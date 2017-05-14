16:22, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Nuri KolaylÄ±, TGK Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Gazeteciler KonfederasyonuÂ (TGK) 2. OlaÄŸan Genel Kurulunda,Â Nuri KolaylÄ±Â oy birliÄŸiyleÂ genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seÃ§ildi.

TGK'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen, TÃ¼rkiye genelinde 8 federasyon ile bu federasyonlara Ã¼ye 93 gazeteciler cemiyeti ve basÄ±n meslek kuruluÅŸunun Ã¼st Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olan TGK'nin genel kuruluna 112 delege katÄ±ldÄ±.

Divan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ankara Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Nazmi Bilgin'in yaptÄ±ÄŸÄ± genel kurulda, divan baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na BÄ°K YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Mustafa Arslan, divan Ã¼yeliklerine de Isparta Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Åževket Karahan ile Ã‡orum Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Åževket Erzen seÃ§ildi.

Kongrenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan TGK Genel BaÅŸkanÄ± Nuri KolaylÄ±, medya sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan sorunlara dikkati Ã§ekti.

GeliÅŸmiÅŸ demokrasilerin vazgeÃ§ilmez unsuru olan medyanÄ±n, 15 Temmuz 2016'da yaÅŸanan darbe giriÅŸiminde Ã¶nemini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyduÄŸunu belirten KolaylÄ±, "TÃ¼m gÃ¼cÃ¼yle darbe giriÅŸiminin karÅŸÄ±sÄ±nda duran TÃ¼rk basÄ±nÄ±, darbenin engellenmesinde Ã§ok Ã¶nemli rol oynadÄ±. Bu nedenle basÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde var olan sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lmeli, geniÅŸ kitlelerin doÄŸru, tarafsÄ±z ve hÄ±zlÄ± haber almasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"KAPSAMLI BÄ°R DEÄžÄ°ÅžÄ°ME Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"

Medya alanÄ±nda kapsamlÄ± bir deÄŸiÅŸime ve yenilenmeye ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu vurgulayan KolaylÄ±, basÄ±nÄ±n, uzun yÄ±llar hep Ã¶zgÃ¼r olma mÃ¼cadelesi verdiÄŸine deÄŸindi.

Ã–zellikle 12 EylÃ¼l dÃ¶neminde bÃ¼yÃ¼k baskÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken KolaylÄ±, "GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de TÃ¼rk Ceza Kanunu ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'nun bazÄ± maddeleri ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayan hÃ¼kÃ¼mler iÃ§ermektedir." ifadelerini kullandÄ±.

Medya sektÃ¶rÃ¼ndeki Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na, gazetecilerin yÄ±pranma hakkÄ±na, mesleki dÃ¼zenleme ihtiyacÄ±na, televizyon yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve sorunlarÄ±yla internet yasasÄ±na da deÄŸinen KolaylÄ±, BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n "BasÄ±n, milletin mÃ¼ÅŸterek sesidir. BaÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. BasÄ±n hÃ¼rriyetinden doÄŸan mahzurlarÄ±n giderilme vasÄ±tasÄ±, yine basÄ±n hÃ¼rriyetidir." sÃ¶zleriyle konuÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±.

KolaylÄ±'nÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¶netim ve denetim kurulu raporlarÄ± ile bilanÃ§o gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ ve oy birliÄŸiyle kabul edildi.

TGK Genel Kurulunda son olarak seÃ§imlere geÃ§ildi. Tek liste ile gidilen seÃ§imlerde Nuri KolaylÄ± oy birliÄŸiyle yeniden TGK Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.

YÃ¶netim Kurulunun Adem Alemdar, Ahmet YetiÅŸen, Alaettin Aslan, Cem Kaytan, Deniz GÃ¼Ã§er, ErdoÄŸan EriÅŸen, Ergun Ata, Feridun FazÄ±l Ã–zsoy, Ä°smet AkÄ±ncÄ±, Mehmet AbdioÄŸullarÄ±, Mehmet AydÄ±n, Mehmet Ã‡elik, Mehmet Ergun, MevlÃ¼t Yeni, Murat Atay, Nazmi PÄ±nar, Osman Hakan KiracÄ±, Sefa Ã–zdemir'den oluÅŸtuÄŸu listede, Denetim Kuruluna HÃ¼rmÃ¼z Seda KÃ¶ktener, HÃ¼seyin OÄŸuz ve Mustafa Erkan YÄ±lmaz getirildi.

Onur Kuruluna Adnan TaraÅŸlÄ±, Derya SarÄ±larlÄ±, Haydar Karaduman, Ä°. Nazmi Bilgin, Ä°hsan TunÃ§oÄŸlu, Mustafa Arslan, Ramazan Demir, Åževket Erzen, Åževket Karahan, Turgut Ã–zdemir, Zeki DÄ±ÅŸkaya, YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Kurulu ÃœyeliÄŸine Alpaslan BaÅŸaran, Aslan Deveboynu, AydÄ±n Deniz, Aytekin Polatel, Emrullah Ã–zbey, Ercan Atay, Erkan SaÄŸlam, Ä°hsan UluÃ¶zlÃ¼, MÃ¼jdat Ã‡etin, Orhan ÃœngÃ¶r, Osman Koca, RÄ±za Ã–zel, Salih KÄ±lÄ±nÃ§, Selim Tiran, Sezai KÃ¶prÃ¼lÃ¼, YaÅŸar YÄ±ldÄ±z seÃ§ildi.

Arif Kurt, Cengiz Selci, Deniz BaÅŸlÄ±, ErcÃ¼ment DaÅŸdelen, GÃ¶khan AytaÃ§, GÃ¼ngÃ¶r Yavuzarslan, Metin Kaya, Selim Tiran, Tevfik Fikret SÃ¶nmez ve ÃœstÃ¼n Tuncer ise basÄ±n etik kuruluna getirildi.