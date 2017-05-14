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12:21, 14 MayÄ±s 2017 Pazar
Avrupa
11:32, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

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Almanya'da genel seÃ§im provasÄ±
Almanya'da genel seÃ§im provasÄ±
Foto: ArÅŸiv

Almanya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun olduÄŸu Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. TÃ¼rk kÃ¶kenli adaylarÄ±n da yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§im, EylÃ¼l ayÄ±ndaki genel seÃ§imler iÃ§in de prova niteliÄŸinde.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yaklaÅŸÄ±k 13 milyon seÃ§men bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
Bu nedenle eyaletteki seÃ§imler; 25 EylÃ¼l'de yapÄ±lacak genel seÃ§imden Ã¶nce Ã¶nemli ipuÃ§larÄ± verebilecek nitelikte. Kamuoyu anketlerine gÃ¶re, yarÄ±ÅŸ Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile Sosyal Demokrat Parti arasÄ±nda geÃ§ecek.

Anketlere gÃ¶re, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± "Almanya iÃ§in Alternatif" partisinin de meclise girmesi bekleniyor. Ã‡ok sayÄ±da parti, seÃ§im listelerinde TÃ¼rk kÃ¶kenli adaylara da yer verdi. TÃ¼rk kÃ¶kenliler tarafÄ±ndan kurulan Yenilik ve Adalet BirliÄŸi de seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±nda yer alacak.



Ä°lgili Konular Almanya
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Almanya'da genel seÃ§im provasÄ±

Almanya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun olduÄŸu Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. TÃ¼rk kÃ¶kenli adaylarÄ±n da yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§im, EylÃ¼l ayÄ±ndaki genel seÃ§imler iÃ§in de prova niteliÄŸinde.
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