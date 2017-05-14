DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndanÂ Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammed BakÄ±r Galibaf, Hasan Ruhani hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶neminde sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
BaÅŸkent Tahran'da "Galibaf'Ä± Destekleyen KadÄ±n Platformu" tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen toplantÄ±da konuÅŸan Galibaf, Ã¼lkedeki ekonomik gidiÅŸatÄ±n ailelerin geÃ§im ÅŸartlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ãœlkede yaÅŸanan ekonomik sorunlar Ã¼zerine seÃ§im propagandasÄ±nÄ± inÅŸa eden muhafazakar siyasetÃ§i Galibaf, "PahalÄ±lÄ±k ve ekonomik kriz arttÄ±. Aileler yaÅŸantÄ±larÄ±ndan zevk almÄ±yor." dedi.
Ä°ran'daki sÄ±nÄ±f farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Galibaf, "Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var. Bunlar Ã¼lkedeki sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Galibaf taraftarlarÄ±, "YÃ¼zde 4'Ã¼n yÃ¶netimini istemiyoruz." diye slogan attÄ±.
Åžam'Ä±n doÄŸusunda rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Kabun Mahallesi'nden silahlÄ± muhalifler ve sivillerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸinin tahliyesine baÅŸlandÄ±
Kenya hÃ¼kÃ¼meti, yakÄ±n zamanda petrol ihracatÄ±na baÅŸlamayÄ± planlarken bÃ¶lge halkÄ± elde edilecek gelirden kendilerine yeterince pay ayrÄ±lmamasÄ± nedeniyle Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayette bulundu.
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, "Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var. Bunlar Ã¼lkedeki sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu, ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele gerekÃ§esiyle PYD/PKK'yÄ± desteklemesinin kendilerine inandÄ±rÄ±cÄ± gelmediÄŸini bildirdi
FranÃ§ois Hollande, Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Emmanuel Macron'a devretti
DÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar insan yeterli beslenemezken, her yÄ±l Ã¼retilen 4 milyar tonluk gÄ±danÄ±n yÃ¼zde 30-50'si israf ediliyor. AB'de en yÃ¼ksek gÄ±da israfÄ±nÄ±n yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na 541 kilogram ile Hollanda ve 345 kilogram ile BelÃ§ika'da oluÅŸtuÄŸu belirlendi.
Siyaset bilimci akademisyen Finkelstein, "Gazze'nin iÃ§me sularÄ± insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na uygun deÄŸil. Ã‡ocuklar bu sulardan iÃ§erek zehirleniyor, Ã¶lÃ¼yor.Bu, ablukanÄ±n bir sonucudur." dedi.
Almanya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun olduÄŸu Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. TÃ¼rk kÃ¶kenli adaylarÄ±n da yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§im, EylÃ¼l ayÄ±ndaki genel seÃ§imler iÃ§in de prova niteliÄŸinde.
Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Kuzey Horasan eyaletinde dÃ¼n akÅŸam meydana gelen 5,7 ÅŸiddetindeki depremde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 400 kiÅŸi yaralandÄ±
ABD Pasifik Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (PACOM), Kuzey Koreâ€™nin yeniden fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve fÃ¼zenin tÃ¼rÃ¼nÃ¼n henÃ¼z tespit edilmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ABDâ€™nin Illinois eyaletinde, tedavi iÃ§in getirildiÄŸi hastanede ele geÃ§irdiÄŸi polisin silahÄ±yla saÄŸlÄ±k personelini rehin alan mahkum, vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 29 Ã¼lke devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan "KuÅŸak ve Yol Forumu"nu 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancÄ± basÄ±n mensubu izliyor. BÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± ekonomik iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± forumda, katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2 trilyon dolarlÄ±k anlaÅŸma imzalanmasÄ± bekleniyor
ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trumpâ€™tan sonra Ã¼lkede islamofobinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Suriye'deki iÃ§ savaÅŸta Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaybeden annelerin acÄ±sÄ± dinmiyor. TÃ¼rkiye'deki kamplarda misafir edilen anneler, evlatlarÄ±na hasretlerini geride kalan fotoÄŸraflarla gidermeye gayret ediyor.
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Ã‡in, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu'na (UNICEF) 1 milyon dolar verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±