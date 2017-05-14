Åžehitlikte buruk 'Anneler GÃ¼nÃ¼' | FOTO

Vatan savunmasÄ±nda evlatlarÄ±nÄ±Â ÅŸehitÂ veren anneler, Sivas'taki Kartal ÅžehitliÄŸi'ne gelerek onlarÄ±n mezarlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda dua edip, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. SabahÄ±n erken saatlerinden itibaren ÅŸehitliklere gelenÂ anneler, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mezar taÅŸlarÄ±nÄ± temizleyip, kabirlerindeki Ã§iÃ§eklere su verdi.
ÅžÄ±rnak'ta 1993 yÄ±lÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen er Ahmet Ä°nci'nin annesi Rafet Ä°nci yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oÄŸlunun 24 yÄ±l Ã¶nce ÅŸehit olduÄŸunuÂ ve herÂ Anneler GÃ¼nÃ¼'nde onun kabrini ziyaret ettiÄŸini belirterek, dÃ¼nyada en zor acÄ±nÄ±n evlat acÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ÅžehitliÄŸin en Ã¼st makamlardan biri olduÄŸunu dile getiren Ä°nci, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"OÄŸlum yaÅŸasaydÄ± yine oralara gÃ¶nderirdim. Ama ÅŸimdi torunuma onun adÄ±nÄ± koydum, onun gibi yetiÅŸtirip onu gÃ¶ndereceÄŸim. Allah'tan sabÄ±r isteyerek bugÃ¼nlere geldik. RuhlarÄ± ÅŸad olsun."
Åžehit Jandarma Ã‡avuÅŸ Ä°smail Uygun'un annesi Sultan Uygun da dÃ¶rt evladÄ± olduÄŸunu ama hayatÄ± boyunca sadece oÄŸlu Ä°smail Uygun'dan Anneler GÃ¼nÃ¼ hediyesi olarak Ã§iÃ§ek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Uygun, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:
"OÄŸlumu zorluklarla Ã¼niversiteye gÃ¶ndermiÅŸtim. Dayanmak Ã§ok zor. Ä°ÅŸte Ã¶bÃ¼r dÃ¼nyada bize ÅŸefaat edecek diye sabrediyoruz. Anneler GÃ¼nÃ¼'nde ben onun yanÄ±na geldim. Allah kimseye bu acÄ±yÄ± gÃ¶stermesin."
Sivas'ta da ÅŸehit anneleri, Anneler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla ÅŸehit evlatlarÄ±nÄ±n mezarlarÄ±na Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.
YukarÄ± Tekke MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda bulunan Garnizon ÅžehitliÄŸi'ne gelen bazÄ± ÅŸehit aileleri, evlatlarÄ±nÄ±n kabirlerine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti.Â
Tunceli'nin Nazimiye ilÃ§esinde 7 yÄ±l Ã¶nce terÃ¶ristlerle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada 3 silah arkadaÅŸÄ±yla ÅŸehit dÃ¼ÅŸen jandarma komando er Ahmet Eyce'nin annesi Nebihat ve babasÄ± Bekir Eyce de oÄŸullarÄ±nÄ±n kabrini ziyaret etti.
BazÄ± ÅŸehit ailelerinin de ÅŸehitlerin mezarÄ±na Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼zerine notlar yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
FETÃ–'cÃ¼ darbeci askerlerin, Ã¶rgÃ¼t mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katÄ±lmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmedikleri bazÄ± askerlere 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce izin verip evlerine gÃ¶nderdiÄŸi belirlendi
Åžehit anneleri, Anneler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mezarÄ±na ziyarette bulundu
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul'un dÃ¼zenlediÄŸi 3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu, Maltepe Sahil Åžehir ParkÄ±'nda koÅŸuldu
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Meclis, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun ilk dÃ¼zenlemesi olan Hakim SavcÄ±lar Kurulu Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in mesai yapacak
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "Trafik ve HGS cezalarÄ± gibi birÃ§ok idari para cezasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za artÄ±k elektronik ortamda gÃ¶ndereceÄŸiz" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bÃ¶lgelerindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi, Ã¼Ã§ silah mevzisi ile dÃ¶rt barÄ±nma alanÄ± imha edildi
Diyanet Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den sosyal medya uyarÄ±sÄ± geldi. GÃ¶rmez, "Sevgili genÃ§ler, 140 karakterli lÃ¼zumsuz ifadelerden uzak durun. Ä°nternette, sosyal medyada beyninizi teslim alan yÃ¼reÄŸinizi iÅŸgal eden her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den, lÃ¼zumsuz sÃ¶zden ve yazÄ±dan uzak durun." dedi.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Yeni Ä°pek Yolu' projesine iliÅŸkin, "TerÃ¶rÃ¼ adeta yerle yeksan edecek bir giriÅŸim olacaktÄ±r. Bu iÅŸbirliÄŸinin bir model olarak baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Gaziantep'te yaÅŸayan Aysel Karakuzulu, bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen doÄŸuÅŸtan bedensel engelli kÄ±zÄ± Merve Karakuzulu'yu asansÃ¶rÃ¼ bulunmayan evlerinin ikinci katÄ±na sÄ±rtÄ±nda Ã§Ä±karÄ±yor.
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