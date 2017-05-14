14:35, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Åžehitlikte buruk 'Anneler GÃ¼nÃ¼' | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Vatan savunmasÄ±nda evlatlarÄ±nÄ±Â ÅŸehitÂ veren anneler, Sivas'taki Kartal ÅžehitliÄŸi'ne gelerek onlarÄ±n mezarlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda dua edip, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. SabahÄ±n erken saatlerinden itibaren ÅŸehitliklere gelenÂ anneler, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mezar taÅŸlarÄ±nÄ± temizleyip, kabirlerindeki Ã§iÃ§eklere su verdi.

ÅžÄ±rnak'ta 1993 yÄ±lÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen er Ahmet Ä°nci'nin annesi Rafet Ä°nci yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oÄŸlunun 24 yÄ±l Ã¶nce ÅŸehit olduÄŸunuÂ ve herÂ Anneler GÃ¼nÃ¼'nde onun kabrini ziyaret ettiÄŸini belirterek, dÃ¼nyada en zor acÄ±nÄ±n evlat acÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ÅžehitliÄŸin en Ã¼st makamlardan biri olduÄŸunu dile getiren Ä°nci, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"OÄŸlum yaÅŸasaydÄ± yine oralara gÃ¶nderirdim. Ama ÅŸimdi torunuma onun adÄ±nÄ± koydum, onun gibi yetiÅŸtirip onu gÃ¶ndereceÄŸim. Allah'tan sabÄ±r isteyerek bugÃ¼nlere geldik. RuhlarÄ± ÅŸad olsun."

Åžehit Jandarma Ã‡avuÅŸ Ä°smail Uygun'un annesi Sultan Uygun da dÃ¶rt evladÄ± olduÄŸunu ama hayatÄ± boyunca sadece oÄŸlu Ä°smail Uygun'dan Anneler GÃ¼nÃ¼ hediyesi olarak Ã§iÃ§ek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Uygun, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"OÄŸlumu zorluklarla Ã¼niversiteye gÃ¶ndermiÅŸtim. Dayanmak Ã§ok zor. Ä°ÅŸte Ã¶bÃ¼r dÃ¼nyada bize ÅŸefaat edecek diye sabrediyoruz. Anneler GÃ¼nÃ¼'nde ben onun yanÄ±na geldim. Allah kimseye bu acÄ±yÄ± gÃ¶stermesin."

Ã‡Ä°Ã‡EKLERÄ° ÅžEHÄ°T OÄžULARINA GÃ–TÃœRDÃœLER

Sivas'ta da ÅŸehit anneleri, Anneler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla ÅŸehit evlatlarÄ±nÄ±n mezarlarÄ±na Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.

YukarÄ± Tekke MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda bulunan Garnizon ÅžehitliÄŸi'ne gelen bazÄ± ÅŸehit aileleri, evlatlarÄ±nÄ±n kabirlerine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti.Â

Tunceli'nin Nazimiye ilÃ§esinde 7 yÄ±l Ã¶nce terÃ¶ristlerle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada 3 silah arkadaÅŸÄ±yla ÅŸehit dÃ¼ÅŸen jandarma komando er Ahmet Eyce'nin annesi Nebihat ve babasÄ± Bekir Eyce de oÄŸullarÄ±nÄ±n kabrini ziyaret etti.

BazÄ± ÅŸehit ailelerinin de ÅŸehitlerin mezarÄ±na Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼zerine notlar yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.