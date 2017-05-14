17:59, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Gazze'de su ve elektrik krizi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze Su Ä°daresi, bÃ¶lgedekiÂ elektrik krizininÂ su daÄŸÄ±tÄ±m hizmetlerini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼deÂ etkilediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Gazze Su Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Mazen el-Benna, Gazze'deki Enfermasyon BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Elektrik krizinin devam etmesinden dolayÄ± Gazze halkÄ±na su daÄŸÄ±tÄ±m hizmetini vermekte zorlanÄ±yoruz." dedi.

Elektrik krizinin bu ÅŸekilde devam etmesi durumunda Su Ä°daresi'nin jeneratÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmaya maddi gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yetmeyeceÄŸini belirten Benna, "Suyun evlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in, su kuyularÄ±nÄ±n her saat baÅŸÄ± elektrik enerjisine ihtiyacÄ± var." diye konuÅŸtu.

SÃ¶z konusu durumdan kanalizasyonlarÄ±n da etkileneceÄŸine dikkati Ã§eken Benna, kentlerde su taÅŸkÄ±nlarÄ±nÄ±n meydana gelebileceÄŸini aktardÄ±.

Benna, elektrik krizinin tarÄ±mÄ± da olumsuz yÃ¶nde vurduÄŸunu kaydederek, "TarÄ±m alanlarÄ±ndaki su kuyularÄ± enerji olmadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Bu da gÄ±da Ã¼retim ve gÃ¼venliÄŸini olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandÄ±.

10 YILDIR ELEKTRÄ°K SIKINTISI YAÅžANIYOR

YaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanan bÃ¶lgede sÄ±k sÄ±k meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artmasÄ± halkÄ±n protestolarÄ±na neden oluyor.

Gazze'deki elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi, Ramallah'taki Filistin hÃ¼kÃ¼metinin elektrik santralini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in gereken yakÄ±ta ek vergi uygulamasÄ±nÄ±n krizi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtiyor.

Filistin hÃ¼kÃ¼meti ise bunu reddederek, Hamas'Ä±n daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi ve enerji kurumunda etkinliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmesinin hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶revlerini yerine getirmesini engellediÄŸini savunuyor.

Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze ve BatÄ± Åžeria'da yerel piyasada satÄ±lan tÃ¼m yakÄ±t tÃ¼rlerine yÃ¼zde 90 vergi uyguluyor.