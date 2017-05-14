16:39, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Kolombiya TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ± Ã¶rnek alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KolombiyaÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Temsilcisi Juan Carlos Restrepo, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Temsilcisi Victor Alfonso Bautista Olarte ve Afet Koordinasyon BaÅŸkanÄ± Carlos Ivan Marquez Perez, bir dizi temasta bulunmak Ã¼zere geÃ§tiÄŸimiz hafta TÃ¼rkiye'ye geldi.Â

Heyet, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) yetkilileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, Ã§eÅŸitli konularda incelemelerde bulundu.

Kolombiya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Temsilcisi Juan Carlos Restrepo, Ã¼lkesine dÃ¶nmeden Ã¶nce AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ziyaretlerinin ana nedeninin TÃ¼rkiye'nin Suriye'den gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ± yÃ¶netme biÃ§imini incelemek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin 7 yÄ±l boyunca gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ne ÅŸekilde karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nasÄ±l hizmet verdiÄŸini inceleyerek bu deneyimlerden yararlanmak istediklerini belirten Restrepo, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Venezuela'da yaÅŸanan siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve ÅŸiddet olaylarÄ±ndan dolayÄ± toplu bir gÃ¶Ã§ hareketi bekliyoruz. Bizim Venezuela'da yaÅŸayan, daha Ã¶nceki yÄ±llarda oraya gitmiÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Bu istikrarsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± Venezuela'dan bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ bekliyoruz. Kolombiya devleti olarak hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayÄ±p bu gÃ¶Ã§ hareketini yÃ¶netmek iÃ§in bu konuda daha tecrÃ¼beli olan TÃ¼rkiye'den yararlanmak istiyoruz.''

"TÃœRKÄ°YE GÃ–Ã‡MEN KRÄ°ZÄ°NÄ° EN Ä°YÄ° YÃ–NETEN ÃœLKE"

Restrepo, TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusunda en baÅŸarÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'ye kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yoÄŸun bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ± olduÄŸunu dile getiren Restrepo, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Devlet onlara kucak aÃ§tÄ±, her tÃ¼rlÃ¼ eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, sosyal hizmetleri onlara karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z olarak verdi. TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n da Suriye'den gelen gÃ¶Ã§menlere kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. O yÃ¼zden TÃ¼rkiye Ã§ok Ã¶nemli bir Ã¶rnek teÅŸkil ediyor. Bundan dolayÄ± TÃ¼rkiye'nin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ±nÄ± yerinde incelemek amacÄ±yla TÃ¼rkiye'ye geldik. TÃ¼rkiye bizim iÃ§in birinci Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Sadece politik olarak bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil bir kardeÅŸlik anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde TÃ¼rkiye kÄ±sa zamanda bÃ¼yÃ¼k yol ilerledi. Biz yolun baÅŸÄ±ndayÄ±z. TÃ¼rkiye ÅŸu anda gÃ¶Ã§men krizini en iyi idare eden, en iyi yÃ¶neten Ã¼lke.''

"BURADA GÃ–RDÃœÄžÃœMÃœZ MODELÄ° UYGULAMA ÅžANSI BULABÄ°LÄ°RÄ°Z"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Temsilcisi Victor Alfonso Bautista Olarte ise TÃ¼rkiye'deki kurumlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ellerinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hatta bu konuda kurumlar arasÄ±nda bir yarÄ±ÅŸ olduÄŸunu anlatan Olarte, ''Ã–rneÄŸin saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim bakanlÄ±klarÄ± birbiriye yarÄ±ÅŸÄ±r durumda hizmet vereye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. BÃ¼tÃ¼n bu yapÄ±lanmanÄ±n da bir Ã§atÄ± organizasyon ÅŸeklinde yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bu bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir model olabilir. AynÄ± ÅŸekilde biz de kendi Ã¼lkemizde burada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu modeli uygulama ÅŸansÄ± bulabiliriz.'' dedi.

Afet Koordinasyon BaÅŸkanÄ± Carlos Ivan Marquez Perez de TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki tecrÃ¼belerini gÃ¶rmek istediklerini ifade etti.

TÃ¼rkiye'nin bu konuda Ã§Ä±raklÄ±k dÃ¶nemini atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ustalÄ±k dÃ¶nemine girdiÄŸini aktaran Perez, "Ama biz daha Ã§Ä±raklÄ±k aÅŸamasÄ±ndayÄ±z. Bu nedenle TÃ¼rkiye usta bir Ã¼lke olarak konunun yÃ¶netimi konusunda bize Ã§ok yardÄ±mcÄ± olacak. Bizim ziyaretimizin amacÄ± teknik anlamda riskleri azaltmak. Bu riskleri azaltan Ã¼lke olan TÃ¼rkiye'yi Ã¶rnek alÄ±p uygulamalarÄ± kendi sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda uygulama ÅŸansÄ± bulmak." diye konuÅŸtu.

TÄ°KA Kolombiya KoordinatÃ¶rÃ¼ DoÃ§. Dr. Mehmet Ã–zkan da ziyaretin nedeninin, Latin Amerika'da insani boyutuyla bir bÃ¶lgesel soruna dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayan Venezuela krizi iÃ§in Ã¶nlem almak olduÄŸunu sÃ¶yledi.