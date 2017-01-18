Meclis, HSK Ã¼yelerini seÃ§ecek

TBMM Genel Kurulu'nda, 16-17 MayÄ±s SalÄ± ve Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼,Â HSK'ya 7 Ã¼yeninÂ seÃ§imi gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Meclis, 13 Ã¼yeden oluÅŸacak ve iki daire halinde Ã§alÄ±ÅŸacak HSK Ã¼yelikleri iÃ§in, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarÄ± Ã¼yelerinden kurulu Karma Komisyon tarafÄ±ndan belirlenen 21 aday arasÄ±ndan, 7 Ã¼ye iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± gizli oyla seÃ§im yapacak.
Birinci oylamada Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluÄŸu (367), bu oylamada seÃ§imin sonuÃ§landÄ±rÄ±lamamasÄ± halinde, ikinci oylamada Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸu (330) aranacak. Ä°kinci oylamada da Ã¼ye seÃ§ilemediÄŸi takdirde, en Ã§ok oyu alan iki aday arasÄ±nda ad Ã§ekme usulÃ¼ ile Ã¼ye seÃ§imi tamamlanacak.
Genel Kurulda, 18 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ise daha Ã¶nceki yapÄ±landÄ±rmaya baÅŸvurmayan vatandaÅŸlara ikinci bir ÅŸans tanÄ±yan, bazÄ± kamu alacaklarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine baÅŸlanacak.
Teklifle, Maliye ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret bakanlÄ±klarÄ±, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu, il Ã¶zel idareleri, belediyeler, bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.
Teklife gÃ¶re, yapÄ±landÄ±rmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran 2017 gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar baÅŸvuruda bulunmalarÄ± gerekecek.
FETÃ–'cÃ¼ darbeci askerlerin, Ã¶rgÃ¼t mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katÄ±lmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmedikleri bazÄ± askerlere 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce izin verip evlerine gÃ¶nderdiÄŸi belirlendi
Åžehit anneleri, Anneler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mezarÄ±na ziyarette bulundu
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul'un dÃ¼zenlediÄŸi 3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu, Maltepe Sahil Åžehir ParkÄ±'nda koÅŸuldu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve KocakÃ¶y ilÃ§elerinde yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar imha edildi
Savunma, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KÃ¼melenmesinin (SAHA Ä°stanbul) Hasan BÃ¼yÃ¼kdede baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimi belirlendi
Meclis, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun ilk dÃ¼zenlemesi olan Hakim SavcÄ±lar Kurulu Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in mesai yapacak
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "Trafik ve HGS cezalarÄ± gibi birÃ§ok idari para cezasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za artÄ±k elektronik ortamda gÃ¶ndereceÄŸiz" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bÃ¶lgelerindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi, Ã¼Ã§ silah mevzisi ile dÃ¶rt barÄ±nma alanÄ± imha edildi
Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den sosyal medya uyarÄ±sÄ± geldi. GÃ¶rmez, "Sevgili genÃ§ler, 140 karakterli lÃ¼zumsuz ifadelerden uzak durun. Ä°nternette, sosyal medyada beyninizi teslim alan yÃ¼reÄŸinizi iÅŸgal eden her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den, lÃ¼zumsuz sÃ¶zden ve yazÄ±dan uzak durun." dedi.
Ã‡in, KuÅŸak ve Yol iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 79 milyar dolar mali destek sunacak
Sudan'da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n yetkisi TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Yeni Ä°pek Yolu' projesine iliÅŸkin, "TerÃ¶rÃ¼ adeta yerle yeksan edecek bir giriÅŸim olacaktÄ±r. Bu iÅŸbirliÄŸinin bir model olarak baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Gaziantep'te yaÅŸayan Aysel Karakuzulu, bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen doÄŸuÅŸtan bedensel engelli kÄ±zÄ± Merve Karakuzulu'yu asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinin ikinci katÄ±na sÄ±rtÄ±nda Ã§Ä±karÄ±yor.
Kentin farklÄ± noktalarÄ±ndaki metruk binalar ve diÄŸer alanlarda arama yapÄ±ldÄ±
Ä°RAM BaÅŸkanÄ± Uysal, "Bu bÃ¶lgenin aslÄ±nda OsmanlÄ±'dan sonra kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmasÄ±na mÃ¼saade edilmediÄŸini gÃ¶rÃ¼yorum" dedi
23 milyon 500 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n 3 milyon 500 bini TÃ¼rkiye'de bulunuyor