DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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15:38, 14 MayÄ±s 2017 Pazar
OrtadoÄŸu
13:39, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

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"Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var"

Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, "Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var. Bunlar Ã¼lkedeki sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndanÂ Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammed BakÄ±r Galibaf, Hasan Ruhani hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶neminde sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

BaÅŸkent Tahran'da "Galibaf'Ä± Destekleyen KadÄ±n Platformu" tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen toplantÄ±da konuÅŸan Galibaf, Ã¼lkedeki ekonomik gidiÅŸatÄ±n ailelerin geÃ§im ÅŸartlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"YÃœZDE 4'ÃœN YÃ–NETÄ°MÄ°NÄ° Ä°STEMÄ°YORUZ"

Ãœlkede yaÅŸanan ekonomik sorunlar Ã¼zerine seÃ§im propagandasÄ±nÄ± inÅŸa eden muhafazakar siyasetÃ§i Galibaf, "PahalÄ±lÄ±k ve ekonomik kriz arttÄ±. Aileler yaÅŸantÄ±larÄ±ndan zevk almÄ±yor." dedi.

Ä°ran'daki sÄ±nÄ±f farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Galibaf, "Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var. Bunlar Ã¼lkedeki sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Galibaf taraftarlarÄ±, "YÃ¼zde 4'Ã¼n yÃ¶netimini istemiyoruz." diye slogan attÄ±.



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