nin, ticaretin ve hizmetlerin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde akmasÄ±nÄ± temin etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, "Asya ve Avrupa'yÄ± birbirine baÄŸlayan Marmaray, 26 AÄŸustos 2016'da hizmete giren Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 20 AralÄ±k 2016'da aÃ§Ä±lan Avrasya TÃ¼neli ile Ä°stanbul'da inÅŸasÄ± sÃ¼ren yeni havalimanÄ± ve inÅŸasÄ±na baÅŸlanan Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼, projenin ulaÅŸÄ±m altyapÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli diÄŸer adÄ±mlarÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, Zonguldak Filyos, Ä°zmir Ã‡andarlÄ± ve Mersin limanlarÄ±nÄ±n inÅŸaasÄ±nÄ±n da projenin deniz ayaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturan Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

TÃ¼rkiye'yi bir uÃ§tan diÄŸer uca kat eden Edirne-Kars HÄ±zlÄ± Tren Demiryolu projesinin, yine TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan ortaya konulan Ã¶nemli bir proje olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, bu tarihi projeyi, Ã‡inlilerle birlikte gerÃ§ekleÅŸtirmekten memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.

"BU Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° MODELÄ°NÄ°N BAÅžARILI OLACAÄžINI DÃœÅžÃœNÃœYORUM"

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–nÃ¼mÃ¼zde barÄ±ÅŸa ve istikrara hizmet edecek bir kazan-kazan projesinin bulunduÄŸuna inanÄ±yorum. DolayÄ±sÄ±ylaÂ Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin bu giriÅŸimi, her tÃ¼rlÃ¼ takdirin Ã¼stÃ¼ndedir. Ã‡ok geniÅŸ bir coÄŸrafyada hayata geÃ§irilen bu giriÅŸim, ekonomik, siyasi, sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel alanlarda birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± yepyeni bir sistemin tesisi anlamÄ±na geliyor. Bu projenin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bÃ¼yÃ¼me ve kalkÄ±nma vasÄ±tasÄ±yla vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayat standartlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi artÄ±ÅŸ, hepimizin ortak baÅŸarÄ±sÄ± olacaktÄ±r.

Herkes iÃ§in fayda saÄŸlayacak bu iÅŸbirliÄŸi modelinin baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã–zellikle dÃ¼nyada geliÅŸmekte olanÂ terÃ¶reÂ karÅŸÄ± bu giriÅŸim, terÃ¶rÃ¼ adeta yerle yeksan edecek bir giriÅŸim olacaktÄ±r. Herkes iÃ§in fayda saÄŸlayacak bu iÅŸbirliÄŸinin bir model olarak baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. TÃ¼rkiye olarak bunun iÃ§in her tÃ¼rÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z."

FORUMUN AÃ‡ILIÅžINDA LÄ°DERLER AÄ°LE FOTOÄžRAFI Ã‡EKTÄ°RDÄ°

Bu arada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KuÅŸak ve Yol Forumu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renindeki konuÅŸmasÄ±ndan sonra diÄŸer liderlerle aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

FotoÄŸraf Ã§ekimi sÄ±rasÄ±nda ev sahibi olan Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži'nin bir tarafÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yer alÄ±rken, diÄŸer tarafÄ±nda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin hazÄ±r bulundu.