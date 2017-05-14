17:10, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Hamas'tan 'Nekbe'nin 69. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde net mesaj

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas'a baÄŸlÄ± DeÄŸiÅŸim ve Islah Bloku BaÅŸkanÄ± Mahmud ez-Zehhar, Hamas'Ä±n Filistin'in deÄŸerlerinden hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meyeceÄŸini belirtti.

Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulduÄŸu Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 69. yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Hamas tarafÄ±ndan Gazze'de program dÃ¼zenlendi.

Burada konuÅŸan Zehhar, "DeÄŸerler dinimizin bir parÃ§asÄ±dÄ±r. HiÃ§birinden vazgeÃ§meyeceÄŸiz. MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyan tÃ¼m Filistinlilerin hakkÄ±nÄ± savunacaÄŸÄ±z. KutsallarÄ±mÄ±z ve topraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bir karÄ±ÅŸÄ±ndan dahi vazgeÃ§meyeceÄŸiz." dedi.

Hamas'Ä±n hiÃ§bir zaman silahÄ±nÄ± da bir kenara koymayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Zehhar, "Filistin'in kutsallarÄ±nÄ± korumak gÃ¶revimizdir. Filistin'in her karÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirene kadar mÃ¼cadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.

NEKBE (BÃœYÃœK FELAKET)

Filistinliler, 14 MayÄ±s 1948'de Ä°srail'in, iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe (BÃ¼yÃ¼k Felaket) olarak anÄ±yor.