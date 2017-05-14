11:46, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Macron bugÃ¼n Hollande'dan gÃ¶revi devralÄ±yor





Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande beÅŸ yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resini tamamlayarak bugÃ¼n Elysee SarayÄ±â€™ndan ayrÄ±lÄ±yor. Hollande koltuÄŸu 7 MayÄ±s'ta seÃ§ilen siyasi merkezdeki Emmanuel Macron'a bÄ±rakacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande gÃ¶revini geÃ§tiÄŸimiz hafta seÃ§ilen Ã¼lkenin en genÃ§ CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macronâ€™a devredecek. Elysee sarayÄ±nda cumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, nÃ¼kleer silahlarÄ±n ÅŸifrelerini selefi Emmanuel Macronâ€™a teslim edecek. 66 milyon nÃ¼fuslu Fransaâ€™nÄ±n yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron gÃ¶revinin bu ilk gÃ¼nÃ¼nde Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ±n ismini aÃ§Ä±klayacak. Ä°LK ZÄ°YARET PAZARTESÄ° GÃœNÃœ KOMÅžUSU ALMANYAâ€™YA Avrupa dostu olarak bilinen Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini komÅŸusu Almanyaâ€™ya yapacak. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Berlinâ€™de Angela Merkelâ€™le yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ana temasÄ± AB olacak. GÃ¶reve baÅŸlamadan eleÅŸtirilerin hedefinde olan CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macronâ€™u zor gÃ¶revler bekliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macronâ€™un seÃ§im Ã¶ncesi verdiÄŸi vaatleri yerine getirip, getirmeyeceÄŸi merakla bekleniyor.

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