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Kuzey Kore'den yeni tür füze denemesi
Kuzey Kore'den yeni tür füze denemesi

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM), Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yaptığını ve füzenin türünün henüz tespit edilmediğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM), Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yaptığını açıkladı.

PACOM’dan yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kore’nin Hawaii yerel saatine göre 10.30’da bir füze fırlattığını tespit ettikleri kaydedildi.

FÜZENİN TÜRÜ HENÜZ TESPİT EDİLMEDİ

Açıklamada “Füze Kusung yakınlarından fırlatıldı ve Japon Denizi'ne düştü. Füzenin türü ile ilgili değerlendirme devam etmektedir ancak uçuşu kıtalararası balistik füzenin uçuşuyla uyuşmuyor.” ifadeleri yer aldı.

ABD’nin Pyongyang’ın tehditlerine karşı müttefikleri Japon ve Güney Kore’nin yanında olduğu ifade edilen açıklamada söz konusu füzenin Kuzey Amerika için herhangi bir tehdit teşkil etmediği belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı bir açıklamada, “Füze Rus topraklarına bu kadar yakın düşmüşken, Rusya’ya Japonya’dan daha yakın bir mesafede, (Trump) Rusya’nın bundan memnuniyet duymasını tahayyül edemiyor.” ifadesi kullanıldı.

Pyongyang’ın “açık tehdidini” uzun süredir ortaya koyduğunu ifade edilen açıklamada “Bu son provokasyon bütün uluslara Kuzey Kore’ye karşı daha güçlü yaptırımlar uygulama konusunda bir çağrı olsun.“ ifadelerine yer verildi



İlgili Konular ABD Kuzey Kore
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