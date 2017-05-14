14:30, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu koÅŸuldu





Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul'un dÃ¼zenlediÄŸi 3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu, Maltepe Sahil Åžehir ParkÄ±'nda koÅŸuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul'un dÃ¼zenlediÄŸiÂ 3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu, Maltepe Sahil Åžehir ParkÄ±'nda koÅŸuldu. Maratona, farklÄ± yaÅŸlarda, aralarÄ±nda 15 Temmuz ÅŸehitlerinin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk katÄ±ldÄ±. Erken saatlerde maraton alanÄ±nda kayÄ±tlarÄ± alÄ±nan Ã§ocuklar, daha sonra Ä±sÄ±nma hareketleri yaptÄ±. Maraton kapsamÄ±nda 10-13 yaÅŸ grubundaki Ã§ocuklar 250'ÅŸerli 6 grup halinde 900 ve bin 500 metre koÅŸtu. 0-3 yaÅŸ grubu Ã§ocuklar ise aileleriyle 300 ve bin 500 metrelik parkurda yarÄ±ÅŸtÄ±. Maraton sonunda tÃ¼m Ã§ocuklara madalya, sertifika ve hediye kuponlarÄ± verildi. Ã‡ocuklar sevinÃ§lerini aileleriyle paylaÅŸtÄ±.

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