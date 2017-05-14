DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:38, 14 MayÄ±s 2017 Pazar
Afrika
14:23, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Kenya'da halk petrol ihracatÄ±ndan daha fazla pay istiyor
Kenya'da halk petrol ihracatÄ±ndan daha fazla pay istiyor

Kenya hÃ¼kÃ¼meti, yakÄ±n zamanda petrol ihracatÄ±na baÅŸlamayÄ± planlarken bÃ¶lge halkÄ± elde edilecek gelirden kendilerine yeterince pay ayrÄ±lmamasÄ± nedeniyle Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayette bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Turkana'yÄ± GÃ¼Ã§lendirme ve Savunma Grubu BaÅŸkanÄ± John Erika, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin Turkana bÃ¶lgesinde Ã§Ä±karÄ±lanÂ petrolden bÃ¶lge halkÄ±na sadece yÃ¼zde 5 pay verdiÄŸini, halkÄ±n bu oranÄ±n yÃ¼zde 10â€™a Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±na konuyla ilgili ÅŸikayet dilekÃ§elerinin iletildiÄŸine iÅŸaret eden Erika, "Turkana halkÄ± haklarÄ±nÄ± istiyor. HÃ¼kÃ¼met isteklerimizi yerine getirmezse protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenleyeceÄŸiz. Polis bize karÅŸÄ± gÃ¼Ã§ kullanacak biliyoruz ama isteklerimiz karÅŸÄ±lanmadan buradan petrol taÅŸÄ±nmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz." dedi.

OTLAKLARIN BÄ°RÃ‡OÄžU PETROL RAFÄ°NERÄ°SÄ°N TARAFINDAN Ã‡EVRELENDÄ°

Turkana'da yaÅŸayan Gabriel Ekuet, "Burada petrol bulunduÄŸunu ilk duyduÄŸumuzda 'bÃ¶lgemiz kalkÄ±nÄ±r, artÄ±k iyi bir hayat yaÅŸarÄ±z' diye sevinmiÅŸtik fakat gÃ¶rdÃ¼k ki deÄŸiÅŸen Ã§ok bir ÅŸey olmayacak. HÃ¼kÃ¼metin bize ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± pay Ã§ok az." diye konuÅŸtu.

BÃ¶lge halkÄ±nÄ±n Ã§ok fakir olduÄŸunu ve her ÅŸeyden mahrum kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ekuet, "Burada altyapÄ± ve okul yok, binlerce gencimiz iÅŸsiz. Bu sektÃ¶rde bize iÅŸ imkanÄ± ve payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸeni istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Turkanaâ€™dan tankerlerle taÅŸÄ±nacak petrolÃ¼n Ã§evre iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tehdit oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ekuet, hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin bu konuyla ilgili kendilerine hiÃ§bir bilgi vermediÄŸini vurguladÄ±.

Ekuet, "Petrol tankerlerinden biri devrildiÄŸinde ya da sÄ±zÄ±ntÄ± olduÄŸunda petrol sulara karÄ±ÅŸacak, dolayÄ±sÄ±yla insanlarÄ±mÄ±zÄ±, tarlalarÄ±mÄ±zÄ±, hayvanlarÄ±mÄ±zÄ± etkileyecek." dedi.

HayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Turkana gÃ¶Ã§erlerinin hayvanlarÄ±nÄ± otlattÄ±ÄŸÄ± alanlarÄ±n birÃ§oÄŸunun petrol rafinerisi tarafÄ±ndan Ã§evrelendiÄŸini sÃ¶yleyen Ekuet, "Ä°nsanlar hayvanlarÄ±nÄ± nerede otlatacaklarÄ±nÄ± bilmiyor, bÃ¼tÃ¼n bunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmeli." diye konuÅŸtu.

60 BÄ°N VARÄ°L HAM PETROL DEPOLANDI

Ä°ngiliz ÅŸirketi Tullow Oil, Lokichar havzasÄ±nda 60 bin varil ham petrol depoladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ãœlkenin kÄ±yÄ± kesimindeki Mombasa limanÄ±na taÅŸÄ±nacak petrol, buradan gemilerle Ã‡in ve Hindistan gibi Ã¼lkelere ihraÃ§ edilecek.

Lokichar-Lamu mevkisinde 2 milyar dolara mal olacak 890 kilometre uzunluÄŸundaki boru hattÄ±nÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸine doÄŸru tamamlanmasÄ± ve hattan gÃ¼nde 100 bin varil petrol ihracatÄ± yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.



Ä°lgili Konular kenya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Suriye'de bin 500 kiÅŸinin daha tahliyesine baÅŸlandÄ±
Suriye'de bin 500 kiÅŸinin daha tahliyesine baÅŸlandÄ±

Åžam'Ä±n doÄŸusunda rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Kabun Mahallesi'nden silahlÄ± muhalifler ve sivillerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸinin tahliyesine baÅŸlandÄ±
Kenya'da halk petrol ihracatÄ±ndan daha fazla pay istiyor
Kenya'da halk petrol ihracatÄ±ndan daha fazla pay istiyor

Kenya hÃ¼kÃ¼meti, yakÄ±n zamanda petrol ihracatÄ±na baÅŸlamayÄ± planlarken bÃ¶lge halkÄ± elde edilecek gelirden kendilerine yeterince pay ayrÄ±lmamasÄ± nedeniyle Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayette bulundu.
quot Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var quot
"Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var"

Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, "Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var. Bunlar Ã¼lkedeki sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele iddiasÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil
ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele iddiasÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil

Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu, ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele gerekÃ§esiyle PYD/PKK'yÄ± desteklemesinin kendilerine inandÄ±rÄ±cÄ± gelmediÄŸini bildirdi
Macron Hollande'dan gÃ¶revi devraldÄ±
Macron Hollande'dan gÃ¶revi devraldÄ±

FranÃ§ois Hollande, Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Emmanuel Macron'a devretti
AB'de en Ã§ok gÄ±da israfÄ± yapan Ã¼lke Hollanda
AB'de en Ã§ok gÄ±da israfÄ± yapan Ã¼lke Hollanda

DÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar insan yeterli beslenemezken, her yÄ±l Ã¼retilen 4 milyar tonluk gÄ±danÄ±n yÃ¼zde 30-50'si israf ediliyor. AB'de en yÃ¼ksek gÄ±da israfÄ±nÄ±n yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na 541 kilogram ile Hollanda ve 345 kilogram ile BelÃ§ika'da oluÅŸtuÄŸu belirlendi.
Gazze'de Ã§ocuklar abluka yÃ¼zÃ¼nden zehirleniyor'
'Gazze'de Ã§ocuklar abluka yÃ¼zÃ¼nden zehirleniyor'

Siyaset bilimci akademisyen Finkelstein, "Gazze'nin iÃ§me sularÄ± insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na uygun deÄŸil. Ã‡ocuklar bu sulardan iÃ§erek zehirleniyor, Ã¶lÃ¼yor.Bu, ablukanÄ±n bir sonucudur." dedi.
Almanya'da genel seÃ§im provasÄ±
Almanya'da genel seÃ§im provasÄ±

Almanya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun olduÄŸu Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. TÃ¼rk kÃ¶kenli adaylarÄ±n da yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§im, EylÃ¼l ayÄ±ndaki genel seÃ§imler iÃ§in de prova niteliÄŸinde.
Ä°ran'daki orta ÅŸiddette depremde 2 Ã¶lÃ¼ 400 yaralÄ±
Ä°ran'daki orta ÅŸiddette depremde 2 Ã¶lÃ¼, 400 yaralÄ±

Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Kuzey Horasan eyaletinde dÃ¼n akÅŸam meydana gelen 5,7 ÅŸiddetindeki depremde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 400 kiÅŸi yaralandÄ±
Kuzey Kore'den yeni tÃ¼r fÃ¼ze denemesi
Kuzey Kore'den yeni tÃ¼r fÃ¼ze denemesi

ABD Pasifik Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (PACOM), Kuzey Koreâ€™nin yeniden fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve fÃ¼zenin tÃ¼rÃ¼nÃ¼n henÃ¼z tespit edilmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'deki rehine krizi kanlÄ± bitti
ABD'deki rehine krizi kanlÄ± bitti

ABDâ€™nin Illinois eyaletinde, tedavi iÃ§in getirildiÄŸi hastanede ele geÃ§irdiÄŸi polisin silahÄ±yla saÄŸlÄ±k personelini rehin alan mahkum, vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ã‡in'in quot KuÅŸak ve Yol Forumu quot baÅŸladÄ±
Ã‡in'in "KuÅŸak ve Yol Forumu" baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 29 Ã¼lke devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan "KuÅŸak ve Yol Forumu"nu 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancÄ± basÄ±n mensubu izliyor. BÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± ekonomik iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± forumda, katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2 trilyon dolarlÄ±k anlaÅŸma imzalanmasÄ± bekleniyor
ABD de Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± zirvede
ABDâ€™de Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± zirvede

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trumpâ€™tan sonra Ã¼lkede islamofobinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Suriye'nin gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± anneleri
Suriye'nin gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± anneleri

Suriye'deki iÃ§ savaÅŸta Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaybeden annelerin acÄ±sÄ± dinmiyor. TÃ¼rkiye'deki kamplarda misafir edilen anneler, evlatlarÄ±na hasretlerini geride kalan fotoÄŸraflarla gidermeye gayret ediyor.
Papa Franciscus Fatima'da
Papa Franciscus Fatima'da

Papa Franciscus'un Katolik dini inancÄ±nÄ±n kutsal mekanlarÄ±ndan olan Portekiz'in Fatima TapÄ±naÄŸÄ±'nÄ± ziyaret etti
Ã‡in'den Suriyeli mÃ¼lteci Ã§ocuklara yardÄ±m
Ã‡in'den Suriyeli mÃ¼lteci Ã§ocuklara yardÄ±m

Ã‡in, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu'na (UNICEF) 1 milyon dolar verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Haberler

Kenya'daki trafik kazasÄ±: 27 Ã¶lÃ¼
Kenya'daki trafik kazasÄ± 27 Ã¶lÃ¼

Kenya'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 9 Ã¶lÃ¼
Kenya'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± 9 Ã¶lÃ¼

Kenya'da Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin grevi zamla sonuÃ§landÄ±
Kenya'da Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin grevi zamla sonuÃ§landÄ±

Kenya'da 1,65 milyar dolarlÄ±k altÄ±n rezervi bulundu
Kenya'da 1 65 milyar dolarlÄ±k altÄ±n rezervi bulundu

Kenya'da tanker faciasÄ±nda 30 Ã¶lÃ¼
Kenya'da tanker faciasÄ±nda 30 Ã¶lÃ¼

Kenya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevi pahalÄ±ya maloldu
Kenya'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevi pahalÄ±ya maloldu

Kenya'da 300 bin kiÅŸi suya muhtaÃ§
Kenya'da 300 bin kiÅŸi suya muhtaÃ§

Kenya'da 3 bin mahkuma af
Kenya'da 3 bin mahkuma af






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 