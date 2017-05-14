GÃ¼ncelleme: 10:02, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Sudan'da FETÃ– okullarÄ± Maarif VakfÄ±'na teslim edildi





Sudan'da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n yetkisi TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sudan'da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n yetkisinin TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na verildiÄŸi belirtildi. Okulda yapÄ±lan devir teslim programÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cemalettin AydÄ±n ve Hartum Eyaleti EÄŸitim BakanÄ± Dr. Farah Mustafa hazÄ±r bulundu. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±lan sÃ¶zleÅŸme metni,Â TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±Â (TMV) Sudan KoordinatÃ¶rÃ¼ Ã–mer AlÃ§ep ve Hartum Eyalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Okullar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdullah Muhamed NasÄ±r tarafÄ±ndan imzalandÄ±. AyrÄ±ca Bakan Mustafa, okulun anahtarlarÄ±nÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i AydÄ±n'a teslim etti. Ä°mzalarÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk ve Sudan heyetleri okullarda incelemelerde bulundu. AnlaÅŸma metnine gÃ¶re, 2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda Hartum'daki 5 okul ve 2 yurdun iÅŸletmesini TMV yapacak. AtÄ±lan imzalarÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i AydÄ±n, bugÃ¼nÃ¼n mÃ¼barek bir gÃ¼n olduÄŸunu belirterek, "FETÃ–'nÃ¼n hain 15 Temmuz kalkÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ± SudanlÄ± yetkililer her daim yanÄ±mÄ±zda durdu. 16 Temmuz sabahÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± arayan ilk isimler arasÄ±nda Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer El-BeÅŸir bulunuyor. Bu Ã¶rnek dahi iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kardeÅŸliÄŸin aÃ§Ä±k gÃ¶stergesidir." dedi. Ã–ÄŸrenci ve velilerin maÄŸdur olmayacaklarÄ±nÄ±n teminatÄ±nÄ± veren AydÄ±n, "Yeni eÄŸitim yÄ±lÄ±na okulumuzu hazÄ±r hale getireceÄŸiz. SudanlÄ± Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n evlatlarÄ± bizim Ã§ocuklarÄ±mÄ±zdÄ±r." dedi.

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