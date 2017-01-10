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18:35, 14 MayÄ±s 2017 Pazar
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 11:43, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mirziyoyev ve Szydlo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Szydlo ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket MirziyoyevÂ veÂ Polonya BaÅŸbakanÄ± Beata SzydloÂ ile bir araya geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°Ã§in KuÅŸak ve Yol Forumu'na katÄ±lmak Ã¼zere geldiÄŸi Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti Pekin'deki, Four Seasons Hotel'de ilk olarak Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

BasÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 50 dakika sÃ¼rdÃ¼.

ErdoÄŸan daha sonra Polonya BaÅŸbakanÄ± Szydlo ile 40 dakika sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.



Ä°lgili Konular KuÅŸak ve Yol Forumu Polonya Ã–zbekistan TÃ¼rkiye ErdoÄŸan Beata Szydlo Åževket Mirziyoyev
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