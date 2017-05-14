ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele iddiasÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil

Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu adÄ±na yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin 3 yÄ±ldÄ±r kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgede yaÅŸayan Suriyelileri sindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Suriye halkÄ±nÄ±n PYD/PKK'nÄ±n tehcir, terÃ¶r eylemleri ve her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"HalkÄ±mÄ±z, aÃ§lÄ±k ve sefalet iÃ§inde, genÃ§lerimiz terÃ¶ristlerin yanÄ±nda olmaya zorlanÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Harbit ElÅŸayir kÃ¶yÃ¼ Tel TamÄ±r mezrasÄ±nda Rami El TÃ¼rki isimli bir Suriyeli, PYD/PKK'nÄ±n Ã¼yesi olma talebini kabul etmediÄŸi iÃ§in evine silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da El TÃ¼rki ile babasÄ± Ã¶ldÃ¼, diÄŸer aile fertleri yaralandÄ±. Resulayn ilÃ§esindeki hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yaralÄ±lar da PYD/PKK tarafÄ±ndan hastaneden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bu terÃ¶ristlerin bÃ¼tÃ¼n bu cinayetlerine raÄŸmen terÃ¶rle mÃ¼cadele ettiÄŸini iddia eden ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'yÄ± desteklemesi bize inandÄ±rÄ±cÄ± gelmiyor."
AÃ§Ä±klamada, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardÄ±mÄ± yapmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgedeki katliamlarÄ± arttÄ±racaÄŸÄ± vurgulanarak, "ABD'yi silah yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± kÄ±nÄ±yoruz. UluslararasÄ± toplumlarÄ±n bu cinayetleri durdurmasÄ±nÄ± istiyoruz." denildi.
Åžam'Ä±n doÄŸusunda rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Kabun Mahallesi'nden silahlÄ± muhalifler ve sivillerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸinin tahliyesine baÅŸlandÄ±
Kenya hÃ¼kÃ¼meti, yakÄ±n zamanda petrol ihracatÄ±na baÅŸlamayÄ± planlarken bÃ¶lge halkÄ± elde edilecek gelirden kendilerine yeterince pay ayrÄ±lmamasÄ± nedeniyle Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayette bulundu.
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, "Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var. Bunlar Ã¼lkedeki sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu, ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele gerekÃ§esiyle PYD/PKK'yÄ± desteklemesinin kendilerine inandÄ±rÄ±cÄ± gelmediÄŸini bildirdi
FranÃ§ois Hollande, Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Emmanuel Macron'a devretti
DÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar insan yeterli beslenemezken, her yÄ±l Ã¼retilen 4 milyar tonluk gÄ±danÄ±n yÃ¼zde 30-50'si israf ediliyor. AB'de en yÃ¼ksek gÄ±da israfÄ±nÄ±n yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na 541 kilogram ile Hollanda ve 345 kilogram ile BelÃ§ika'da oluÅŸtuÄŸu belirlendi.
Siyaset bilimci akademisyen Finkelstein, "Gazze'nin iÃ§me sularÄ± insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na uygun deÄŸil. Ã‡ocuklar bu sulardan iÃ§erek zehirleniyor, Ã¶lÃ¼yor.Bu, ablukanÄ±n bir sonucudur." dedi.
Almanya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun olduÄŸu Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. TÃ¼rk kÃ¶kenli adaylarÄ±n da yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§im, EylÃ¼l ayÄ±ndaki genel seÃ§imler iÃ§in de prova niteliÄŸinde.
Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Kuzey Horasan eyaletinde dÃ¼n akÅŸam meydana gelen 5,7 ÅŸiddetindeki depremde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 400 kiÅŸi yaralandÄ±
ABD Pasifik Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (PACOM), Kuzey Koreâ€™nin yeniden fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve fÃ¼zenin tÃ¼rÃ¼nÃ¼n henÃ¼z tespit edilmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ABDâ€™nin Illinois eyaletinde, tedavi iÃ§in getirildiÄŸi hastanede ele geÃ§irdiÄŸi polisin silahÄ±yla saÄŸlÄ±k personelini rehin alan mahkum, vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 29 Ã¼lke devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan "KuÅŸak ve Yol Forumu"nu 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancÄ± basÄ±n mensubu izliyor. BÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± ekonomik iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± forumda, katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2 trilyon dolarlÄ±k anlaÅŸma imzalanmasÄ± bekleniyor
ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trumpâ€™tan sonra Ã¼lkede islamofobinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Suriye'deki iÃ§ savaÅŸta Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaybeden annelerin acÄ±sÄ± dinmiyor. TÃ¼rkiye'deki kamplarda misafir edilen anneler, evlatlarÄ±na hasretlerini geride kalan fotoÄŸraflarla gidermeye gayret ediyor.
Papa Franciscus'un Katolik dini inancÄ±nÄ±n kutsal mekanlarÄ±ndan olan Portekiz'in Fatima TapÄ±naÄŸÄ±'nÄ± ziyaret etti
Ã‡in, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu'na (UNICEF) 1 milyon dolar verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±