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SAHA Ä°stanbul'un yeni yÃ¶netimi belirlendi
SAHA Ä°stanbul'un yeni yÃ¶netimi belirlendi

Savunma, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KÃ¼melenmesinin (SAHA Ä°stanbul) Hasan BÃ¼yÃ¼kdede baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimi belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Savunma, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KÃ¼melenmesininÂ (SAHA Ä°stanbul)Â Hasan BÃ¼yÃ¼kdedeÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimi belirlendi.

SAHA Ä°stanbul'un 2. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

SAHA Ä°stanbul YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hasan BÃ¼yÃ¼kdede, genel kurulda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF 2017) sergilenen milli platform ve teknolojilerle gÃ¶ÄŸÃ¼slerinin kabardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, 28 SAHA Ä°stanbul firmasÄ±nÄ±n fuara katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÃ¼yÃ¼kdede, ayrÄ±ca SAHA Ä°stanbul Ã¼yelerinin Ã¼retim standart ve kalifikasyonu ile ihracatÄ±nÄ± artÄ±rmaya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ur-Ge Projesi ve savunma sanayisinde ana yÃ¼klenici firmalarla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len alt ana sanayi Ã§alÄ±ÅŸtaylarÄ±na iliÅŸkin sonuÃ§larÄ± aktardÄ±.

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Celal Sami TÃ¼fekÃ§i ise yaptÄ±ÄŸÄ± kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, savunma sanayisinde ana temalarÄ±nÄ± "teknolojik derinlik" ve "kÃ¼resel etkinliÄŸin" oluÅŸturduÄŸunu vurguladÄ±. TÃ¼fekÃ§i, SAHA Ä°stanbul'un, suÌˆrduÌˆruÌˆlebilir ve rekabetcÌ§i bir savunma sanayi ekosistemi olusÌ§turmaya Ã¶nemli katkÄ±lar sunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

EnduÌˆstriyel Yetkinlik DegÌ†erlendirme ve Destekleme ProgramÄ± (EYDEP) ile savunma sanayisinde faaliyet gÃ¶steren firmalarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi ve kabiliyet matrislerinin oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara deÄŸinen TÃ¼fekÃ§i, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

â€œEYDEP Projesi ile hedeflenen, vakÄ±f sÌ§irketleri ve ana yuÌˆklenici firmalar tarafÄ±ndan gercÌ§eklesÌ§tirilen sÌ§irket denetlemesi suÌˆrecÌ§lerinin tek bir platformda toplanarak, degÌ†erlendirmenin tuÌˆm paydasÌ§lar tarafÄ±ndan kullanÄ±labilmesini sagÌ†lamaktÄ±r. EYDEP sonucÌ§larÄ±nÄ±n analiz edilmesiyle, savunma sanayimizin guÌˆcÌ§luÌˆ ve gelisÌ§tirilecek yoÌˆnlerinin saptanmasÄ± ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n bu dogÌ†rultuda planlanmasÄ± da amacÌ§lanmaktadÄ±r."

Genel kurul sonucunda, Hasan BÃ¼yÃ¼kdede, SAHA Ä°stanbul'un yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ildi. YÃ¶netim Kurulu ise ASELSAN YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkol, Hakan AltÄ±nay, BÃ¼lent Åžener, Halil Tokel, Murat GÃ¼nal, Haluk Bayraktar, Adil Nalbant ve FazÄ±t BÃ¶yet'ten oluÅŸtu.

220 FÄ°RMA SAHA Ä°STANBUL Ã‡ATISI ALTINDA

SAHA Ä°stanbul, TÃ¼rkiyeâ€™nin milli gelirinin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± Ã¼reten Ä°stanbul sanayisini, son yÄ±llarda savunma ve havacÄ±lÄ±k alanÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler doÄŸrultusunda katma deÄŸeri yÃ¼ksek teknolojik alanlara yÃ¶nlendirmek amacÄ±yla kuruldu.

KuruluÅŸu Mart 2015'te gerÃ§ekleÅŸtirilen SAHA Ä°stanbul, 2 yÄ±l iÃ§erisinde bÃ¼nyesine 220 sanayici ve mÃ¼hendislik firmasÄ± ile 11 Ã¼niversiteyi dahil etti.

SAHA Ä°stanbulâ€™un ilgi alanÄ±na giren Edirneâ€™den Sakarya'ya uzanan bÃ¶lge kapsamÄ±nda savunma ve havacÄ±lÄ±k alanÄ±nda istihdam edilen toplam 15 bin kiÅŸiyle yÄ±llÄ±k 1,4 milyar dolar gelir saÄŸlanÄ±yor.



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