GÃ¼ncelleme: 14:28, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

DiyarbakÄ±r'da yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±lar imha edildi





DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve KocakÃ¶y ilÃ§elerinde yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±rÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmalarda Lice-Kulp karayolunun GÃ¼rbeyli mevkisindeki menfez ile asfalt zemin arasÄ±na 120 kilogramlÄ±k sanayi tÃ¼pÃ¼ iÃ§erisine 100 kilogram amonyum nitrat kullanÄ±larak tuzaklanmÄ±ÅŸ bir el yapÄ±mÄ± dÃ¼zeneÄŸi bulundu. DiyarbakÄ±r-BingÃ¶l karayolunda da yapÄ±lan incelemede KocakÃ¶y ilÃ§esinin Ã‡aytepe mevkisinde karayolunun kenarÄ±na gÃ¶mÃ¼lÃ¼ vaziyette 2 bidon iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k 100 kilogram amonyum nitrat ve ÅŸeker karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ile hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi tespit edildi. PatlayÄ±cÄ± dÃ¼zenekleri patlayÄ±cÄ± madde imha timi tarafÄ±ndan kontrollÃ¼ ÅŸekilde imha edildi.

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