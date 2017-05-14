Ä°ngiltere'deki siber saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sistemler normale dÃ¶ndÃ¼

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde yaklaÅŸÄ±k 100 Ã¼lkeyi etkileyen ve Ä°ngiltere ile Ä°skoÃ§ya'da 50'ye yakÄ±n hastanenin bilgisayar sistemlerini kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.
Ä°lgili bakanlar ve bÃ¼rokratlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Acil Durum ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n (COBRA) ardÄ±ndan konuÅŸan Rudd, siber saldÄ±rÄ±dan etkilenen yaklaÅŸÄ±k 50 hastanenin bilgisayar sistemlerinin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n (yÃ¼zde 97) normale dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
HÃ¼kÃ¼metin siber saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±ndaki eylem planÄ±nda yanlÄ±ÅŸlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Rudd, "Bununla birlikte, her zaman daha fazlasÄ±nÄ± yapmak mÃ¼mkÃ¼n." ifadelerini kullandÄ±.
Rudd, saldÄ±rÄ±dan etkilenen bilgisayar sistemlerindeki hastalara ait verilerin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin herhangi bir kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Gazze Su Ä°daresi, bÃ¶lgedeki elektrik krizinin su daÄŸÄ±tÄ±m hizmetlerini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Muhammed Hatemi, cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek seÃ§imlerde Hasan Ruhani'yi desteklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hamas'a baÄŸlÄ± DeÄŸiÅŸim ve Islah Bloku BaÅŸkanÄ± Mahmud ez-Zehhar, Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 69. yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de dÃ¼zenlenen programda, Hamas'Ä±n Filistin'in deÄŸerlerinden hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meyeceÄŸini belirtti
Eski ABD BaÅŸkanÄ± Obama'yÄ± sosyal medyadan Ã¶ldÃ¼rmekle tehdit eden kiÅŸi, 5 yÄ±l 3 ay hapse mahkum edildi
Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya'da siber saldÄ±rÄ±yla kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kalan Ulusal SaÄŸlÄ±k Sistemi'ne (NHS) baÄŸlÄ± hastanelerdeki bilgisayar sistemlerinin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Åžam'Ä±n doÄŸusunda rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Kabun Mahallesi'nden silahlÄ± muhalifler ve sivillerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸinin tahliyesine baÅŸlandÄ±
Kenya hÃ¼kÃ¼meti, yakÄ±n zamanda petrol ihracatÄ±na baÅŸlamayÄ± planlarken bÃ¶lge halkÄ± elde edilecek gelirden kendilerine yeterince pay ayrÄ±lmamasÄ± nedeniyle Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayette bulundu.
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, "Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var. Bunlar Ã¼lkedeki sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu, ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele gerekÃ§esiyle PYD/PKK'yÄ± desteklemesinin kendilerine inandÄ±rÄ±cÄ± gelmediÄŸini bildirdi
FranÃ§ois Hollande, Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Emmanuel Macron'a devretti
DÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar insan yeterli beslenemezken, her yÄ±l Ã¼retilen 4 milyar tonluk gÄ±danÄ±n yÃ¼zde 30-50'si israf ediliyor. AB'de en yÃ¼ksek gÄ±da israfÄ±nÄ±n yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na 541 kilogram ile Hollanda ve 345 kilogram ile BelÃ§ika'da oluÅŸtuÄŸu belirlendi.
Siyaset bilimci akademisyen Finkelstein, "Gazze'nin iÃ§me sularÄ± insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na uygun deÄŸil. Ã‡ocuklar bu sulardan iÃ§erek zehirleniyor, Ã¶lÃ¼yor.Bu, ablukanÄ±n bir sonucudur." dedi.
Almanya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun olduÄŸu Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. TÃ¼rk kÃ¶kenli adaylarÄ±n da yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§im, EylÃ¼l ayÄ±ndaki genel seÃ§imler iÃ§in de prova niteliÄŸinde.
Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Kuzey Horasan eyaletinde dÃ¼n akÅŸam meydana gelen 5,7 ÅŸiddetindeki depremde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 400 kiÅŸi yaralandÄ±
ABD Pasifik Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (PACOM), Kuzey Koreâ€™nin yeniden fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve fÃ¼zenin tÃ¼rÃ¼nÃ¼n henÃ¼z tespit edilmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ABDâ€™nin Illinois eyaletinde, tedavi iÃ§in getirildiÄŸi hastanede ele geÃ§irdiÄŸi polisin silahÄ±yla saÄŸlÄ±k personelini rehin alan mahkum, vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼