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İdari para cezalarında 'e-Tebligat' dönemi başlıyor
İdari para cezalarında 'e-Tebligat' dönemi başlıyor

Maliye Bakanı Ağbal, "Trafik ve HGS cezaları gibi birçok idari para cezasını vatandaşlarımıza artık elektronik ortamda göndereceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi planlanan teklifin yasalaşması halinde trafik ve karayollarındaki Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi birçok idari para cezasını vatandaşlara artık elektronik ortamda göndereceklerini bildirdi.

"e-Tebligat" sisteminin 1 yıldır başarıyla uygulandığını vurgulayan Ağbal, sistemi kullanım alanı itibarıyla yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizerek, diğer kamu kurumlarından da sisteme ilgi olduğunu ifade etti. 

Ağbal, bunun üzerine, geçen günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa teklifine bu konunun da eklendiğini dile getirerek, "Önümüzdeki günlerde Genel Kurula gelecek teklifin yasalaşması halinde başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere ilk etapta Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer bazı kamu kurumları, idari para cezalarını vatandaşlarımıza e-Tebligat sistemi üzerinden ulaştıracak.” diye konuştu.

Teklifin yasalaşması ve yapılacak protokollerin ardından trafik ve HGS cezaları gibi birçok idari para cezasını vatandaşlara artık elektronik ortamda göndereceklerini aktaran Ağbal, “Böylece hem vatandaşlarımız hızlı ve güvenli bir şekilde tebligatlarını alabilecek, mağduriyetler ortadan kalkacak hem de kamu idareleri posta masraflarından kurtulacak, 100 milyonlarca lira tasarruf edilecek. Vatandaşlarımızın bu sayede idari para cezalarını erken ödemeleri halinde yararlandıkları yüzde 25 oranındaki indirim haklarını kaybetme olasılığı da azalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Önce, vatandaşın onayı alınacak

Bakan Ağbal, diğer kamu kurumlarının da sistemi ilk etapta kayıtlı 2 milyon 600 bin kişi için kullanabileceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşallah yasanın yürürlüğe girmesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle protokoller yapacağız ve artık onlar da bu sistemi kullanmaya başlayacak. İlk başta sistemde kayıtlı olan vatandaşlarımıza bir bilgilendirme yapacağız ve ‘İdari para cezalarını da bu sistem üzerinden almak istiyor musunuz?’ diye soracağız. Burada vatandaşımızın onayı önemli. Bahsettiğim kurumlar, söz konusu tebligatlarını rızalarını beyan eden vatandaşlarımıza yapabilecek. Sistem gönüllü katılıma açık. Dileyen vatandaşlarımız, vergi dairelerimize giderek, sisteme kaydolabilecek."



İlgili Konular İdari para cezalarında 'e-Tebligat' dönemi Maliye İdari para cezalarında yeni dönem
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