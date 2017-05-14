15:11, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Suriye'de bin 500 kiÅŸinin daha tahliyesine baÅŸlandÄ±





Åžam'Ä±n doÄŸusunda rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Kabun Mahallesi'nden silahlÄ± muhalifler ve sivillerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸinin tahliyesine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin baÅŸkentiÂ Åžam'da BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndakiÂ Kabun ve TiÅŸrin mahallelerinden ayrÄ±lmak zorunda kalan yaklaÅŸÄ±kÂ bin 500 sivil ve askeri muhalifi taÅŸÄ±yan konvoy,Â Ä°dlib'e doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. Åžam'daki Esed rejimi ve askeri muhalefet arasÄ±nda varÄ±lan uzlaÅŸma uyarÄ±nca muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Kabun Mahallesi'nden ayrÄ±lan 30 otobÃ¼slÃ¼k kafile, Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib iline hareket etti. Kafilede Kabun'da yaÅŸayan silahlÄ± muhalifler ve sivillerin yanÄ± sÄ±ra TiÅŸrin Mahallesi'nden gelenler de bulunuyor. TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na doÄŸru hareket eden kafilede yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸi yer alÄ±yor. Kafilenin Kabun Mahallesi'nden ayrÄ±lmasÄ±yla, TiÅŸrin ve Kabun mahalleleri tamamen boÅŸaltÄ±ldÄ±. Åžam'Ä±n doÄŸusundaki Berze semtinden de tahliyelerin tamamlanmasÄ± bekleniyor.

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