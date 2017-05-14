Sudan'da FETÃ– okullarÄ± Maarif VakfÄ±'na teslim edildi

Sudan'da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n yetkisinin TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na verildiÄŸi belirtildi.
Okulda yapÄ±lan devir teslim programÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cemalettin AydÄ±n ve Hartum Eyaleti EÄŸitim BakanÄ± Dr. Farah Mustafa hazÄ±r bulundu.
KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±lan sÃ¶zleÅŸme metni,Â TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±Â (TMV) Sudan KoordinatÃ¶rÃ¼ Ã–mer AlÃ§ep ve Hartum Eyalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Okullar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdullah Muhamed NasÄ±r tarafÄ±ndan imzalandÄ±. AyrÄ±ca Bakan Mustafa, okulun anahtarlarÄ±nÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i AydÄ±n'a teslim etti.
Ä°mzalarÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk ve Sudan heyetleri okullarda incelemelerde bulundu.
AnlaÅŸma metnine gÃ¶re, 2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda Hartum'daki 5 okul ve 2 yurdun iÅŸletmesini TMV yapacak.
AtÄ±lan imzalarÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i AydÄ±n, bugÃ¼nÃ¼n mÃ¼barek bir gÃ¼n olduÄŸunu belirterek, "FETÃ–'nÃ¼n hain 15 Temmuz kalkÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ± SudanlÄ± yetkililer her daim yanÄ±mÄ±zda durdu. 16 Temmuz sabahÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± arayan ilk isimler arasÄ±nda Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer El-BeÅŸir bulunuyor. Bu Ã¶rnek dahi iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kardeÅŸliÄŸin aÃ§Ä±k gÃ¶stergesidir." dedi.
Ã–ÄŸrenci ve velilerin maÄŸdur olmayacaklarÄ±nÄ±n teminatÄ±nÄ± veren AydÄ±n, "Yeni eÄŸitim yÄ±lÄ±na okulumuzu hazÄ±r hale getireceÄŸiz. SudanlÄ± Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n evlatlarÄ± bizim Ã§ocuklarÄ±mÄ±zdÄ±r." dedi.
Meclis, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun ilk dÃ¼zenlemesi olan Hakim SavcÄ±lar Kurulu Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in mesai yapacak
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "Trafik ve HGS cezalarÄ± gibi birÃ§ok idari para cezasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za artÄ±k elektronik ortamda gÃ¶ndereceÄŸiz" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bÃ¶lgelerindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi, Ã¼Ã§ silah mevzisi ile dÃ¶rt barÄ±nma alanÄ± imha edildi
Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den sosyal medya uyarÄ±sÄ± geldi. GÃ¶rmez, "Sevgili genÃ§ler, 140 karakterli lÃ¼zumsuz ifadelerden uzak durun. Ä°nternette, sosyal medyada beyninizi teslim alan yÃ¼reÄŸinizi iÅŸgal eden her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den, lÃ¼zumsuz sÃ¶zden ve yazÄ±dan uzak durun." dedi.
Ã‡in, KuÅŸak ve Yol iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 79 milyar dolar mali destek sunacak
Sudan'da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n yetkisi TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Yeni Ä°pek Yolu' projesine iliÅŸkin, "TerÃ¶rÃ¼ adeta yerle yeksan edecek bir giriÅŸim olacaktÄ±r. Bu iÅŸbirliÄŸinin bir model olarak baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Gaziantep'te yaÅŸayan Aysel Karakuzulu, bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen doÄŸuÅŸtan bedensel engelli kÄ±zÄ± Merve Karakuzulu'yu asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinin ikinci katÄ±na sÄ±rtÄ±nda Ã§Ä±karÄ±yor.
Kentin farklÄ± noktalarÄ±ndaki metruk binalar ve diÄŸer alanlarda arama yapÄ±ldÄ±
Ä°RAM BaÅŸkanÄ± Uysal, "Bu bÃ¶lgenin aslÄ±nda OsmanlÄ±'dan sonra kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmasÄ±na mÃ¼saade edilmediÄŸini gÃ¶rÃ¼yorum" dedi
23 milyon 500 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n 3 milyon 500 bini TÃ¼rkiye'de bulunuyor
Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde 9 milyon euro yatÄ±rÄ±mla inÅŸa edilen ve haziran ayÄ±nda hizmete baÅŸlamasÄ± planlanan teleferikle yÄ±lda 1 milyon kiÅŸinin taÅŸÄ±nmasÄ± hedefleniyor.
Uganda'ya giden YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± ekibi, iÃ§erisinde kadÄ±n doÄŸum, genel cerrahi ve anestezi uzmanlarÄ± ile 10 gÃ¼nlÃ¼k kamp yapacak
Edirne merkezli FETÃ–/PDY'nin TÃ¼rki SilahlarÄ± Kuvvetleri'nde gÃ¶revli astsubaylarÄ±n 'mahrem' yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 14 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 50 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Denizli'de vatani gÃ¶revlerini yerine getiren 10 askerin annesi, Merkezefendi Belediyesi ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n organizasyonuyla Ã§ocuklarÄ±na Anneler GÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi yaptÄ±
SURÄ°YE sÄ±nÄ±rÄ±ndan kontrolsÃ¼z geÃ§iÅŸlerin Ã¶nlenmesi iÃ§in Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± protokol Ã§erÃ§evesinde 688 kilometre uzunluÄŸunda duvar inÅŸa eden TOKÄ°, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda yapacaÄŸÄ± 144 kilometrelik duvarÄ±n ihalelerini tamamladÄ±.