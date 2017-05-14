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12:20, 14 MayÄ±s 2017 Pazar
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11:00, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

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Irak'Ä±n kuzeyindeki hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak'Ä±n kuzeyindeki hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bÃ¶lgelerindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi, Ã¼Ã§ silah mevzisi ile dÃ¶rt barÄ±nma alanÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bÃ¶lgelerindeki PKK'yaÂ ait hedeflere dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi, Ã¼Ã§ silah mevzisi ile dÃ¶rt barÄ±nma alanÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸi bildirildi.

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Ä°lgili Konular TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri TSK pkkya operasyon
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