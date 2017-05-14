14:23, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Kenya'da halk petrol ihracatÄ±ndan daha fazla pay istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Turkana'yÄ± GÃ¼Ã§lendirme ve Savunma Grubu BaÅŸkanÄ± John Erika, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin Turkana bÃ¶lgesinde Ã§Ä±karÄ±lanÂ petrolden bÃ¶lge halkÄ±na sadece yÃ¼zde 5 pay verdiÄŸini, halkÄ±n bu oranÄ±n yÃ¼zde 10â€™a Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±na konuyla ilgili ÅŸikayet dilekÃ§elerinin iletildiÄŸine iÅŸaret eden Erika, "Turkana halkÄ± haklarÄ±nÄ± istiyor. HÃ¼kÃ¼met isteklerimizi yerine getirmezse protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenleyeceÄŸiz. Polis bize karÅŸÄ± gÃ¼Ã§ kullanacak biliyoruz ama isteklerimiz karÅŸÄ±lanmadan buradan petrol taÅŸÄ±nmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz." dedi.

OTLAKLARIN BÄ°RÃ‡OÄžU PETROL RAFÄ°NERÄ°SÄ°N TARAFINDAN Ã‡EVRELENDÄ°

Turkana'da yaÅŸayan Gabriel Ekuet, "Burada petrol bulunduÄŸunu ilk duyduÄŸumuzda 'bÃ¶lgemiz kalkÄ±nÄ±r, artÄ±k iyi bir hayat yaÅŸarÄ±z' diye sevinmiÅŸtik fakat gÃ¶rdÃ¼k ki deÄŸiÅŸen Ã§ok bir ÅŸey olmayacak. HÃ¼kÃ¼metin bize ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± pay Ã§ok az." diye konuÅŸtu.

BÃ¶lge halkÄ±nÄ±n Ã§ok fakir olduÄŸunu ve her ÅŸeyden mahrum kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ekuet, "Burada altyapÄ± ve okul yok, binlerce gencimiz iÅŸsiz. Bu sektÃ¶rde bize iÅŸ imkanÄ± ve payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸeni istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Turkanaâ€™dan tankerlerle taÅŸÄ±nacak petrolÃ¼n Ã§evre iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tehdit oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ekuet, hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin bu konuyla ilgili kendilerine hiÃ§bir bilgi vermediÄŸini vurguladÄ±.

Ekuet, "Petrol tankerlerinden biri devrildiÄŸinde ya da sÄ±zÄ±ntÄ± olduÄŸunda petrol sulara karÄ±ÅŸacak, dolayÄ±sÄ±yla insanlarÄ±mÄ±zÄ±, tarlalarÄ±mÄ±zÄ±, hayvanlarÄ±mÄ±zÄ± etkileyecek." dedi.

HayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Turkana gÃ¶Ã§erlerinin hayvanlarÄ±nÄ± otlattÄ±ÄŸÄ± alanlarÄ±n birÃ§oÄŸunun petrol rafinerisi tarafÄ±ndan Ã§evrelendiÄŸini sÃ¶yleyen Ekuet, "Ä°nsanlar hayvanlarÄ±nÄ± nerede otlatacaklarÄ±nÄ± bilmiyor, bÃ¼tÃ¼n bunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmeli." diye konuÅŸtu.

60 BÄ°N VARÄ°L HAM PETROL DEPOLANDI

Ä°ngiliz ÅŸirketi Tullow Oil, Lokichar havzasÄ±nda 60 bin varil ham petrol depoladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ãœlkenin kÄ±yÄ± kesimindeki Mombasa limanÄ±na taÅŸÄ±nacak petrol, buradan gemilerle Ã‡in ve Hindistan gibi Ã¼lkelere ihraÃ§ edilecek.

Lokichar-Lamu mevkisinde 2 milyar dolara mal olacak 890 kilometre uzunluÄŸundaki boru hattÄ±nÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸine doÄŸru tamamlanmasÄ± ve hattan gÃ¼nde 100 bin varil petrol ihracatÄ± yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.