Kars'ta darbe giriÅŸimi sanÄ±klarÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Kars'ta FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± 1. Mekanize Piyade Taburunda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± Deniz YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personel yarÄ±n ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± 1. Mekanize Piyade Taburunda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± Deniz YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6'sÄ± tutuklu 15 asker hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma bir sÃ¼re Ã¶nce tamamlandÄ±.
HazÄ±rlanan iddianamenin Kars 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan sanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak.
Kars Adliyesi'nde daha Ã¶nce konferans salonu olarak kullanÄ±lan 150 kiÅŸilik duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 09.00'da baÅŸlayacak.
DuruÅŸma sebebiyle gÃ¼venlik Ã¶nlemleri artÄ±rÄ±lan adliyenin Ã§evresinde polislerce de tedbir alÄ±ndÄ±.
Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 103 sayfalÄ±k iddianamede, tutuklu bulunan eski binbaÅŸÄ± Deniz YiÄŸitbaÅŸ, ÃœsteÄŸmen Evren BektaÅŸ, eski uzman Ã§avuÅŸlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat DÃ¼lger, Rahim Vurucu ile tutuksuz olan diÄŸer 9 uzman Ã§avuÅŸ "sanÄ±k" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatayâ€™da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ ElÃ§in'in ailesine taziye dileklerini iletti
Samsun ve Ordu'nun iÃ§ kesimleri ile Amasya ve Tokat'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde akÅŸam saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak.
Kolombiya, Ã¼lkelerine Venezuela'dan beklenen gÃ¶Ã§ dalgasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki tecrÃ¼besinden faydalanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu meydana gelen kazanÄ±n her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, kazanÄ±n sebebinin mutlaka ortaya Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rkiye Gazeteciler Konfederasyonu 2. OlaÄŸan Genel Kurulunda, Nuri KolaylÄ± oy birliÄŸiyle genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seÃ§ildi
MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenler son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Alper ve makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve sahibi adliyeye sevk edildi
FETÃ–'cÃ¼ darbeci askerlerin, Ã¶rgÃ¼t mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katÄ±lmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmedikleri bazÄ± askerlere 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce izin verip evlerine gÃ¶nderdiÄŸi belirlendi
Åžehit anneleri, Anneler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mezarÄ±na ziyarette bulundu
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul'un dÃ¼zenlediÄŸi 3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu, Maltepe Sahil Åžehir ParkÄ±'nda koÅŸuldu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve KocakÃ¶y ilÃ§elerinde yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar imha edildi
Savunma, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KÃ¼melenmesinin (SAHA Ä°stanbul) Hasan BÃ¼yÃ¼kdede baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimi belirlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Szydlo ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Meclis, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanununun ilk dÃ¼zenlemesi olan Hakim SavcÄ±lar Kurulu Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in mesai yapacak
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "Trafik ve HGS cezalarÄ± gibi birÃ§ok idari para cezasÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za artÄ±k elektronik ortamda gÃ¶ndereceÄŸiz" dedi