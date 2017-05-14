GÃ¼ncelleme: 01:12, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Blagay Tekkesi'nde 'Mevlit ve Zikir GÃ¼nleri'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Mer4kezi

Bosna Hersek'in gÃ¼neyindekiÂ BlagayÂ kasabasÄ±nda, bÃ¶lgeye OsmanlÄ±lardan Ã¶nce Anadolu' dan gelen derviÅŸlerin kurduÄŸuÂ Blagay Tekkesi'nde, geleneksel 'Mevlit ve Zikir GÃ¼nleri' programÄ± dÃ¼zenlendi.

Hersek bÃ¶lgesinde, bilinen en eski dini-kÃ¼ltÃ¼rel etkinlik olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan ve bu yÄ±l 42. dÃ¼zenlenen "Mevlit ve Zikir GÃ¼nleri'ne" Bosna Hersek ve bÃ¶lge Ã¼lkelerden on binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

SaraybosnalÄ± Zahira Buzo, Mevlit ve Zikir GÃ¼nleri'ne her yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu etkinlik benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli, bu nedenle Saraybosna'dan buraya yolculuk etmekten gocunmadÄ±m. Burada olmaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyuyorum." dedi.

Sabija Buzo da ailelerinde bu etkinliÄŸe katÄ±lmanÄ±n bir gelenek haline geldiÄŸini vurgulayarak, "EtkinliÄŸe bir ay Ã¶ncesinden hazÄ±rlanmaya baÅŸladÄ±k. HavanÄ±n kÃ¶tÃ¼ olmasÄ± ve yaÄŸmur yaÄŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± bizi buraya gelmekten alÄ±koyamadÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

BusovacalÄ± Fata Selimovic, manevi yenilenme isteÄŸinin doyumsuz olduÄŸunu belirterek, "Daha Ã¶nce Suudi Arabistan ve baÅŸka Ã¼lkelerde birÃ§ok tekke ziyaretinde bulundum. Ancak geÃ§en yÄ±l Blagay Tekkesi'ni ilk ziyaretimde hissettiÄŸim duygularÄ±n derinliÄŸi, takat buldukÃ§a buraya gelmem gerektiÄŸini gÃ¶sterdi." diye konuÅŸtu.

Geleneksel olarak imamlar, derviÅŸler ve ÅŸeyhler tarafÄ±ndan okunan mevlitle baÅŸlayan etkinlik, Ã¼nlÃ¼ hafÄ±zlarÄ±n Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ile devam etti.

BLAGAY TEKKESÄ°

Bosna Hersek'in gÃ¼neyindekiÂ MostarÂ kenti yakÄ±nlarÄ±nda bulunan veÂ Alperenler TekkesiÂ olarak da bilinen "Blagay Tekkesi", Buna Nehri'nin kaynaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yere 600 yÄ±l Ã¶nce Anadolu'dan gelen derviÅŸler tarafÄ±ndan kuruldu. Tekkede SarÄ± Saltuk'a ait olduÄŸu sÃ¶ylenen bir de mezar bulunuyor.

Eski Yugoslavya dÃ¶neminde kapatÄ±lan tekke, Bosna Hersek'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±yla yeniden aÃ§Ä±ldÄ±. Tekke, baÅŸta TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinden gelen Ã§ok sayÄ±daki turistin uÄŸrak yeri haline geldi.