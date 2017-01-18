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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:38, 14 MayÄ±s 2017 Pazar
Politika
11:41, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

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Meclis, HSK Ã¼yelerini seÃ§ecek
Meclis, HSK Ã¼yelerini seÃ§ecek

Meclis, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun ilk dÃ¼zenlemesi olan Hakim SavcÄ±lar Kurulu Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in mesai yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda, 16-17 MayÄ±s SalÄ± ve Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼,Â HSK'ya 7 Ã¼yeninÂ seÃ§imi gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Meclis, 13 Ã¼yeden oluÅŸacak ve iki daire halinde Ã§alÄ±ÅŸacak HSK Ã¼yelikleri iÃ§in, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarÄ± Ã¼yelerinden kurulu Karma Komisyon tarafÄ±ndan belirlenen 21 aday arasÄ±ndan, 7 Ã¼ye iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± gizli oyla seÃ§im yapacak.

Birinci oylamada Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluÄŸu (367), bu oylamada seÃ§imin sonuÃ§landÄ±rÄ±lamamasÄ± halinde, ikinci oylamada Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸu (330) aranacak. Ä°kinci oylamada da Ã¼ye seÃ§ilemediÄŸi takdirde, en Ã§ok oyu alan iki aday arasÄ±nda ad Ã§ekme usulÃ¼ ile Ã¼ye seÃ§imi tamamlanacak.

MÄ°LYONLARI Ä°LGÄ°LENDÄ°REN TEKLÄ°F YASALAÅžACAK

Genel Kurulda, 18 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ise daha Ã¶nceki yapÄ±landÄ±rmaya baÅŸvurmayan vatandaÅŸlara ikinci bir ÅŸans tanÄ±yan, bazÄ± kamu alacaklarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine baÅŸlanacak.

Teklifle, Maliye ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret bakanlÄ±klarÄ±, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu, il Ã¶zel idareleri, belediyeler, bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

Teklife gÃ¶re, yapÄ±landÄ±rmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran 2017 gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar baÅŸvuruda bulunmalarÄ± gerekecek.



Ä°lgili Konular TBMM HSK
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