BaÅŸsavcÄ± Alper'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin 2 kiÅŸi adliyede

Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa AlperÂ ve makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ Muzaffer AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ kazayla ilgiliÂ hafriyat yÃ¼klÃ¼ kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ U.T. ile kamyon sahibi Z.A'nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
ÅžÃ¼pheliler, "taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmak" suÃ§lamasÄ±yla adliyeye sevk edildi.
YoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde iki ayrÄ± araÃ§la adliyeye getirilen zanlÄ±larÄ±n savcÄ±lÄ±ktaki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.Â
Kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ U.T'nin, emniyetteki ifadesinde korktuÄŸu iÃ§in kazanÄ±n ardÄ±ndan aracÄ±ndan indikten sonra uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper'in (48) bulunduÄŸu, makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ Muzaffer AkÅŸehirli'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 20 AB 548 plakalÄ± otomobil, 10 MayÄ±s'ta Denizli D Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna giderken SalihaÄŸa yolu Ã¼zerindeki kontrolsÃ¼z kavÅŸakta U.T. (53) yÃ¶netimindeki 64 DL 821 plakalÄ± hafriyat yÃ¼klÃ¼ kamyonla Ã§arpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Kamyonun Ã¼zerine devrildiÄŸi otomobildeki BaÅŸsavcÄ± Alper ile makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ AkÅŸehirli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, koruma polisi Ramazan UÄŸur yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
AracÄ±nÄ± terk ederek kaza yerini uzaktan izleyen kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ U.T. ile aracÄ±n sahibi Z.A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, taÅŸeron ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ifadesine baÅŸvurulmuÅŸtu.
Bir ay Ã¶nce alkollÃ¼ yakalandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ehliyetine 2019'a kadar el konulan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ U.T'nin SRC belgesinin olmadÄ±ÄŸÄ±, kamyonun tonaj sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde yÃ¼k taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ, kazadan 4 gÃ¼n Ã¶nce kente gelen U.T'nin, altyapÄ± iÅŸini alan taÅŸeron ÅŸirketteki kamyonu kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.
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Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Alper ve makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve sahibi adliyeye sevk edildi
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