12:40, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

AB'de en Ã§ok gÄ±da israfÄ± yapan Ã¼lke Hollanda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar insan yeterli beslenemezken, her yÄ±l Ã¼retilenÂ 4 milyar tonluk gÄ±danÄ±n yÃ¼zde 30-50'si israf ediliyor. Avrupa KomisyonuÂ da bu konuya Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in gelecek hafta "gÄ±da atÄ±klarÄ±" konusunu gÃ¼ndemine taÅŸÄ±yacak.

Ankara Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± AnabilimdalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AyÅŸegÃ¼l Akbay, konuya iliÅŸkin, sorularÄ± cevapladÄ±.

"Ä°NSANLIK Ä°Ã‡Ä°N EÅžÄ° BENZERÄ° GÃ–RÃœLMEMÄ°Åž BÄ°R MEYDAN OKUMA OLACAK"

Akbay, 15-18 MayÄ±s tarihlerinde yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gÄ±da etiketlerinin dÃ¼zenlenmesi ve gÄ±da baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n vergi indirimi yoluyla Ã¶zendirilmesi gibi konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "2050 yÄ±lÄ±na kadar 9,6 milyara eriÅŸeceÄŸi tahmin edilen dÃ¼nya nÃ¼fusunun beslenmesi, insanlÄ±k iÃ§in eÅŸi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir meydan okuma olacaktÄ±r. Bu da Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ ve entegre bir kÃ¼resel stratejiyi gerektirmektedir." ifadesini kullandÄ±.

GÄ±da kullanÄ±labilirliÄŸini iyileÅŸtirmek iÃ§in oluÅŸturulan stratejilerin israfÄ± azaltabileceÄŸini belirten Akbay, bunun da dÃ¼nyadaki gÄ±da kaynaÄŸÄ± Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± hafifleteceÄŸini, sera gazÄ± emisyonlarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

EN Ã‡OK Ä°SRAF HOLLANDA'DAÂ

Avrupa BirliÄŸi'nin, 2020 yÄ±lÄ±na kadar gÄ±da israfÄ±nÄ± yÃ¼zde 20 azaltma taahhÃ¼dÃ¼nde bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Akbay, AB'de, gÄ±da atÄ±ÄŸÄ± miktarÄ±nÄ±n yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ± 173 kilogram toplamda da 88 milyon ton olduÄŸunun tahmin edildiÄŸini sÃ¶yledi. Akbay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"En yÃ¼ksek gÄ±da atÄ±ÄŸÄ±, yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na 541 kilogram ile Hollanda ve 345 kilogram ile BelÃ§ika'da oluÅŸurken, 72 kilogram ile Slovenya ve 76 kilogram ile Romanya gÄ±da atÄ±klarÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¼zeydeki Ã¼lkeler olarak belirlendi. TÃ¼rkiye'deki gÄ±da atÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda ise herhangi bir istatistiki bilgi mevcut deÄŸil. AyrÄ±ca TÃ¼rkiye'de Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n giriÅŸimleri dÄ±ÅŸÄ±nda, gÄ±da atÄ±klarÄ±yla ilgili bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± bir kamusal giriÅŸim de bulunmuyor."

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