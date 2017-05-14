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10:16, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

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Ã‡in'den 'KuÅŸak ve Yol'a 79 milyar dolarlÄ±k mali destek sÃ¶zÃ¼
Ã‡in'den 'KuÅŸak ve Yol'a 79 milyar dolarlÄ±k mali destek sÃ¶zÃ¼

Ã‡in, KuÅŸak ve Yol iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 79 milyar dolar mali destek sunacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™deÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 Ã¼lke liderinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Forumu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, Ã¼lkesinin ilgili projelere 79 milyar dolar mali destek saÄŸlayacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi.Â 

130 Ã¼lke ve 70 uluslararasÄ± kuruluÅŸtan bin 500 delegenin izlediÄŸi forumun ev sahipliÄŸini yapan Åži, 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine dayanan Ä°pek Yoluâ€™nun Aysa, Afrika ve Avrupa kÄ±talarÄ±ndaki Ã¼lkelerin, inanÃ§ merkezlerini ve pek Ã§ok medeniyeti birbirine baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde toplumlararasÄ± ekonomik ve kÃ¼ltÃ¼rel iletiÅŸimi saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Åži, KuÅŸak ve Yol projesinin kazan-kazan ilkesi ile sermaye, teknoloji, insan gibi endÃ¼striyel Ã¼retiminin ana bileÅŸenlerinin, Ã¼rÃ¼n, kaynak ve mÃ¼ÅŸterek Ã§alÄ±ÅŸmalara eriÅŸimini kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu projeye dÃ¼nyadan geniÅŸ Ã§aplÄ± katÄ±lÄ±m olduÄŸunu dile getiren Åži, KuÅŸak ve Yolâ€™un, Rusyaâ€™nÄ±n Ã¶nerdiÄŸi "Avrasya Ekonomik BirliÄŸi" ve TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nerdiÄŸi "Orta Koridor" projesi ile de uyumlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KuÅŸak ve Yol inisiyatifi kapsamÄ±nda 60â€™a yakÄ±n Ã¼lke ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Åži, Ã‡inâ€™den Avrupaâ€™ya uzanan projede, kara, deniz, hava ve demir yollarÄ±nda ve siber alanda iÅŸbirliklerinin artacaÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n liman ve boru hattÄ± projeleri ile destekleneceÄŸi kaydetti.

Åži, Ã‡in'in KuÅŸak ve Yol Ã§erÃ§evesinde pek Ã§ok Ã¼lke ile ulaÅŸÄ±m, kargo, altyapÄ±, enerji, iletiÅŸim, gÃ¼mrÃ¼k, yazÄ±lÄ±m, ekonomi ve ticaret, endÃ¼striyel Ã¼retim, e-ticaret, deniz alanlarÄ±nda proje veya planlara imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Forumda 30 Ã¼lke iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalanacak

Ã‡in'in, giriÅŸim kapsamÄ±nda 40'tan fazla Ã¼lke ve kuruluÅŸ ile iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve forum sÃ¼resince 30â€™dan fazla Ã¼lke ile ticaret ve ekonomik iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Åži, iÅŸbirliÄŸi projelerinin serbest ticaret bÃ¶lgelerini de kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â 

Her yÄ±l 10 bin yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciye burs

KuÅŸak ve Yol Ã§erÃ§evesinde katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeler arasÄ±ndaki medeniyet ve kÃ¼ltÃ¼r alanlarÄ±nda iletiÅŸimin gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in eÄŸitim alanÄ±nda fon saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ã‡in lideri, bu ÅŸekilde her yÄ±l katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelerden 10 bin Ã¶ÄŸrenciye burs verileceÄŸini dile getirdi.



Ä°lgili Konular KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Forumu Ã‡in
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