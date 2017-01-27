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18:34, 14 MayÄ±s 2017 Pazar
Amerika
15:55, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

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Obama'yÄ± Ã¶lÃ¼mle tehdit eden kiÅŸiye 5 yÄ±l hapis
Obama'yÄ± Ã¶lÃ¼mle tehdit eden kiÅŸiye 5 yÄ±l hapis
Foto: ArÅŸiv

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Obama'yÄ± sosyal medyadan Ã¶ldÃ¼rmekle tehdit eden kiÅŸi, 5 yÄ±l 3 ay hapse mahkum edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski ABD BaÅŸkanÄ±Â Barack Obama'yÄ± sosyal medyadan Ã¶ldÃ¼rmekle tehdit eden kiÅŸi, 5 yÄ±l 3 ay hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Oregon eyaletinde yaÅŸayan 62 yaÅŸÄ±ndaki John Roos, sosyal medya hesabÄ±ndan Obama'ya Ã¶lÃ¼m tehdidinde bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle bÃ¶lge mahkemesi tarafÄ±ndan 5 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na mahkum edildi.

Twitter Ã¼zerinden Obama ve ailesini, Facebook'taki paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da FBI ajanlarÄ±nÄ± av tÃ¼feÄŸiyle Ã¶ldÃ¼rme tehdidinde bulunduÄŸunu kabul eden Roos, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.



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