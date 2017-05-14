Ã‡in'den 'KuÅŸak ve Yol'a 79 milyar dolarlÄ±k mali destek sÃ¶zÃ¼

Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™deÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 Ã¼lke liderinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Forumu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, Ã¼lkesinin ilgili projelere 79 milyar dolar mali destek saÄŸlayacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi.Â
130 Ã¼lke ve 70 uluslararasÄ± kuruluÅŸtan bin 500 delegenin izlediÄŸi forumun ev sahipliÄŸini yapan Åži, 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine dayanan Ä°pek Yoluâ€™nun Aysa, Afrika ve Avrupa kÄ±talarÄ±ndaki Ã¼lkelerin, inanÃ§ merkezlerini ve pek Ã§ok medeniyeti birbirine baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde toplumlararasÄ± ekonomik ve kÃ¼ltÃ¼rel iletiÅŸimi saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Åži, KuÅŸak ve Yol projesinin kazan-kazan ilkesi ile sermaye, teknoloji, insan gibi endÃ¼striyel Ã¼retiminin ana bileÅŸenlerinin, Ã¼rÃ¼n, kaynak ve mÃ¼ÅŸterek Ã§alÄ±ÅŸmalara eriÅŸimini kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SÃ¶z konusu projeye dÃ¼nyadan geniÅŸ Ã§aplÄ± katÄ±lÄ±m olduÄŸunu dile getiren Åži, KuÅŸak ve Yolâ€™un, Rusyaâ€™nÄ±n Ã¶nerdiÄŸi "Avrasya Ekonomik BirliÄŸi" ve TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nerdiÄŸi "Orta Koridor" projesi ile de uyumlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.
KuÅŸak ve Yol inisiyatifi kapsamÄ±nda 60â€™a yakÄ±n Ã¼lke ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Åži, Ã‡inâ€™den Avrupaâ€™ya uzanan projede, kara, deniz, hava ve demir yollarÄ±nda ve siber alanda iÅŸbirliklerinin artacaÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n liman ve boru hattÄ± projeleri ile destekleneceÄŸi kaydetti.
Åži, Ã‡in'in KuÅŸak ve Yol Ã§erÃ§evesinde pek Ã§ok Ã¼lke ile ulaÅŸÄ±m, kargo, altyapÄ±, enerji, iletiÅŸim, gÃ¼mrÃ¼k, yazÄ±lÄ±m, ekonomi ve ticaret, endÃ¼striyel Ã¼retim, e-ticaret, deniz alanlarÄ±nda proje veya planlara imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡in'in, giriÅŸim kapsamÄ±nda 40'tan fazla Ã¼lke ve kuruluÅŸ ile iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve forum sÃ¼resince 30â€™dan fazla Ã¼lke ile ticaret ve ekonomik iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Åži, iÅŸbirliÄŸi projelerinin serbest ticaret bÃ¶lgelerini de kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â
KuÅŸak ve Yol Ã§erÃ§evesinde katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeler arasÄ±ndaki medeniyet ve kÃ¼ltÃ¼r alanlarÄ±nda iletiÅŸimin gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in eÄŸitim alanÄ±nda fon saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ã‡in lideri, bu ÅŸekilde her yÄ±l katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelerden 10 bin Ã¶ÄŸrenciye burs verileceÄŸini dile getirdi.
Meclis, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun ilk dÃ¼zenlemesi olan Hakim SavcÄ±lar Kurulu Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in mesai yapacak
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "Trafik ve HGS cezalarÄ± gibi birÃ§ok idari para cezasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za artÄ±k elektronik ortamda gÃ¶ndereceÄŸiz" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bÃ¶lgelerindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi, Ã¼Ã§ silah mevzisi ile dÃ¶rt barÄ±nma alanÄ± imha edildi
Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den sosyal medya uyarÄ±sÄ± geldi. GÃ¶rmez, "Sevgili genÃ§ler, 140 karakterli lÃ¼zumsuz ifadelerden uzak durun. Ä°nternette, sosyal medyada beyninizi teslim alan yÃ¼reÄŸinizi iÅŸgal eden her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den, lÃ¼zumsuz sÃ¶zden ve yazÄ±dan uzak durun." dedi.
Ã‡in, KuÅŸak ve Yol iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 79 milyar dolar mali destek sunacak
Sudan'da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n yetkisi TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Yeni Ä°pek Yolu' projesine iliÅŸkin, "TerÃ¶rÃ¼ adeta yerle yeksan edecek bir giriÅŸim olacaktÄ±r. Bu iÅŸbirliÄŸinin bir model olarak baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Gaziantep'te yaÅŸayan Aysel Karakuzulu, bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen doÄŸuÅŸtan bedensel engelli kÄ±zÄ± Merve Karakuzulu'yu asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinin ikinci katÄ±na sÄ±rtÄ±nda Ã§Ä±karÄ±yor.
Kentin farklÄ± noktalarÄ±ndaki metruk binalar ve diÄŸer alanlarda arama yapÄ±ldÄ±
Ä°RAM BaÅŸkanÄ± Uysal, "Bu bÃ¶lgenin aslÄ±nda OsmanlÄ±'dan sonra kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmasÄ±na mÃ¼saade edilmediÄŸini gÃ¶rÃ¼yorum" dedi
23 milyon 500 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n 3 milyon 500 bini TÃ¼rkiye'de bulunuyor
Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde 9 milyon euro yatÄ±rÄ±mla inÅŸa edilen ve haziran ayÄ±nda hizmete baÅŸlamasÄ± planlanan teleferikle yÄ±lda 1 milyon kiÅŸinin taÅŸÄ±nmasÄ± hedefleniyor.
Uganda'ya giden YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± ekibi, iÃ§erisinde kadÄ±n doÄŸum, genel cerrahi ve anestezi uzmanlarÄ± ile 10 gÃ¼nlÃ¼k kamp yapacak
Edirne merkezli FETÃ–/PDY'nin TÃ¼rki SilahlarÄ± Kuvvetleri'nde gÃ¶revli astsubaylarÄ±n 'mahrem' yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 14 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 50 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Denizli'de vatani gÃ¶revlerini yerine getiren 10 askerin annesi, Merkezefendi Belediyesi ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n organizasyonuyla Ã§ocuklarÄ±na Anneler GÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi yaptÄ±
SURÄ°YE sÄ±nÄ±rÄ±ndan kontrolsÃ¼z geÃ§iÅŸlerin Ã¶nlenmesi iÃ§in Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± protokol Ã§erÃ§evesinde 688 kilometre uzunluÄŸunda duvar inÅŸa eden TOKÄ°, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda yapacaÄŸÄ± 144 kilometrelik duvarÄ±n ihalelerini tamamladÄ±.