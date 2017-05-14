GÃ¼ncelleme: 15:36, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Darbeciler kendilerinden olmayan askerleri eve gÃ¶ndermiÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AnkaraÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸananlara iliÅŸkin iddianamede yer verilen tanÄ±k ifadeleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kendilerinden olmayan bazÄ± askerleri birliklerden nasÄ±l uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Buna gÃ¶re, tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifade veren askerlerden Astsubay Erhan Tarhan, darbe giriÅŸiminden bir gÃ¼n Ã¶nce darbecilerden alay komutan yardÄ±mcÄ±sÄ± Kara Pilot Yarbay Halil GÃ¼l, Kara Pilot Yarbay OÌˆzcan Karacan ile Kara Pilot BinbasÌ§Ä± Sadullah Abra'nÄ±n kendisinden malzemelikleri aÃ§masÄ±nÄ± istediÄŸini ve kendisinin de emir Ã¼zerine 2 numaralÄ± malzemeliÄŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

GÃ¼l, Karacan ve Abra'nÄ±n "16 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Kuvvet Kurmay BaÅŸkanÄ± gelip birliÄŸimizi gezecek, sabahtan sizi mesaiye Ã§aÄŸÄ±rabiliriz, her yer aÃ§Ä±k ve tertipli olacak" dediklerini aktaran Tarhan, ayrÄ±ca bu kiÅŸilerin, 14 Temmuz gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸlen saatlerinde Malatya ekibinin, hafta sonu atÄ±sÌ§Ä± yapacagÌ†Ä±nÄ± belirterek, muÌˆhimmatlarÄ±n malzemelikte durmasÄ±nÄ± emrettiklerini sÃ¶yledi.

Tabur KomutanÄ± Karacan ve BinbaÅŸÄ± Abra'nÄ±n malzemeliÄŸin anahtarÄ±nÄ± kendilerine bÄ±rakmasÄ±nÄ± istediklerini belirten Tarhan, komutanlarÄ±nÄ±n daha sonra garnizon terk kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± imzaladÄ±klarÄ±nÄ± ve "Ã¶ÄŸleden sonra izinlisiniz, mesaiyi terk edebilirsiniz" diyerek kendisini gÃ¶nderdiklerini anlattÄ±.

Ä°kmal astsubayÄ± baÅŸÃ§avuÅŸ Mustafa Sert de tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla verdiÄŸi ifadede, GÃ¼l, Karacan ve Abra'nÄ±n darbe giriÅŸiminden bir gÃ¼n Ã¶nce Malatya'dan mÃ¼himmat geleceÄŸini sÃ¶yleyerek depoya bakmak istediklerini belirtti.

Depoya baktÄ±klarÄ± sÄ±rada Halil GÃ¼l'Ã¼n "Gelecek mÃ¼himmatlarÄ± buraya koyarÄ±z" dediÄŸini aktaran Sert, Tabur komutanÄ± Karacan'Ä±n 1-2 saate kadar muÌˆhimmatlarÄ±n gelecegÌ†ini belirterek, depodan ayrÄ±lmalarÄ±nÄ± istediÄŸini bildirdi.

Depodan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra taburda beklemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sert, Yarbay OÌˆzcan Karacan'Ä±n daha sonra kendisini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mÃ¼himmatlarÄ±n geldiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini iletti.

Sert, BinbasÌ§Ä± Sadullah Abra'nÄ±n helikopterden 15 kutu, bin 500 adet top mermisi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ± depoya koyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mustafa Sert, darbe giriÅŸiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te Ã–zcan Karacan'Ä±n talimatÄ±yla eve gÃ¶nderildiÄŸini kaydetti.

Â