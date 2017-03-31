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Meteoroloji'den ÅŸiddetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den ÅŸiddetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Samsun ve Ordu'nun iÃ§ kesimleri ile Amasya ve Tokat'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde akÅŸam saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MeteorolojiÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Samsun ve Ordu'nun iÃ§ kesimleri ile Amasya ve Tokat'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde saÄŸanak veÂ gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n beklendiÄŸi bildirildi.

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, akÅŸam saatlerinde Samsun ve Ordu'nun iÃ§ kesimleri ile Amasya ve Tokat'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde beklenen saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, sel, su baskÄ±nÄ±, heyelan, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.



Ä°lgili Konular meteoroloji
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