11:32, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Almanya'da genel seÃ§im provasÄ±



Foto: ArÅŸiv

Almanya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun olduÄŸu Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. TÃ¼rk kÃ¶kenli adaylarÄ±n da yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§im, EylÃ¼l ayÄ±ndaki genel seÃ§imler iÃ§in de prova niteliÄŸinde.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yaklaÅŸÄ±k 13 milyon seÃ§men bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.

Bu nedenle eyaletteki seÃ§imler; 25 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak genel seÃ§imden Ã¶nce Ã¶nemli ipuÃ§larÄ± verebilecek nitelikte. Kamuoyu anketlerine gÃ¶re, yarÄ±ÅŸ Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile Sosyal Demokrat Parti arasÄ±nda geÃ§ecek. Anketlere gÃ¶re, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± "Almanya iÃ§in Alternatif" partisinin de meclise girmesi bekleniyor. Ã‡ok sayÄ±da parti, seÃ§im listelerinde TÃ¼rk kÃ¶kenli adaylara da yer verdi. TÃ¼rk kÃ¶kenliler tarafÄ±ndan kurulan Yenilik ve Adalet BirliÄŸi de seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±nda yer alacak.

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