SAHA Ä°stanbul'un yeni yÃ¶netimi belirlendi

Savunma, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KÃ¼melenmesininÂ (SAHA Ä°stanbul)Â Hasan BÃ¼yÃ¼kdedeÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimi belirlendi.
SAHA Ä°stanbul'un 2. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
SAHA Ä°stanbul YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hasan BÃ¼yÃ¼kdede, genel kurulda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF 2017) sergilenen milli platform ve teknolojilerle gÃ¶ÄŸÃ¼slerinin kabardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, 28 SAHA Ä°stanbul firmasÄ±nÄ±n fuara katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BÃ¼yÃ¼kdede, ayrÄ±ca SAHA Ä°stanbul Ã¼yelerinin Ã¼retim standart ve kalifikasyonu ile ihracatÄ±nÄ± artÄ±rmaya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ur-Ge Projesi ve savunma sanayisinde ana yÃ¼klenici firmalarla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len alt ana sanayi Ã§alÄ±ÅŸtaylarÄ±na iliÅŸkin sonuÃ§larÄ± aktardÄ±.
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Celal Sami TÃ¼fekÃ§i ise yaptÄ±ÄŸÄ± kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, savunma sanayisinde ana temalarÄ±nÄ± "teknolojik derinlik" ve "kÃ¼resel etkinliÄŸin" oluÅŸturduÄŸunu vurguladÄ±. TÃ¼fekÃ§i, SAHA Ä°stanbul'un, suÌˆrduÌˆruÌˆlebilir ve rekabetcÌ§i bir savunma sanayi ekosistemi olusÌ§turmaya Ã¶nemli katkÄ±lar sunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
EnduÌˆstriyel Yetkinlik DegÌ†erlendirme ve Destekleme ProgramÄ± (EYDEP) ile savunma sanayisinde faaliyet gÃ¶steren firmalarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi ve kabiliyet matrislerinin oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara deÄŸinen TÃ¼fekÃ§i, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
â€œEYDEP Projesi ile hedeflenen, vakÄ±f sÌ§irketleri ve ana yuÌˆklenici firmalar tarafÄ±ndan gercÌ§eklesÌ§tirilen sÌ§irket denetlemesi suÌˆrecÌ§lerinin tek bir platformda toplanarak, degÌ†erlendirmenin tuÌˆm paydasÌ§lar tarafÄ±ndan kullanÄ±labilmesini sagÌ†lamaktÄ±r. EYDEP sonucÌ§larÄ±nÄ±n analiz edilmesiyle, savunma sanayimizin guÌˆcÌ§luÌˆ ve gelisÌ§tirilecek yoÌˆnlerinin saptanmasÄ± ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n bu dogÌ†rultuda planlanmasÄ± da amacÌ§lanmaktadÄ±r."
Genel kurul sonucunda, Hasan BÃ¼yÃ¼kdede, SAHA Ä°stanbul'un yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ildi. YÃ¶netim Kurulu ise ASELSAN YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkol, Hakan AltÄ±nay, BÃ¼lent Åžener, Halil Tokel, Murat GÃ¼nal, Haluk Bayraktar, Adil Nalbant ve FazÄ±t BÃ¶yet'ten oluÅŸtu.
SAHA Ä°stanbul, TÃ¼rkiyeâ€™nin milli gelirinin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± Ã¼reten Ä°stanbul sanayisini, son yÄ±llarda savunma ve havacÄ±lÄ±k alanÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler doÄŸrultusunda katma deÄŸeri yÃ¼ksek teknolojik alanlara yÃ¶nlendirmek amacÄ±yla kuruldu.
KuruluÅŸu Mart 2015'te gerÃ§ekleÅŸtirilen SAHA Ä°stanbul, 2 yÄ±l iÃ§erisinde bÃ¼nyesine 220 sanayici ve mÃ¼hendislik firmasÄ± ile 11 Ã¼niversiteyi dahil etti.
SAHA Ä°stanbulâ€™un ilgi alanÄ±na giren Edirneâ€™den Sakarya'ya uzanan bÃ¶lge kapsamÄ±nda savunma ve havacÄ±lÄ±k alanÄ±nda istihdam edilen toplam 15 bin kiÅŸiyle yÄ±llÄ±k 1,4 milyar dolar gelir saÄŸlanÄ±yor.
FETÃ–'cÃ¼ darbeci askerlerin, Ã¶rgÃ¼t mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katÄ±lmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmedikleri bazÄ± askerlere 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce izin verip evlerine gÃ¶nderdiÄŸi belirlendi
Åžehit anneleri, Anneler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mezarÄ±na ziyarette bulundu
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul'un dÃ¼zenlediÄŸi 3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu, Maltepe Sahil Åžehir ParkÄ±'nda koÅŸuldu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve KocakÃ¶y ilÃ§elerinde yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar imha edildi
Savunma, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KÃ¼melenmesinin (SAHA Ä°stanbul) Hasan BÃ¼yÃ¼kdede baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimi belirlendi
Meclis, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun ilk dÃ¼zenlemesi olan Hakim SavcÄ±lar Kurulu Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in mesai yapacak
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "Trafik ve HGS cezalarÄ± gibi birÃ§ok idari para cezasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za artÄ±k elektronik ortamda gÃ¶ndereceÄŸiz" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bÃ¶lgelerindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi, Ã¼Ã§ silah mevzisi ile dÃ¶rt barÄ±nma alanÄ± imha edildi
Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den sosyal medya uyarÄ±sÄ± geldi. GÃ¶rmez, "Sevgili genÃ§ler, 140 karakterli lÃ¼zumsuz ifadelerden uzak durun. Ä°nternette, sosyal medyada beyninizi teslim alan yÃ¼reÄŸinizi iÅŸgal eden her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den, lÃ¼zumsuz sÃ¶zden ve yazÄ±dan uzak durun." dedi.
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Sudan'da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n yetkisi TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'na verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Yeni Ä°pek Yolu' projesine iliÅŸkin, "TerÃ¶rÃ¼ adeta yerle yeksan edecek bir giriÅŸim olacaktÄ±r. Bu iÅŸbirliÄŸinin bir model olarak baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Gaziantep'te yaÅŸayan Aysel Karakuzulu, bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen doÄŸuÅŸtan bedensel engelli kÄ±zÄ± Merve Karakuzulu'yu asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinin ikinci katÄ±na sÄ±rtÄ±nda Ã§Ä±karÄ±yor.
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