17:36, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Kars'ta darbe giriÅŸimi sanÄ±klarÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Me4rkezi Kars'ta FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± 1. Mekanize Piyade Taburunda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± Deniz YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personel yarÄ±n ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± 1. Mekanize Piyade Taburunda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± Deniz YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6'sÄ± tutuklu 15 asker hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma bir sÃ¼re Ã¶nce tamamlandÄ±. HazÄ±rlanan iddianamenin Kars 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak. Kars Adliyesi'nde daha Ã¶nce konferans salonu olarak kullanÄ±lan 150 kiÅŸilik duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 09.00'da baÅŸlayacak. DuruÅŸma sebebiyle gÃ¼venlik Ã¶nlemleri artÄ±rÄ±lan adliyenin Ã§evresinde polislerce de tedbir alÄ±ndÄ±. Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 103 sayfalÄ±k iddianamede, tutuklu bulunan eski binbaÅŸÄ± Deniz YiÄŸitbaÅŸ, ÃœsteÄŸmen Evren BektaÅŸ, eski uzman Ã§avuÅŸlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat DÃ¼lger, Rahim Vurucu ile tutuksuz olan diÄŸer 9 uzman Ã§avuÅŸ "sanÄ±k" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.

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