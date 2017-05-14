TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan 'Ramazan' uyarÄ±sÄ±

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±Â Genel BaÅŸkanÄ± Dr.Â Kerem KÄ±nÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kan ihtiyacÄ±nÄ±n yaz kÄ±ÅŸ demeden aynÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸini belirterek, bu ihtiyacÄ±n yeri ve zamanÄ± geldiÄŸinde karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â
Bu konuda TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk Ã¼stlendiÄŸini dile getiren KÄ±nÄ±k, ellerinden geldiÄŸince kan stoklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmemeye gayret ettiklerini kaydetti.
YardÄ±mlaÅŸmanÄ±n zirveye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ramazan ayÄ±nda, vatandaÅŸlarÄ±n KÄ±zÄ±layÄ±n Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na kulak vermelerini isteyen KÄ±nÄ±k, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z eminim ki bundan Ã¶nceki dÃ¶nemlerde olduÄŸu gibi yapacaklarÄ± kan baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±na olan desteklerini sÃ¼rdÃ¼recekler." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â
Kan stoklarÄ±nÄ±n istenilen seviyelerde olduÄŸunu ve ramazan ayÄ±na da istedikleri stok oranÄ±nda gireceklerinin bilgisini veren KÄ±nÄ±k, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ÅŸu anda stoklarÄ±mÄ±z iyi ama bu baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bir ay sÃ¼recek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen sÃ¼reÃ§te stoklarÄ±mÄ±zda bir erime yaÅŸanmasÄ±n. Bizim tek arzumuz bu Ã§Ã¼nkÃ¼ ne zaman kan ihtiyacÄ± olacaÄŸÄ± belli olmuyor. LÃ¼tfen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da bu bilinÃ§le hareket etsin." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, Åžu anda stoklarÄ±mÄ±z iyi ama bu baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bir ay sÃ¼recek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen sÃ¼reÃ§te stoklarÄ±mÄ±zda bir erime yaÅŸanmasÄ±n." dedi
Ä°ngiltere'de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, normalden az uyumanÄ±n insanlarÄ±n hormonlarÄ±nÄ± etkilediÄŸi ve kiÅŸinin kendisini daha aÃ§ hissettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za deÄŸer verdiÄŸimizi gÃ¶stermek ve onlarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± onlara hissettirmek hayati derecede Ã¶nemlidir
TÃ¼rkiye Ulusal Alerji ve Klinik Ä°mmÃ¼noloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžekerel, "Hem Ã§ocukluk hem de eriÅŸkin yaÅŸ dÃ¶neminde astÄ±mÄ± en sÄ±k tetikleyici neden soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± virÃ¼sleridir" dedi
Bebek ilk yaÅŸÄ±na girdiÄŸinde kendisine sÃ¶ylenenleri daha iyi anlamaya baÅŸlÄ±yor.
Disiplini; dÃ¶verek, baÄŸÄ±rarak, rencide ederek deÄŸil; hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ ve sabÄ±rlÄ± davranarak saÄŸlamalÄ±yÄ±z.
Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geÃ§irme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerine gÃ¶re daha az olduÄŸu belirtildi
Okul Ã¶ncesi dÃ¶nemlerde yalanÄ±n Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸim sÃ¼recinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸu gerÃ§eÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r.
TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Aksoy, daha Ã§ok gÃ¼neÅŸin daha Ã§ok D vitamini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla deride D vitamini Ã¼retilmesi cazip bir seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nse de deri kanserlerine neden olabildiÄŸine iÅŸaret etti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye bir virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±. DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah TÃ¼rkiye Ã¼retmiÅŸ olacak" dedi
DoÃ§. Dr. Ã–zyÄ±lmaz, baypas ameliyatÄ± olan hastalarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam aktivitelerini geri kazanmasÄ± iÃ§in ilk 8 haftalÄ±k rehabilitasyon dÃ¶neminin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rkiye'de 2009'da ilk baÅŸarÄ±lÄ± akciÄŸer naklini gerÃ§ekleÅŸtiren Prof. Dr. Kutlu, akciÄŸer kanseri hastasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± nakille bir ilke daha imza attÄ±
DoÄŸru zamanda, doÄŸru adÄ±m atmak Ã¶nemli. BoÅŸanma evlilik gibi mutluluk vermese de bir gerÃ§eklik olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin felÃ§li ve fizik tedavi ihtiyacÄ± duyan hastalar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± "Fizyo-trak" Ã¼retim iÃ§in firmalardan teklif bekliyor
PsikoloÄŸunuz diyor ki; Oyun ne kadar geliÅŸtirilir ve Ã§ocuÄŸa oyun oynama fÄ±rsatÄ± ne kadar Ã§ok verilirse o oranda faydalÄ± olur.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, saÄŸlÄ±klÄ±, mutlu ve sorun Ã§Ã¶zme becerisine sahip ailelerin oluÅŸmasÄ± iÃ§in hayata geÃ§irilen Aile EÄŸitim ProgramÄ± kapsamÄ±nda 570 bin 211 kiÅŸi eÄŸitim aldÄ±