16:25, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

YÄ±ldÄ±rÄ±m: MuÄŸla'daki kaza her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 24 kiÅŸiden 7'sinin cenaze namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Buca'daki EyÃ¼p Sultan Camisi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulundu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, gazetecilerin kazayla ilgili soruÅŸturma olup olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki sorusuna "BÃ¼yÃ¼k bir kaza, her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacak. AraÅŸtÄ±rmalar sonucunda kazanÄ±n sebebi mutlaka ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. Sebebi ne olursa olsun giden geri gelmiyor, eksikler eÄŸer araÃ§ta varsa, yolda varsa veya sÃ¼rÃ¼cÃ¼de varsa bunlarÄ±n hepsi ortaya Ã§Ä±karÄ±lacak." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

TÃ¼rkiye'de son 10-15 yÄ±lda altyapÄ±nÄ±n, yollarÄ±n Ã§ok geliÅŸtiÄŸini hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Yollarla ilgili kusurlardan dolayÄ± kazalar hemen hemen yok. Ä°nsan hatasÄ±nÄ± Ã¶nleyecek henÃ¼z bir makine icat edilmedi, her ÅŸey insanla baÅŸlÄ±yor, insanla bitiyor. YollarÄ±n kralÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kuralÄ± olduÄŸu gerÃ§eÄŸini her fÄ±rsatta her yerde deÄŸinerek, mutlaka ta ilkokul Ã§aÄŸÄ±ndan ileri yaÅŸlara kadar eÄŸitim, eÄŸitim, eÄŸitim. 1-2 dakika acele Ã§ok ÅŸey fark ettirir. Bizim arzumuz seyahat eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sevdiklerine ulaÅŸmasÄ±, sevdiklerine kavuÅŸmasÄ±dÄ±r."

Anneler GÃ¼nÃ¼'nde 24 ocaÄŸa ateÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu acÄ± ufak bir acÄ± deÄŸil Allah baÅŸka acÄ± vermesin, kaza bela vermesin." diye konuÅŸtu.