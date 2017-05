YÄ±ldÄ±rÄ±m: MuÄŸla'daki kaza her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacak

16:25, 14 Mayıs 2017 Pazar

Yıldırım: Muğla'daki kaza her yönüyle araştırılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 24 kişiden 7'sinin cenaze namazının kılındığı Buca'daki Eyüp Sultan Camisi çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Başbakan Yıldırım, gazetecilerin kazayla ilgili soruşturma olup olmadığı yönündeki sorusuna "Büyük bir kaza, her yönüyle araştırılacak. Araştırmalar sonucunda kazanın sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Sebebi ne olursa olsun giden geri gelmiyor, eksikler eğer araçta varsa, yolda varsa veya sürücüde varsa bunların hepsi ortaya çıkarılacak." yanıtını verdi.

Türkiye'de son 10-15 yılda altyapının, yolların çok geliştiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yollarla ilgili kusurlardan dolayı kazalar hemen hemen yok. İnsan hatasını önleyecek henüz bir makine icat edilmedi, her şey insanla başlıyor, insanla bitiyor. Yolların kralı olmadığını kuralı olduğu gerçeğini her fırsatta her yerde değinerek, mutlaka ta ilkokul çağından ileri yaşlara kadar eğitim, eğitim, eğitim. 1-2 dakika acele çok şey fark ettirir. Bizim arzumuz seyahat eden vatandaşlarımızın sevdiklerine ulaşması, sevdiklerine kavuşmasıdır."

Anneler Günü'nde 24 ocağa ateş düştüğünü kaydeden Yıldırım, "Bu acı ufak bir acı değil Allah başka acı vermesin, kaza bela vermesin." diye konuştu.