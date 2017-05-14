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16:48, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

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TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan 'Ramazan' uyarÄ±sÄ±
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan 'Ramazan' uyarÄ±sÄ±

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, Åžu anda stoklarÄ±mÄ±z iyi ama bu baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bir ay sÃ¼recek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen sÃ¼reÃ§te stoklarÄ±mÄ±zda bir erime yaÅŸanmasÄ±n." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±Â Genel BaÅŸkanÄ± Dr.Â Kerem KÄ±nÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kan ihtiyacÄ±nÄ±n yaz kÄ±ÅŸ demeden aynÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸini belirterek, bu ihtiyacÄ±n yeri ve zamanÄ± geldiÄŸinde karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Bu konuda TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk Ã¼stlendiÄŸini dile getiren KÄ±nÄ±k, ellerinden geldiÄŸince kan stoklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmemeye gayret ettiklerini kaydetti.

YardÄ±mlaÅŸmanÄ±n zirveye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ramazan ayÄ±nda, vatandaÅŸlarÄ±n KÄ±zÄ±layÄ±n Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na kulak vermelerini isteyen KÄ±nÄ±k, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z eminim ki bundan Ã¶nceki dÃ¶nemlerde olduÄŸu gibi yapacaklarÄ± kan baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±na olan desteklerini sÃ¼rdÃ¼recekler." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â 

Kan stoklarÄ±nÄ±n istenilen seviyelerde olduÄŸunu ve ramazan ayÄ±na da istedikleri stok oranÄ±nda gireceklerinin bilgisini veren KÄ±nÄ±k, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ÅŸu anda stoklarÄ±mÄ±z iyi ama bu baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bir ay sÃ¼recek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen sÃ¼reÃ§te stoklarÄ±mÄ±zda bir erime yaÅŸanmasÄ±n. Bizim tek arzumuz bu Ã§Ã¼nkÃ¼ ne zaman kan ihtiyacÄ± olacaÄŸÄ± belli olmuyor. LÃ¼tfen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da bu bilinÃ§le hareket etsin." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



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