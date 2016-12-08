11:18, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Ä°ran'daki orta ÅŸiddette depremde 2 Ã¶lÃ¼, 400 yaralÄ±





Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Kuzey Horasan eyaletinde dÃ¼n akÅŸam meydana gelen 5,7 ÅŸiddetindeki depremde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 400 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ranÂ resmi haber ajansÄ±na konuÅŸan Horasan Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Acil Olaylar Birim BaÅŸkanÄ± Taki Devletabadi, depremde 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 400 olduÄŸunu belirtti. YaralÄ±larÄ±n 223'Ã¼nÃ¼n ayakta tedavi edilerek taburcu edildiÄŸini, 177'sinin ise hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Devletabadi, yoÄŸun bakÄ±mda olan yaralÄ±lardan birinin durumunun ciddiyetini koruduÄŸunu sÃ¶yledi. DÃ¼n akÅŸam yerel saatle 22.30'da Ä°ran'Ä±n Kuzey Horasan eyaletine baÄŸlÄ± PiyÅŸ Kale ilÃ§esinde yerin 11 kilometre derinliÄŸinde meydana gelenÂ 5,7 ÅŸiddetindekiÂ deprem, 58 saniye sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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