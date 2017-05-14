11:00, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Irak'Ä±n kuzeyindeki hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bÃ¶lgelerindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi, Ã¼Ã§ silah mevzisi ile dÃ¶rt barÄ±nma alanÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bÃ¶lgelerindeki PKK'yaÂ ait hedeflere dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi, Ã¼Ã§ silah mevzisi ile dÃ¶rt barÄ±nma alanÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸi bildirildi. Â

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