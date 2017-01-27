Obama'yÄ± Ã¶lÃ¼mle tehdit eden kiÅŸiye 5 yÄ±l hapis

AB'de en Ã§ok gÄ±da israfÄ± yapan Ã¼lke Hollanda

DÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 1 milyar insan yeterli beslenemezken, her yÄ±l Ã¼retilen 4 milyar tonluk gÄ±danÄ±n yÃ¼zde 30-50'si israf ediliyor. AB'de en yÃ¼ksek gÄ±da israfÄ±nÄ±n yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na 541 kilogram ile Hollanda ve 345 kilogram ile BelÃ§ika'da oluÅŸtuÄŸu belirlendi.