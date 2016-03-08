17:33, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Hatemi'den "Ruhani'ye oy verin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Muhammed Hatemi, cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek seÃ§imlerde Hasan Ruhani'yi desteklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Muhammed Hatemi, cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek seÃ§imlerdeÂ Hasan Ruhani'yi desteklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine dair sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video mesajda Hatemi, 12'nci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, Ä°ran halkÄ±nÄ± Ruhani'ye oy vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ruhani hÃ¼kÃ¼metini baÅŸarÄ±lÄ± bulduÄŸunu vurgulayan Hatemi, Ruhani'nin tÃ¼m zorluklara raÄŸmen iyi hizmetler ortaya koyduÄŸunu savundu. Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Hatemi, Ä°ran'Ä±n Ruhani ile birlikte girdiÄŸi yolu yarÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BazÄ± sorunlarÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼k. Ãœstesinden gelmemiz gereken daha bÃ¼yÃ¼k sorunlar iÃ§in yola onunla devam etmeliyiz." ifadelerini kullandÄ±. Hatemi, "Daha iyi bir gelecek ve umutlarÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in tekrar Ruhani'ye oy verin" sÃ¶zleriyle mesajÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±. Ä°ran'da 7 ve 8'inci dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Hatemi, Ä°ran Lideri Ali Hamaney ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ihtilaflar nedeniyle Ã¼lkede birÃ§ok kez sansÃ¼r ve yasaklamalara maruz kaldÄ±.

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