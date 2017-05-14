DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:35, 14 MayÄ±s 2017 Pazar
DÄ±ÅŸ Politika
16:39, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Kolombiya TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ± Ã¶rnek alacak
Kolombiya TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ± Ã¶rnek alacak

Kolombiya, Ã¼lkelerine Venezuela'dan beklenen gÃ¶Ã§ dalgasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki tecrÃ¼besinden faydalanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KolombiyaÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Temsilcisi Juan Carlos Restrepo, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Temsilcisi Victor Alfonso Bautista Olarte ve Afet Koordinasyon BaÅŸkanÄ± Carlos Ivan Marquez Perez, bir dizi temasta bulunmak Ã¼zere geÃ§tiÄŸimiz hafta TÃ¼rkiye'ye geldi.Â 

Heyet, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) yetkilileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, Ã§eÅŸitli konularda incelemelerde bulundu.

Kolombiya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Temsilcisi Juan Carlos Restrepo, Ã¼lkesine dÃ¶nmeden Ã¶nce AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ziyaretlerinin ana nedeninin TÃ¼rkiye'nin Suriye'den gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ± yÃ¶netme biÃ§imini incelemek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin 7 yÄ±l boyunca gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ne ÅŸekilde karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nasÄ±l hizmet verdiÄŸini inceleyerek bu deneyimlerden yararlanmak istediklerini belirten Restrepo, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Venezuela'da yaÅŸanan siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve ÅŸiddet olaylarÄ±ndan dolayÄ± toplu bir gÃ¶Ã§ hareketi bekliyoruz. Bizim Venezuela'da yaÅŸayan, daha Ã¶nceki yÄ±llarda oraya gitmiÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Bu istikrarsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± Venezuela'dan bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ bekliyoruz. Kolombiya devleti olarak hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayÄ±p bu gÃ¶Ã§ hareketini yÃ¶netmek iÃ§in bu konuda daha tecrÃ¼beli olan TÃ¼rkiye'den yararlanmak istiyoruz.''

"TÃœRKÄ°YE GÃ–Ã‡MEN KRÄ°ZÄ°NÄ° EN Ä°YÄ° YÃ–NETEN ÃœLKE"

Restrepo, TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusunda en baÅŸarÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'ye kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yoÄŸun bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ± olduÄŸunu dile getiren Restrepo, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Devlet onlara kucak aÃ§tÄ±, her tÃ¼rlÃ¼ eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, sosyal hizmetleri onlara karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z olarak verdi. TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n da Suriye'den gelen gÃ¶Ã§menlere kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. O yÃ¼zden TÃ¼rkiye Ã§ok Ã¶nemli bir Ã¶rnek teÅŸkil ediyor. Bundan dolayÄ± TÃ¼rkiye'nin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ±nÄ± yerinde incelemek amacÄ±yla TÃ¼rkiye'ye geldik. TÃ¼rkiye bizim iÃ§in birinci Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Sadece politik olarak bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil bir kardeÅŸlik anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde TÃ¼rkiye kÄ±sa zamanda bÃ¼yÃ¼k yol ilerledi. Biz yolun baÅŸÄ±ndayÄ±z. TÃ¼rkiye ÅŸu anda gÃ¶Ã§men krizini en iyi idare eden, en iyi yÃ¶neten Ã¼lke.''

"BURADA GÃ–RDÃœÄžÃœMÃœZ MODELÄ° UYGULAMA ÅžANSI BULABÄ°LÄ°RÄ°Z"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Temsilcisi Victor Alfonso Bautista Olarte ise TÃ¼rkiye'deki kurumlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ellerinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hatta bu konuda kurumlar arasÄ±nda bir yarÄ±ÅŸ olduÄŸunu anlatan Olarte, ''Ã–rneÄŸin saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim bakanlÄ±klarÄ± birbiriye yarÄ±ÅŸÄ±r durumda hizmet vereye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. BÃ¼tÃ¼n bu yapÄ±lanmanÄ±n da bir Ã§atÄ± organizasyon ÅŸeklinde yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bu bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir model olabilir. AynÄ± ÅŸekilde biz de kendi Ã¼lkemizde burada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu modeli uygulama ÅŸansÄ± bulabiliriz.'' dedi.

Afet Koordinasyon BaÅŸkanÄ± Carlos Ivan Marquez Perez de TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki tecrÃ¼belerini gÃ¶rmek istediklerini ifade etti.

TÃ¼rkiye'nin bu konuda Ã§Ä±raklÄ±k dÃ¶nemini atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ustalÄ±k dÃ¶nemine girdiÄŸini aktaran Perez, "Ama biz daha Ã§Ä±raklÄ±k aÅŸamasÄ±ndayÄ±z. Bu nedenle TÃ¼rkiye usta bir Ã¼lke olarak konunun yÃ¶netimi konusunda bize Ã§ok yardÄ±mcÄ± olacak. Bizim ziyaretimizin amacÄ± teknik anlamda riskleri azaltmak. Bu riskleri azaltan Ã¼lke olan TÃ¼rkiye'yi Ã¶rnek alÄ±p uygulamalarÄ± kendi sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda uygulama ÅŸansÄ± bulmak." diye konuÅŸtu.

TÄ°KA Kolombiya KoordinatÃ¶rÃ¼ DoÃ§. Dr. Mehmet Ã–zkan da ziyaretin nedeninin, Latin Amerika'da insani boyutuyla bir bÃ¶lgesel soruna dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayan Venezuela krizi iÃ§in Ã¶nlem almak olduÄŸunu sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular Kolombiya TÃ¼rkiye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
ErdoÄŸan'dan ÅŸehit ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ±
ErdoÄŸan'dan ÅŸehit ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatayâ€™da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ ElÃ§in'in ailesine taziye dileklerini iletti
Meteoroloji'den ÅŸiddetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den ÅŸiddetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Samsun ve Ordu'nun iÃ§ kesimleri ile Amasya ve Tokat'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde akÅŸam saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
Kars'ta darbe giriÅŸimi sanÄ±klarÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
Kars'ta darbe giriÅŸimi sanÄ±klarÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak.
Kolombiya TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ± Ã¶rnek alacak
Kolombiya TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ± Ã¶rnek alacak

Kolombiya, Ã¼lkelerine Venezuela'dan beklenen gÃ¶Ã§ dalgasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki tecrÃ¼besinden faydalanacak
YÄ±ldÄ±rÄ±m MuÄŸla'daki kaza her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacak
YÄ±ldÄ±rÄ±m: MuÄŸla'daki kaza her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacak

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu meydana gelen kazanÄ±n her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, kazanÄ±n sebebinin mutlaka ortaya Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Nuri KolaylÄ± TGK Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ildi
Nuri KolaylÄ±, TGK Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ildi

TÃ¼rkiye Gazeteciler Konfederasyonu 2. OlaÄŸan Genel Kurulunda, Nuri KolaylÄ± oy birliÄŸiyle genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seÃ§ildi
MuÄŸla'daki feci kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere veda FOTO-VÄ°DEO
MuÄŸla'daki feci kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere veda | FOTO-VÄ°DEO

MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenler son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
BaÅŸsavcÄ± Alper'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin 2 kiÅŸi adliyede
BaÅŸsavcÄ± Alper'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin 2 kiÅŸi adliyede

Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Alper ve makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve sahibi adliyeye sevk edildi
Darbeciler kendilerinden olmayan askerleri eve gÃ¶ndermiÅŸ
Darbeciler kendilerinden olmayan askerleri eve gÃ¶ndermiÅŸ

FETÃ–'cÃ¼ darbeci askerlerin, Ã¶rgÃ¼t mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katÄ±lmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmedikleri bazÄ± askerlere 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce izin verip evlerine gÃ¶nderdiÄŸi belirlendi
Åžehitlikte buruk 'Anneler GÃ¼nÃ¼' FOTO
Åžehitlikte buruk 'Anneler GÃ¼nÃ¼' | FOTO

Åžehit anneleri, Anneler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mezarÄ±na ziyarette bulundu
3 Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu koÅŸuldu
3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu koÅŸuldu

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul'un dÃ¼zenlediÄŸi 3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu, Maltepe Sahil Åžehir ParkÄ±'nda koÅŸuldu
DiyarbakÄ±r'da yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±lar imha edildi
DiyarbakÄ±r'da yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±lar imha edildi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve KocakÃ¶y ilÃ§elerinde yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar imha edildi
SAHA Ä°stanbul'un yeni yÃ¶netimi belirlendi
SAHA Ä°stanbul'un yeni yÃ¶netimi belirlendi

Savunma, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KÃ¼melenmesinin (SAHA Ä°stanbul) Hasan BÃ¼yÃ¼kdede baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimi belirlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mirziyoyev ve Szydlo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Szydlo ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Meclis HSK Ã¼yelerini seÃ§ecek
Meclis, HSK Ã¼yelerini seÃ§ecek

Meclis, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun ilk dÃ¼zenlemesi olan Hakim SavcÄ±lar Kurulu Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in mesai yapacak
Ä°dari para cezalarÄ±nda 'e-Tebligat' dÃ¶nemi baÅŸlÄ±yor
Ä°dari para cezalarÄ±nda 'e-Tebligat' dÃ¶nemi baÅŸlÄ±yor

Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "Trafik ve HGS cezalarÄ± gibi birÃ§ok idari para cezasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za artÄ±k elektronik ortamda gÃ¶ndereceÄŸiz" dedi

Haberler

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mirziyoyev ve Szydlo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ErdoÄŸan: 'Yeni Ä°pek Yolu' terÃ¶rÃ¼ yerle yeksan edecek bir giriÅŸim olacak
ErdoÄŸan 'Yeni Ä°pek Yolu' terÃ¶rÃ¼ yerle yeksan edecek bir giriÅŸim

Ã‡in'in "KuÅŸak ve Yol Forumu" baÅŸladÄ±
Ã‡in'in quot KuÅŸak ve Yol Forumu quot baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡in'de
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡in'de

TÃ¼rkiye ile Ã‡in 'KuÅŸak ve Yol'da yakÄ±nlaÅŸacak
TÃ¼rkiye ile Ã‡in 'KuÅŸak ve Yol'da yakÄ±nlaÅŸacak

IÅŸÄ±k: Rakka operasyonunun PYD ile planlanmasÄ± yanlÄ±ÅŸ
IÅŸÄ±k Rakka operasyonunun PYD ile planlanmasÄ± yanlÄ±ÅŸ

19 yÄ±l Ã¶nce mÃ¼lteci olarak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'ye bakan olarak geldi
19 yÄ±l Ã¶nce mÃ¼lteci olarak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'ye bakan olarak geldi

TÃ¼rkiye'den Almanya'ya 'FETÃ–' tepkisi
TÃ¼rkiye'den Almanya'ya 'FETÃ–' tepkisi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 