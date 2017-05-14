GÃ¼ncelleme: 12:46, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Macron Hollande'dan gÃ¶revi devraldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Elysee SarayÄ±'nda yapÄ±lan tÃ¶renleÂ Emmanuel Macron, 5. Cumhuriyet'inÂ 8. CumhurbaÅŸkanÄ±Â oldu.

TÃ¶ren Ã¶ncesindeÂ FranÃ§oisÂ HollandeÂ ve Macron yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Hollande, yaklaÅŸÄ±k 300 olduÄŸu belirtilen nÃ¼kleer savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n kodlarÄ±nÄ± da Macron'a verdi.

HOLLANDE, MACRON TARAFINDAN UÄžURLANDI

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Hollande, Macron tarafÄ±ndan saraydan alkÄ±ÅŸlar arasÄ±nda uÄŸurlandÄ±. Macron ve eÅŸi Brigitte Macron daha sonra Elysee'nin merdivenlerinde gazetecilere poz verdi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, Fransa'nÄ±n en genÃ§ cumhurbaÅŸkanÄ± olan 39 yaÅŸÄ±ndaki Macron'a en bÃ¼yÃ¼k Fransa devlet niÅŸanÄ± olan, I. Napolyon'un taktÄ±ÄŸÄ± Legion d'Honneur takdim edildi.

Macron'un Ã¶ÄŸleden sonra Champs Elysees Caddesi'ndeki meÃ§hul asker anÄ±tÄ± olarak bilinen Arc de triomphe de l'Etoile'yi (Zafer TakÄ±) ziyaret ederek oraya Ã§iÃ§ek bÄ±rakmasÄ± bekleniyor.

Macron aynÄ± zamanda ÅŸimdiye kadar milletvekili veya belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi yapmadan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen ilk kiÅŸi oldu.