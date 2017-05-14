15:53, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Ä°ngiltere'deki siber saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sistemler normale dÃ¶ndÃ¼





Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya'da siber saldÄ±rÄ±yla kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kalan Ulusal SaÄŸlÄ±k Sistemi'ne (NHS) baÄŸlÄ± hastanelerdeki bilgisayar sistemlerinin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde yaklaÅŸÄ±k 100 Ã¼lkeyi etkileyen ve Ä°ngiltere ile Ä°skoÃ§ya'da 50'ye yakÄ±n hastanenin bilgisayar sistemlerini kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu. Ä°lgili bakanlar ve bÃ¼rokratlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Acil Durum ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n (COBRA) ardÄ±ndan konuÅŸan Rudd, siber saldÄ±rÄ±dan etkilenen yaklaÅŸÄ±k 50 hastanenin bilgisayar sistemlerinin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n (yÃ¼zde 97) normale dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. HÃ¼kÃ¼metin siber saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±ndaki eylem planÄ±nda yanlÄ±ÅŸlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Rudd, "Bununla birlikte, her zaman daha fazlasÄ±nÄ± yapmak mÃ¼mkÃ¼n." ifadelerini kullandÄ±. Rudd, saldÄ±rÄ±dan etkilenen bilgisayar sistemlerindeki hastalara ait verilerin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin herhangi bir kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

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