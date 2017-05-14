10:26, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

GÃ¶rmez'den genÃ§lere 'sosyal medya' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez, "Sabah namazÄ± buluÅŸmalarÄ±" kapsamÄ±nda tarihi bedesten iÃ§erisinde yer alanÂ Kapu Camisi'ndeÂ sabah namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±p, vaaz verdi.

VaazÄ±nda sabah namazÄ±nÄ±n faziletlerini anlatan GÃ¶rmez, "Peygamber Efendimiz bir hadisi ÅŸerifinde, 'EÄŸer siz sabah namazÄ±nÄ± bu ÅŸekilde cemaatle kÄ±lmanÄ±n faziletini bilseydiniz ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yetmeseydi sÃ¼rÃ¼nerek gelirdiniz.' buyuruyor. ElhamdÃ¼lillah biz ayakta geliyoruz. SÃ¼rekli bu nimeti YÃ¼ce MevlamÄ±zdan niyaz ediyorum. Sevgili genÃ§ler bu nimetten kendinizi mahrum bÄ±rakmayÄ±n." diye konuÅŸtu.

GenÃ§lere Ã§eÅŸitli nasihatlarda bulunan GÃ¶rmez, mÃ¼minin hayatÄ±nÄ± cennete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in anlamsÄ±z, faydasÄ±z ve lÃ¼zumsuz sÃ¶zlerden, davranÄ±ÅŸlardan, tartÄ±ÅŸmalardan uzak durmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

"LÃœZUMSUZ SÃ–Z VE YAZIDAN UZAK DURUN"

GÃ¼nde beÅŸ vakit kÄ±lmanÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen YÄ±lmaz, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Sevgili genÃ§ler 140 karakterli lÃ¼zumsuz ifadelerden uzak durun. Ä°nternette sosyal medyada beyninizi teslim alan yÃ¼reÄŸinizi iÅŸgal eden her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den, lÃ¼zumsuz sÃ¶zden ve yazÄ±dan uzak durun. Ta ki kimse gelip kalbinizi cep telefonuyla iÅŸgal etmeye ve cep telefonuyla aklÄ±nÄ±zÄ± ve ruhunuzu teslim almaya kalkmasÄ±n."

VaazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlarla sohbet eden GÃ¶rmez, SÃ¼reyya YÄ±ldÄ±zÄ± KÄ±z Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldi.