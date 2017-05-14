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MuÄŸla'daki feci kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere veda | FOTO-VÄ°DEO
MuÄŸla'daki feci kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere veda | FOTO-VÄ°DEO

MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenler son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anneler GÃ¼nÃ¼ organizasyonu kapsamÄ±nda Ä°zmir'in Buca ilÃ§esindenÂ MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esine gitmek Ã¼zere hareket edenÂ midibÃ¼sÃ¼nÂ uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucuÂ hayatÄ±nÄ± kaybeden 24 kiÅŸiden Selda Altay, Hatice GÃ¼llÃ¼, AyÅŸe Kolcu, MÃ¼beccel DedeoÄŸlu, MÃ¼kerrem Salcan, AyÅŸenur NamlÄ±arkan ve Serpil KaldÄ±rÄ±mcÄ± iÃ§in Buca EyÃ¼p Sultan Camisi'nde Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rene, kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z, Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, milletvekilleri ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Cenazeler daha sonra GÃ¶kdere, Kaynaklar ve Buca Yeni mezarlÄ±klarÄ±nda topraÄŸa verildi.Â 

"Ä°LK EÅžÄ°NÄ° KANSERDEN KAYBETMÄ°ÅžTÄ°"

Kazada eÅŸi MÃ¼nire GÃ¼ler ile hayatÄ±nÄ± kaybeden 57 yaÅŸÄ±ndaki Habil GÃ¼ler'in naaÅŸÄ±, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan morgdan alÄ±ndÄ±ktan sonra Buca ilÃ§esindeki YeÅŸil Cami'ye getirildi.

Cenazenin getiriliÅŸi sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ler'in yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼, aÄŸÄ±tlar yaktÄ±.Â 

Kazada babalarÄ±nÄ± ve Ã¼vey annelerini kaybeden Kevser Cinkaya ile Elif GÃ¼ler'i, yakÄ±nlarÄ± teskin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¼ler'in cenazesi, Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kaynaklar MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.Â 

Habil GÃ¼ler'in yeÄŸeni Ã–zgÃ¼r BerberoÄŸlu, Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± belirterek "DayÄ±m hastaneden emekli olmuÅŸtu. Ä°lk eÅŸini kanserden kaybetmiÅŸti. AynÄ± kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren yengemle 17 yÄ±l Ã¶nce evlenmiÅŸti." dedi. Â Â 

"DAHA GELÄ°NLÄ°K GÄ°YDÄ°RECEKTÄ°K SANA KIZIM"

17 yaÅŸÄ±ndaki lise Ã¶ÄŸrencisi Melisa Åžele'nin cenazesi Kaynaklar MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndan alÄ±narak Kadifekale'ye Hava Åžehitleri Camisi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Menderes Belediyesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olan Åžele iÃ§in burada tÃ¶ren yapÄ±ldÄ±.

TÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda sinir krizi geÃ§iren ve yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan sakinleÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan Melisa Åžele'nin annesi Abide Åžele, aÄŸÄ±tlar yaktÄ±.Â 

GÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ken Abide Åžele'nin "Anneler GÃ¼nÃ¼'nde beni yalnÄ±z bÄ±raktÄ±n Melisa. DoymadÄ±m sana Melisam. Niye bÄ±rakÄ±p gittin beni? Daha gelinlik giydirecektik sana kÄ±zÄ±m. Sen benim nefesimdin, kurban olsun sana annen." ÅŸeklindeki feryadÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±.Â 

KÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Åžele'nin cenazesi, Menderes ilÃ§esine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek Ahmetbeyli MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.Â 

7 AY Ã–NCE ANNEANNE OLMUÅž

Cenaze aracÄ±yla Uzundere Cemevi'nde getirilen 52 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼lizar KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n naaÅŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nÄ±n omzunda taÅŸÄ±narak musalla taÅŸÄ±na konuldu. Tabutun getirilmesi sÄ±rasÄ±nda GÃ¼lizar KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n kÄ±zlarÄ± Ã–zge ile Deniz, fenalÄ±k geÃ§irdi.

TÃ¶rene KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n naaÅŸÄ±, Alevi dedelerinin yaptÄ±ÄŸÄ± dualar, helallik alÄ±nmasÄ± ve cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan omuzlarda cenaze aracÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±.

KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n cenazesi Uzundere MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedildi.Â 

KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n 52 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen Ã¼niversite sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlanan 21 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Deniz iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiÄŸi, psikolog olan kÄ±zÄ± Ã–zge'nin de yaklaÅŸÄ±k 7 ay Ã¶nce anne olduÄŸu belirtildi.



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