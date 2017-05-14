12:53, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele iddiasÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil





Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu, ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele gerekÃ§esiyle PYD/PKK'yÄ± desteklemesinin kendilerine inandÄ±rÄ±cÄ± gelmediÄŸini bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu adÄ±na yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin 3 yÄ±ldÄ±r kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgede yaÅŸayan Suriyelileri sindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GENÃ‡LER PYD/PKK ÃœYELERÄ°NÄ°N YANINDA OLMAYA ZORLANIYOR Suriye halkÄ±nÄ±n PYD/PKK'nÄ±n tehcir, terÃ¶r eylemleri ve her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "HalkÄ±mÄ±z, aÃ§lÄ±k ve sefalet iÃ§inde, genÃ§lerimiz terÃ¶ristlerin yanÄ±nda olmaya zorlanÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Harbit ElÅŸayir kÃ¶yÃ¼ Tel TamÄ±r mezrasÄ±nda Rami El TÃ¼rki isimli bir Suriyeli, PYD/PKK'nÄ±n Ã¼yesi olma talebini kabul etmediÄŸi iÃ§in evine silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da El TÃ¼rki ile babasÄ± Ã¶ldÃ¼, diÄŸer aile fertleri yaralandÄ±. Resulayn ilÃ§esindeki hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yaralÄ±lar da PYD/PKK tarafÄ±ndan hastaneden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bu terÃ¶ristlerin bÃ¼tÃ¼n bu cinayetlerine raÄŸmen terÃ¶rle mÃ¼cadele ettiÄŸini iddia eden ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'yÄ± desteklemesi bize inandÄ±rÄ±cÄ± gelmiyor." "ABD'YÄ° SÄ°LAH YARDIMINDAN DOLAYI KINIYORUZ" AÃ§Ä±klamada, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardÄ±mÄ± yapmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgedeki katliamlarÄ± arttÄ±racaÄŸÄ± vurgulanarak, "ABD'yi silah yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± kÄ±nÄ±yoruz. UluslararasÄ± toplumlarÄ±n bu cinayetleri durdurmasÄ±nÄ± istiyoruz." denildi.

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